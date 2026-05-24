ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 24 mai 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituții publice din Alba anunță posturi vacante la data de 24 mai 2026 și organizează concurs în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Consiliul de administraţie al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager, pe o perioadă de 4 ani, persoană fizică, la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.

Concursul se desfăşoară în două etape, după cum urmează:

– etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, etapă eliminatorie;

– etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectul

Concursul se va desfăşura în perioada 22.05.2026 – 09.07.2026, la Sala de şedinţă a Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, situată în mun. Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, după următorul calendar:

1 Afişare anunţ 22.05.2026

2 Vizitarea spitalului de către candidaţii interesaţi 10.06.2026, în intervalul orar 900-1400

3 Termen limită de depunere a dosarelor 23.06.2026 ora 1500

4 Selectarea dosarelor şi afişarea rezultatelor 24.06.2026-26.06.2026

5 Termen pentru depunerea contestaţiilor* În termen de 24 de ore de la afişarea selecţiei dosarelor

6 Termen pentru soluţionarea contestaţiilor În termen de 24 de ore de la depunerea contestaţiilor

7 Publicarea proiectelor de management depuse de candidaţi, pe pagina web www.spitalalba.ro secţiunea „Anunţuri” 01.07.2026

8 Manifestarea intenţiei de participare la susţinerea proiectului de management a persoanei interesate, la adresa de e-mail: [email protected] **

Până în data de 03.07.2026, ora 1000

9 Confirmarea intenţiei de participare a persoanelor interesate, de către comisia de concurs În termen de 24 ore de la data primirii solicitării de participare

10 Transmiterea de către persoanele interesate a întrebărilor referitoare la proiectul de management, cu menţionarea candidatului căruia îi sunt adresate, la adresa de e-mail: [email protected]**

Până în data de 06.07.2026, ora 1000

11 Susţinerea proiectelor de management 07.07.2026 ora 1000

12 Afişare rezultatelor În termen de 24 ore de la susţinerea proiectelor de management

13 Termen pentru depunerea contestaţiilor* În termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor

14 Termen pentru soluţionarea contestaţiilor În termen de 24 de ore de la depunerea contestaţiilor

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0258820825, interior 131 – secretariatul Consiliului de Administraţie al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.

*COMUNA SCĂRIȘOARA, județul ALBA, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de MEDIATOR ȘCOLAR (COD COR 235911), pe perioadă determinată, timp de lucru 4h/zi, pe perioada de implementare a proiectului, „Furnizare de servicii integrate în comunitățile rurale – facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente și de calitate ”,cod SMIS 339395, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European Plus, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027”.

• Locul de desfășurare a activității: sediul UAT/Centrul comunitar integrat și în comunitate (teren)

• Scopul principal al postului: asigură furnizarea de servicii de mediere școlară în cadrul echipei

comunitare integrate, prin aria educației, pentru reducerea suprapunerilor, armonizarea resurselor și crearea unui proces sustenabil de ieșire din starea de sărăcie și integrare socială și economică.

CONDIȚII SPECIFICE DE OCUPARE

Studii de specialitate:

-Studii medii cu diplomă de bacalaureat a oricărei specializări, precum și – un curs de formare/dezvoltare profesională cu specializarea de mediator şcolar, recunoscut de Ministerul Educaţiei și Cercetării;

-Vechime în specialitatea studiilor: fără vechime

Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Office, Excel,Word, Power Point – utilizator elementar

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

• competențe de comunicare scrisă şi verbală, de relaționare;

• moralitate, corectitudine, deschidere și flexibilitate în relațiile interumane;

• perseverenţă, consecvenţă, abilităţi pentru munca în condiții de stres, în situaţii de urgenţă sau neprevăzute;

• analiza problemelor specifice mediului şcolar;

• atenție la detalii;

• atitudine pozitivă, motivatoare;

• competențe de integrare TIC în educație.

