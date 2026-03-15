ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 15 martie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 15 martie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 15 martie 2026 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.
*Spitalul Orășenesc’’ Dr.Alexandru Borza” Abrud organizează în data de 02.04.2026, ora 10.00, concurs, pentru ocuparea a 2 POSTURI DE STATISTICIAN MEDICAL, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată
Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de statistician:
– Diploma de bac
Calendar:
1. Publicarea anunțului 11.03.2026
2. Depunerea dosarelor 25.03.2026 ora 14
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 30.03.2026 ora 10
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 30.03.2026 ora 12
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 31.03.2026 ora 12
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 01.04.2026 ora 10
7. Susţinerea probei scrise 02.04.2026 ora 10
8. Afişarea rezultatului probei scrise 02.04.2026 ora 15
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 03.04.2026 ora 15
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.04.2026 ora 10
11. Sustinerea interviului 07.04.2026 ora 10
12. Comunicarea rezultatului interviului 07.04.2026 ora 14
13. Depunerea contestaţiilor 08.04.2026 ora 14
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.04.2026 ora 10
15. Afişarea rezultatului final al concursului 09.04.2026 ora 14
Informaţii suplimentare la telefon 0258/780614, int. 34 – biroul resurse umane, sau pe site-ul instituţiei www.spitalabrud.ro
*Grădinița cu Program Prelungit nr. 13, cu sediul în loc.Alba Iulia,str. Energiei, nr. 21, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a 1 normă de lenjereasă.
• Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:
a) studii : generale sau medii
b) vechime în muncă: cel puțin 1 an
c) curs de igienă efectuat, valabil
d) să cunoască și să poată identifica materialele de curățenie de bază, necesare
e) să aibă deprinderi practice specifice activității de curățenie
f) abilități, calități și aptitudini necesare: persoană serioasă, stabilă emoțional, responsabilitate și corectitudine
g) disponibilitate pentru desfăşurarea unor activităţi în week-end
CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:
• Depunerea dosarelor de concurs se face la secretariatul comisiei de concurs de la Grădinița cu Program Prelungit nr. 13, Alba Iulia, str. Energiei, nr. 21, jud. Alba, în perioada 10.03.2026- 23.03.2026, între orele 9.00- 12.00
• Selecția dosarelor se face în data de 24.03.2026
• Depunerea contestatiilor: 25.03.2026
• Afişarea rezultatului selecţiei dosarelor după contestații în data de 25.03.2026.
• Concursul se va organiza la sediul Grădiniței cu Program Prelungit nr. 13 astfel:
– Proba scrisă 30.03.2026, ora 9:00 31.03.2026
– Proba practică 02.04.2026, ora 9:00 02.04.2026
– Interviu 03.04.2026, ora 10:00 03.04.2026
• Depunerea contestațiilor probă scrisă: în data de 31.03.2026 între orele 9-12; Interviul și proba practică nu se contestă
• Rezultatele finale se afişează în data 03.04.2026, ora 15:00
Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Grădiniței cu Program Prelungit nr. 13 sau la numerele de telefon: 0258820057, 0731 308 643, 0786349807 .
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Protest al studenților din Alba Iulia: „Vă invităm la o lună de studenție: fără transport, fără burse, iar anul ăsta e GRATUIT”
Protest al studenților din Alba Iulia: „Vă invităm la o lună de studenție: fără transport, fără burse, iar anul ăsta e GRATUIT” Sâmbătă, 14 martie 2026, studenții din mai multe centre universitare din România au organizat proteste coordonate la nivel național. Acțiunea a fost inițiată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR). La […]
FOTO | Andra Ghișoiu (Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș), premiul I la Concursul Interjudețean „Pitagora”: Este singurul elev de clasa a VIII-a din Alba calificat la etapa națională a Olimpiadei de Matematică 2026
Andra Ghișoiu (Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș), premiul I la Concursul Interjudețean „Pitagora”: Este singurul elev de clasa a VIII-a din Alba calificat la etapa națională a Olimpiadei de Matematică 2026 Andra Ghișoiu, elevă a Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș, continuă să impresioneze prin performanțele sale. Andra a participat la Concursul Interjudețean de Matematică „Pitagora” […]
Mesajul surprinzător publicat de un biciclist despre traficul din Alba Iulia: „M-am simțit ca într-un oraș civilizat din Europa”
Mesajul surprinzător publicat de un biciclist despre traficul din Alba Iulia: „M-am simțit ca într-un oraș civilizat din Europa” Un biciclist din Alba Iulia a publicat, pe o rețea de socializare, un mesaj prin care a mulțumit public șoferilor care, în ciuda traficului din oraș aglomerat, au dat dovadă de respect, răbdare și prudență atunci […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | AMENZI de aproape 8 milioane de lei aplicate de inspectorii ANPC în urma controalelor la operatori din domeniul alimentar
AMENZI de aproape 8 milioane de lei aplicate de inspectorii ANPC în urma controalelor la operatori din domeniul alimentar Aproape...
Salariul mediu, în scădere în prima lună din 2026 faţă de cel din decembrie 2025: Unde au fost cele mai semnificative scăderi
Salariul mediu, în scădere în prima lună din 2026 faţă de cel din decembrie 2025: Unde au fost cele mai...
Știrea Zilei
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 15 martie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 15 martie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
VIDEO | Protest al studenților din Alba Iulia: „Vă invităm la o lună de studenție: fără transport, fără burse, iar anul ăsta e GRATUIT”
Protest al studenților din Alba Iulia: „Vă invităm la o lună de studenție: fără transport, fără burse, iar anul ăsta...
Curier Județean
VIDEO | Puhoi de oameni în Talciocul din Alba Iulia în superba duminică de la mijloc de martie 2026
Puhoi de oameni în Talciocul din Alba Iulia în superba duminică de la mijloc de martie 2026 Talciocul din Alba...
FOTO | Ce rezultate au obținut elevii Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia la Concursul Interjudețean de Matematică „Pitagora” 2026
Ce rezultate au obținut elevii Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia la Concursul Interjudețean de Matematică „Pitagora” 2026 289 de...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: CJ Alba stă pe un purcoi de bani (33 mil. euro), dar lasă de izbeliște drumul spre Munții Șureanu
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: CJ Alba stă pe un purcoi de bani (33 mil. euro), dar lasă de izbeliște...
13 incendii de vegetație uscată în Alba, o persoană cu arsuri grave și o amendă de 5.000 lei, în primele zile ale lunii martie 2026: Măsuri la nivel județean în contextul creșterii numărului incendiilor de vegetație și fond forestier
13 incendii de vegetație uscată în Alba, o persoană cu arsuri grave și o amendă de 5.000 lei, în primele...
Opinii Comentarii
15 Martie – Ziua mondială a drepturilor consumatorilor
15 Martie – Ziua mondială a drepturilor consumatorilor Ziua mondială a drepturilor consumatorilor este marcată anual la 15 martie. Această...
14 martie| Ziua în care s-au născut scriitorul Alexandru Paleologu, actorul Iurie Darie și chirurgul pediatru Alexandru Pesamosca, care a salvat mii de copii: „Nu vile, să repari un copil înseamnă fericire“
14 martie| Ziua în care s-au născut scriitorul Alexandru Paleologu, actorul Iurie Darie și chirurgul pediatru Alexandru Pesamosca, care a...