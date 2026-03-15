ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 15 martie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 15 martie 2026 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Spitalul Orășenesc’’ Dr.Alexandru Borza” Abrud organizează în data de 02.04.2026, ora 10.00, concurs, pentru ocuparea a 2 POSTURI DE STATISTICIAN MEDICAL, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de statistician:

– Diploma de bac

Calendar:

1. Publicarea anunțului 11.03.2026

2. Depunerea dosarelor 25.03.2026 ora 14

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 30.03.2026 ora 10

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 30.03.2026 ora 12

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 31.03.2026 ora 12

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 01.04.2026 ora 10

7. Susţinerea probei scrise 02.04.2026 ora 10

8. Afişarea rezultatului probei scrise 02.04.2026 ora 15

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 03.04.2026 ora 15

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.04.2026 ora 10

11. Sustinerea interviului 07.04.2026 ora 10

12. Comunicarea rezultatului interviului 07.04.2026 ora 14

13. Depunerea contestaţiilor 08.04.2026 ora 14

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.04.2026 ora 10

15. Afişarea rezultatului final al concursului 09.04.2026 ora 14

Informaţii suplimentare la telefon 0258/780614, int. 34 – biroul resurse umane, sau pe site-ul instituţiei www.spitalabrud.ro

*Grădinița cu Program Prelungit nr. 13, cu sediul în loc.Alba Iulia,str. Energiei, nr. 21, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a 1 normă de lenjereasă.

• Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:

a) studii : generale sau medii

b) vechime în muncă: cel puțin 1 an

c) curs de igienă efectuat, valabil

d) să cunoască și să poată identifica materialele de curățenie de bază, necesare

e) să aibă deprinderi practice specifice activității de curățenie

f) abilități, calități și aptitudini necesare: persoană serioasă, stabilă emoțional, responsabilitate și corectitudine

g) disponibilitate pentru desfăşurarea unor activităţi în week-end

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

• Depunerea dosarelor de concurs se face la secretariatul comisiei de concurs de la Grădinița cu Program Prelungit nr. 13, Alba Iulia, str. Energiei, nr. 21, jud. Alba, în perioada 10.03.2026- 23.03.2026, între orele 9.00- 12.00

• Selecția dosarelor se face în data de 24.03.2026

• Depunerea contestatiilor: 25.03.2026

• Afişarea rezultatului selecţiei dosarelor după contestații în data de 25.03.2026.

• Concursul se va organiza la sediul Grădiniței cu Program Prelungit nr. 13 astfel:

– Proba scrisă 30.03.2026, ora 9:00 31.03.2026

– Proba practică 02.04.2026, ora 9:00 02.04.2026

– Interviu 03.04.2026, ora 10:00 03.04.2026

• Depunerea contestațiilor probă scrisă: în data de 31.03.2026 între orele 9-12; Interviul și proba practică nu se contestă

• Rezultatele finale se afişează în data 03.04.2026, ora 15:00

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Grădiniței cu Program Prelungit nr. 13 sau la numerele de telefon: 0258820057, 0731 308 643, 0786349807 .