Limbi străine solicitate: constituie un avantaj cunoașterea culturii comunității locale în care își desfășoară activitatea.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

Data postării/publicării anunțului 21.05.2026 11,00

Data limită de depunere a dosarelor 03.06.2026 16,00

Selecția dosarelor 05.06.2026 16,00

Afișarea selecției dosarelor 05.06.2026 16,00

Termen limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor 08.06.2026 16.00

Afișarea rezultatelor la contestații 09.06.2026 14,00

Proba scrisă 18.06.2026 11,00

Afișarea rezultatelor la proba scrisă 18.06.2026 14,00

Termen limită contestații la proba scrisă 19.06.2026 16,00

Afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor la proba scrisă 22.06.2026 16,00

Interviul 19.06.2026 11,00

Afișarea rezultatelor la proba de interviu 19.06.2026 14,00

Termen limită contestații la proba de interviu 22.06.2026 16,00

Afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor la proba de interviu 23.06.2026 16,00

Afișarea rezultatelor finale ale concursului 24.06.2026 15,00

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractual temporar vacante de execuție:

*1 post de Asistent medical generalist PL- UPU – perioada determinata pana in data de 18.03.2027 dar nu mai tarziu de data reluarii activitatii titularului de post;

*1 post de Asistent medical principal generalist PL- UPU – perioada determinata pana in data de 20.08.2027 dar nu mai tarziu de data reluarii activitatii titularului de post;

*1 post de Asistent medical principal generalist PL- Sectia ATI – perioada determinata pana in data de 25.06.2027 dar nu mai tarziu de data reluarii activitatii titularului de post;

*1 post de Asistent medical principal generalist PL- Sectia obstetrica ginecologie – perioada determinata pana in data de 27.11.2027 dar nu mai tarziu de data reluarii activitatii titularului de post;

*1 post de Asistent medical principal S – Sectia ATI – perioada determinata pana in data de 12.05.2027 dar nu mai tarziu de data reluarii activitatii titularului de post;

*1 post de Tehnician de radiologie si imgistica medicala- Laborator de rdiologie si imagistica medicala – perioada determinata pana in data de 07.11.2027 dar nu mai tarziu de data reluarii activitatii titularului de post;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

-Asistent medical – specialitatea medicină generală (PL)

*studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

*6 luni vechime ca asistent medical;

*certificat de membru OAMGMAMR;

*adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

*cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

-Asistent medical principal – specialitatea medicină generală (PL)

*studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

*5 ani vechime ca asistent medical;

*examen pentru obţinerea gradului principal;

*certificat de membru OAMGMAMR;

*adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

*cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

-Asistent medical principal – specialitatea medicină generală (S)

*studii:studii superioare cu diploma de licenta in specializarea asistenta medicala generala;

*5 ani vechime ca asistent medical;

*examen pentru obţinerea gradului principal;

*certificat de membru OAMGMAMR;

*adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

*cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

-Tehnician de radiologie si imgistica medicala

*studii: diplomă de licenta in specialitate;

*vechime 6 luni ca tehnician de radiologie si imagistica medicala;

Depunerea dosarelor de înscriere la concurs la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr.23, Serviciul resurse umane și relații cu publicul, în perioada: 19.05.2026-25.05.2026, între orele 8-12;

Selecția dosarelor de concurs:26.05.2026-27.05.2026;

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor (admis/respins):27.05.2026;

Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere:28.05.2026;

Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatelor selecției dosarelor de înscriere:29.05.2026;

Desfășurarea probei scrise:04.06.2026 ora 10;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă:05.06.2026;

Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă:08.06.2026;

Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor privind proba scrisă:09.06.2026;

Desfășurarea probei practice:10.06.2026 ora 10;

Afișarea rezultatelor la proba practica:11.06.2026;

Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba practica:12.06.2026;

Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la proba practica:15.06.2026;

Desfășurarea interviului:16.06.2026 ora 10;

Afișarea rezultatelor la interviu:17.06.2026;

Depunerea contestațiilor privind rezultatele la interviu:18.06.2026;

Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la interviu:19.06.2026;

Afișarea rezultatului final al concursului:22.06.2026.

Înscrierile se fac în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până la data de 25.05.2026 ora 12.00.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere, cu mențiunea „admis” sau „respins”, se vor afişa la avizierul şi pe site-ul spitalului în data de 27.05.2026.

