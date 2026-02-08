ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 8 februarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Două instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 1 februarie 2026 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SPITALULUI MUNICIPAL AIUD – Organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică la Spitalul Municipal Aiud, în conformitate cu:

– Dispozitia Primarului Municipiului Aiud numarul 13 din 21.01.2026 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurarea concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul Municipal Aiud

– Prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății, precum şi ale O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale

– prevederile art. 4 alin. (2), art. 176 alin. (2), art. 177 alin. (1) şi art. 187 alin. (10) lit. „b” din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare

– prevederile art. 173, alin. (1), lit.”d” şi alin. (5), lit. c” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

– art. 182 şi art. 196, alin. (1), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Concursul va avea loc la sediul administrativ al Spitalului Municipal Aiud din Municipiul Aiud, strada Spitalului nr. 2, judetul Alba si se desfăşoară în perioada 04.02-27.03.2026, în două etape, după cum urmează:

1) Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul concursului, etapă eliminatorie, în data de 12.03.2026, ora 14,00;

2) Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, care se va desfasura in data de 23.03.2026, ora 10,00.

Ocuparea funcției de manager se face prin concurs, la care are acces orice persoană care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; d) este aptă din punct de vedere medical și psihologic să exercite funcția de manager. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii; e) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitatea studiilor, prevăzute la art. 176 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

e.1.) este absolventă de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în: medicină -specializarea medicină, medicină dentară – specializarea medicină dentară, ştiinţe juridice sau ştiinţe economice;

e.2.) este absolventă cu diplomă a studiilor universitare de master în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei sau cu diplomă conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia absolvenţilor de medicină- specializarea medicină şi medicină dentară- specializarea medicină dentară;

e.3.) are cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei;

f) îndeplinește condiția de absolvire a unor cursuri de perfecționare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătății prevăzut la art. V din Ordonanța Guvernului nr. 37/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătății, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2022; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; h) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii; i) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs; b) copia actului de identitate sau a altui document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate; c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz; d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului :

-copie diploma de licenta,

-copie diploma de masterat in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei, cu exceptia absolventilor de medicina, specializarea medicina si medicina dentara, specializarea dentara.

-copia documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sanitar al serviciilor de sanatate avizate de Ministerul Sanatatii in baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, și avizul psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii, valabil potrivit prevederilor legale; h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu a comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare; i) curriculum vitae, model comun european; j) proiectul de management; k) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat; l) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Tema pentru proiectul de management

Tema proiectului de management stabilita, in unanimitate de catre membrii Consiliului de Administratie, conform decizie CA numarul 4 din data de 26.01.2026, respectand art 15 din Anexa la dispozitia Primarului Municipiului Aiud – Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica, la Spitalul Municipal Aiud este: Performanța clinică şi financiară a activităților Spitalului Municipal Aiud

Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând.

In vederea intocmirii proiectului, la cererea candidatilor Spitalul Municipal Aiud va pune la dispozitia acestora, in maxim 3 zile de la data solicitarii copii ale Bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, structura organizatorica aprobata sistructura de personal a unitatii sanitare, aflate in vigoare la data solicitarii, cu exceptia acelor informatii sau documentece nu pot face obiectul divulgarii in temeiul legii.

Candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită în cadrul Spitalului Municipal Aiud sub îndrumarea directorului medical al spitalului pentru a se informa cu privire la problemele de la faţa locului, în data de 10.02.2026, la ora 10,00.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului Municipal Aiud, str. Spitalului nr. 2, Serviciul Secretariat, în perioada 03.02.2026-05.03.2026, ora 14,00.

La depunerea dosarului de inscriere, candidatul va primi un cod de identificare , care este numărul de înregistrare a cererii de participare la concurs si care va fi utilizat la afisarea rezultatelor concursului pentru fiecare candidat in parte.

Cel târziu în 09.03.2026, ora 12,00 – membrii comisiei de concurs si ai comisiei de solutionare a contestatiilor vor depune declarații de confidentialitate si impartialitate.

La adresa de e-mail, [email protected] orice persoană poate să îşi manifeste intenţia de a participa la susţinerea publică a proiectului de management până în data de 17.03.2026, ora 10,00. Intenția de participare va fi confirmată de către comisia de concurs cu cel puțin 24 de ore înainte de data susținerii publice a proiectului de management.

Orice persoană poate propune întrebări pentru candidaţi la adresa de e-mail [email protected] , menţionând candidatul căruia îi este adresată întrebarea, cu condiţia ca aceste întrebări să aibă legătură cu proiectul de management şi să nu fie o întrebare referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială şi origine socială, până la data de 20.03.2026, ora 10,00.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0258.861816, luni-vineri, în intervalul orar 08.00-16.00.

