ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 26 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
Mai multe instituții publice din Alba anunță posturi vacante la data de 19 aprilie 2026 și organizează concurs în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.
*Centrul Cultural Palatul Principilor, instituție publică de cultură, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Militari, nr. 4, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi unice vacante, funcții contractuale de execuție pe perioadă nedeterminată, în data de 14 mai 2026, ora 10:30, proba scrisă, după cum urmează:
-1 Post de Tehnician-economist, pe perioadă nedeterminată, studii SSD, grad profesional debutant – COR 263108
Condiții specifice de participare:
Studii superioare: – Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (minim 180 de credite) în domeniul fundamental de licență (DFI): științe sociale; (RSI): științe economice;
Vechimea în specialitatea studiilor necesară: nu e cazul;
Concursul va consta într-o probă scrisă și o probă interviu;
Durata timpului de lucru pentru funcția contractuală de execuție de controlor bilete, este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.
-1 Post de Controlor bilete, pe perioadă nedeterminată, studii M,G – COR 511203
Condiții specifice de participare:
Studii medii, gimnaziale;
Vechimea în specialitate necesară: nu e cazul;
Concursul va consta într-o probă scrisă și o probă interviu;
Durata timpului de lucru pentru funcția contractuală de execuție de controlor bilete, este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.
Condiții de desfășurare a concursului:
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, până la data de 06 mai 2026, ora 14:30, la Compartimentul Management, Operațiuni, et. 1, din cadrul Centrului Cultural Palatul Principilor, Alba Iulia, str. Militari, nr.4, județ Alba.
Selecția dosarelor de înscriere, se face în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afișare la sediul Centrului Cultural Palatul Principilor și pe site-ul palatulprincipilor.ro la Secțiunea Locuri de muncă, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probelor și conține atât punctajul obținut, cât și mențiunea “admis” sau “respins”, după caz.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.
Concursul(proba scrisă) se va desfășura în data de 14 mai 2026, ora 10:30, la sediul Centrului Cultural Palatul Principilor, Alba Iulia, str. Militari, nr. 4, județ Alba.
Data, ora și locul organizării interviului se anunță odată cu rezultatele probei scrise și se va susține într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
Bibliografia și tematica precum și fișa postului și alte informații sunt afișate pe pagina de internet a instituției: palatulprincipilor.ro/Locuri de muncă, precum și la sediul instituției: strada Militari, Nr. 4, Alba Iulia, Jud. Alba.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Centrului Cultural Palatul Principilor, Compartimentul Management, Operațiuni și la nr. de telefon: 0358 88 00 50.
*Școala Gimnazială Noșlac cu sediul în Noșlac, str. Școlii nr. 32, județul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție de Secretar, 0,5 normă
Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Nivelul studiilor: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitaea postului
2. Vechime în muncă: Minim 6 luni în specialitatea studiilor
Dosarele de înscriere se depun la secretariat instituție. Informaţii la tel: 0258889109 sau la sediul instituţiei.
Termenul de depunere a dosarelor 08.05.2026, ora 15:00, la sediul instituţiei.
*Spitalul Orășenesc Câmpeni organizează concurs/examen pentru ocuparea unui post de Medic specialist – specialitatea Pneumologie
COMPARTIMENT/STRUCTURA: Cabinet Pneumologie (Ambulatoriul Integrat Spitalului)
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 7 ore pe zi; 35 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:
– Diploma de medic sau diploma de licență în medicina;
– Certificat de medic specialist Pneumolgie;
– Certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor;
– Aviz anual de libera practica;
– Asigurare de malpraxis valabila.
Concursul/examenul vă avea loc la sediul Spitalului Orășenesc Câmpeni, strada Horea, nr. 63 și vă consta în următoarele etape:
1. selecția dosarului pentru înscriere (proba A) și pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentara de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin;
2. proba scrisa (proba B);
3. proba practica/clinica (proba C).
Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului, la sediul spitalului, str. Horea, nr. 63, în perioada 20.04.2026 – 04.05.2026 intre orele 8:00 – 15:00.
Sunt declarați admiși la fiecare proba candidații care au obținut minimum 50 de puncte la proba scrisă, respectiv 50 de puncte la proba clinică sau practică.
Se pot prezenta la următoarea proba de concurs doar candidații declarați admiși la etapa anterioara. Punctajul final se calculează că medie aritmetica a punctajelor obținute la cele doua probe. Rezultatele finale se publica pe site-ul unității noastre.
În termen de 24 de ore de la afisarca rezultatul fiecărei probe, candidații respinși au dreptul să depună contestație la secretariatul unității.
Rezultatul la eventualele contestații se va comunica în termen de 24 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestaților.
Pe baza notelor obținute, comisia de concurs vă stabili ordinea candidaților admiși la concurs.
Calendarul desfășurării concursului:
04.05.2026 / ora 15:00 Termen depunerea dosarelor de către candidați
06.05.2026/ ora 09:00 Selecția dosarelor de înscriere și stabilirea punctajului rezultat din analiza și
evaluarea activității profesionale
07.05.2026/ ora 12:00 Rezultatul selecției și a punctajului rezultat cf. anexa 3, pe pagina de internet și la sediul unității
08.05.2026/ora 12:00 Depunere contestații la dosarele respinse și la calculul punctajului
11.05.2026/ ora 15:00 Rezultat contestații
12.05.2026/ ora 09:00 Proba scrisă
13.05.2026/ora 14:00 Afișare rezultat proba scrisă
14.05.2026/ora 10:00 Depunere Contestații
15.05.2026/ora 15:00 Rezultat contestații /rezultate finale proba scrisă
18.05.2026/ora 09:00 Proba practică
19.05.2026/ ora 14:00 Afișare rezultat proba practică
20.05.2026/ ora 15:00 Depunere contestații proba practică
21.05.2026/ ora 15:00 Rezultat contestații
22.05.2026/ ora 14:00 Punctaje finale
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, telefon 0258771717, int 17.