Anunțul de concurs, tematica și bibliografia, sunt disponibile accesând pagina oficială www.spitalalba.ro , precum și la avizierul unității

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Școala Gimnazială Ciugud organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator patrimoniu gradul II.

-Date generale despre post

Post: administrator patrimoniu gradul II

Număr posturi: 0,50 normă (jumătate de normă)

Compartiment: Contabilitate

Tip funcție: funcție contractuală de execuție

Program: 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Durata contractului: nedeterminată

-Candidații trebuie să dețină:

*studii superioare cu licență în profil: economic, administrativ, inginerie;

*minimum 5 ani vechime în muncă;

*competențe IT: Word, Excel, internet, e-mail;

*curs în achiziții publice SEAP/SICAP;

*capacitate de lucru în echipă;

*abilități de comunicare și organizare;

*capacitate de gestionare a timpului și a priorităților;

*capacitate de luare a deciziilor;

*experiența în administrație constituie avantaj.

-Calendarul concursului

*Publicarea anunțului: 19.05.2026

*Depunerea dosarelor: până la 15.06.2026, ora 15:00

*Selecția dosarelor: 16.06.2026

*Proba scrisă: 22.06.2026

*Proba practică: 25.06.2026

*Interviul: 30.06.2026

*Rezultatul final: 02.07.2026

Toate probele se desfășoară la sediul școlii din Ciugud.

Detalii suplimentare se pot obține la sediul școlii sau pe site-ul oficial: Școala Gimnazială Ciugud

Persoană de contact POPA Valeria – secretar. Telefon: 0258 841 383. 0786 293 202.

*Primăria Orașului Zlatna organizează concurs pentru postul de Inspector de specialitate grad profesional II.

Conditii specifice de participare la concurs:

– studii universitare de licentă absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;

– minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale;

– competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației, dovedite cu certificat/atestat/diplomă de absolvire;

– competențe lingvistice, dovedite cu certificat/atestat/diplomă de absolvire.

Ultima zi de depunere dosare: 02.06.2026 ora 16,00.

Proba scrisă: 10.06.2026 ora 11,00.

Interviul se sustine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data sustinerii probei scrise.

Primăria Orasului Zlatna

Nr. telefon: 0258856337; email: [email protected]

Relații suplimentare: compartimentul Resurse Umane; telefon 0258856337.

*Primăria Municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de referent IA (M) din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud, Compartiment Baia publică din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condițiile specifice, pe care trebuie să le îndeplinească candidații care participă la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de referent IA (M), sunt următoarele:

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizare cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în muncă de minimum 7 ani;

Condițiile de desfășurare ale concursului sunt:

Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 10.06.2026, ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

Data, ora și locul desfășurării probei interviu: 15.06.2026, ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este: 18.05.2026 – 29.05.2026, ora 13,30.

Dosarele de concurs se verifică la Compartimentul Resurse Umane, Control Intern și se depun pentru înregistrare la registratura instituției sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, conform calendarului de concurs.

Calendarul de desfășurare al concursului:

18.05.2026 – 29.05.2026, ora 13:30 perioada de depunere a dosarelor de concurs

02.06.2026 – 03.06.2026 selecția dosarelor de concurs

04.06.2026 afișare rezultate selecție dosare de concurs

05.06.2026 depunere contestații rezultate selecție dosare de concurs

08.06.2026 soluționare contestații rezultate selecție dosare de concurs și afișare rezultate contestații selecție dosare de concurs

10.06.2026, ora 10:00 desfășurarea probei scrise

10.06.2026 afișare rezultate proba scrisă

11.06.2026 depunere contestații rezultate proba scrisă

12.06.2026 soluționare contestații rezultate proba scrisă și afișare rezultate contestații proba scrisă

15.06.2026, ora 10:00 desfășurarea probei interviu

15.06.2026 afișare rezultate proba interviu

16.06.2026 depunere contestații rezultate proba interviu

17.06.2026 soluționare contestații rezultate proba interviu și afișare rezultate contestații proba interviu

18.06.2026 comunicare rezultate finale concurs

Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258 861310 interior 1013 /fax 0258 861280, e-mail: [email protected], precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro.

Persoana de contact: Dancea Stînea Anamaria, consilier în cadrul Compartimentului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud.