CALENDAR DESFĂȘURARE CONCURS

Nr. crt. Actiune Termen Data Ora

1 Publicarea anunțului de concurs la sediul spitalului și pe pagina de internet a acestuia, pe portalul posturi.gov.ro precum și pe pagina de internet a Ministerului Sănătății (cu cel puțin 30 zile înainte de data-limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs) 04.02.2026. 14,00

2 Vizitarea spitalului de către candidații interesați, sub îndrumarea directorului medical 10.02.2026 10,00

3 Termenul limita de înscriere și depunere a dosarelor (până la data stabilită în anunț) 09.03.2026 14,00

4 Verificarea dosarelor candidatilor. Rezultatul selecției dosarelor se afișează la sediul spitalului (3 zile de la data finalizării înscrierilor) 12.03.2026 14,00

5 Depunerea contestațiilor la selecția dosarelor (24 de ore de la data publicării rezultatelor selecției dosarelor) 13.03.2026 14,00

6 Rezultatul soluționării contestațiilor privind selecția dosarelor (48 de ore de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor) 16.03.2026 14,00

7 Afișarea pe site-ul spitalului a proiectelor de management ale candidatilor admisi (cu cel puțin 5 zile înainte de data susținerii publice) 16.03.2026 15,00

8 Mass-media și persoanele care își manifestă intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de management și doresc să adreseze întrebări candidaților în legătură cu proiectul de management, o pot face prin transmiterea solicitărilor de participare, cu precizarea numelui, prenumelui și a eventualelor întrebări pe adresa de mail [email protected] (maxim 48 de ore înainte de susținerea publică a proiectului) 20.03.2026 10,00

9 Comisia de concurs va confirma mass-mediei și persoanelor interesate, intenția de participare (maxim 24 de ore de la data primirii solicitării de participare) 20.03.2026 14,00

10 Susținerea publica a proiectului de management (nu mai târziu de 15 zile de la data-limită de depunere a dosarelor) 23.03.2026 10,00

11 Afișarea rezultatelor susținerii proiectului de management, la sediul spitalului și pe pagina de internet a acestuia (maxim 24 de ore de la finalizarea probei) 24.03.2026 14,00

12 Depunerea contestațiilor la rezultatele susținerii proiectului de management (maxim 24 de ore de la publicarea rezultatelor) 25.03.2026 14,00

13 Rezultatul soluționării contestațiilor (maxim 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor) 27.03.2026 14,00

14 Afișarea rezultatelor finale ale concursului, la sediul spitalului și pe pagina de internet a acestuia (după finalizarea perioadei de contestații sau, după caz, după soluționarea contestațiilor) 27.03.2026

ANUNȚ CONCURS MAGAZINER – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT STEP BY STEP NR. 12 ALBA IULIA

Grădinița cu program prelungit „Step by step” nr. 12 cu sediul în str. Ștefan cel Mare nr. 11, Alba Iulia, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: MAGAZINER

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant cu 1 normă

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: administrativ

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

-în data de 25 februarie 2026, ora 9 – proba scrisă și 27 februarie 2026, ora 9 – interviul. Locul de desfăşurare al concursului este sediul unităţii.

-dosarele de concurs se vor depune în perioada 02.02-20.02.2026, între orele 10:00 – 13:00, la secretariatul unităţii, nr. tel: 0740325626.

(1)Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) Curriculum Vitae, model comun european.

(2) Modelul orientativ al adeverinței menționate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;

(3) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

(6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

(2) Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h

(3) Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

– Studii: medii,

– Vechime în muncă: minim 2 ani,

– Certificat de calificare profesională curs de lucrător în alimentație,

– Cunoştinţe despre norme de igienă şcolară.

(4) CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

Nr. crt. Activităţi Data și ora

1. Publicarea anunțului 02.02.2026

2. Depunerea dosarelor de participare la concurs 02-20.02.2026, în zilele lucrătoare, orele 10.00-13.00

3. Selecția dosarelor de concurs 23.02.2026, orele 10.00-13.00

4. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 23.02.2026, ora 14.00

5. Termen depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor 24.02.2026, ora 14.00

6. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 24.02.2026, ora 16.00

7. Susținerea probei scrise 25.02.2026, ora 09.00

8. Afișarea rezultatului probei scrise 25.02.2026, ora 16.00

9. Termen depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise 26.02.2026, ora 10.00

10. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor după proba scrise 26.02.2026, ora 16.00

11. Susținerea probei de interviu 27.02.2026, ora 09.00

8. Afișarea rezultatului probei de interviu 27.02.2026, ora 13.00

9. Termen depunerea contestațiilor privind rezultatele probei de interviu 02.03.2026, ora 10.00

10. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor după proba de interviu 02.03.2026, ora 15.00

11. Afișarea rezultatului final al concursului 02.03.2026, ora 16.00

