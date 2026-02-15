ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 15 februarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 15 februarie 2026 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba – 1 post medic- presedinte CEPAH , tematica si bibliografia pentru concurs precum si fisa postului sunt anexate la prezentul anunt Anexanr. 2,Anexa nr. 3 si vor fi puse la dispozitie , in zilele lucratoare , pe site-ul DGASPC Alba-www.protectiasocialaalba.ro si afisat la sediul DGASPC Alba din municipiul Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1989, nr.68, telefon 0258/818266, in data de 13.02.2026

*CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SPITALULUI MUNICIPAL AIUD organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică la Spitalul Municipal Aiud.

Candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită în cadrul Spitalului Municipal Aiud sub îndrumarea directorului medical al spitalului pentru a se informa cu privire la problemele de la faţa locului, în data de 10.02.2026, la ora 10,00.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului Municipal Aiud, str. Spitalului nr. 2, Serviciul Secretariat, în perioada 03.02.2026-05.03.2026, ora 14,00.

La depunerea dosarului de inscriere, candidatul va primi un cod de identificare , care este numărul de înregistrare a cererii de participare la concurs si care va fi utilizat la afisarea rezultatelor concursului pentru fiecare candidat in parte.

Cel târziu în 09.03.2026, ora 12,00 – membrii comisiei de concurs si ai comisiei de solutionare a contestatiilor vor depune declarații de confidentialitate si impartialitate.

La adresa de e-mail, [email protected] orice persoană poate să îşi manifeste intenţia de a participa la susţinerea publică a proiectului de management până în data de 17.03.2026, ora 10,00. Intenția de participare va fi confirmată de către comisia de concurs cu cel puțin 24 de ore înainte de data susținerii publice a proiectului de management.

Orice persoană poate propune întrebări pentru candidaţi la adresa de e-mail [email protected] , menţionând candidatul căruia îi este adresată întrebarea, cu condiţia ca aceste întrebări să aibă legătură cu proiectul de management şi să nu fie o întrebare referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială şi origine socială, până la data de 20.03.2026, ora 10,00.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0258.861816, luni-vineri, în intervalul orar 08.00-16.00.

*Grădinița cu program prelungit „Step by step” nr. 12 cu sediul în str. Ștefan cel Mare nr. 11, Alba Iulia, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: MAGAZINER

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant cu 1 normă

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: administrativ

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

– Studii: medii,

– Vechime în muncă: minim 2 ani,

– Certificat de calificare profesională curs de lucrător în alimentație,

– Cunoştinţe despre norme de igienă şcolară.

Relații suplimentare se pot obține la secretariatul grădiniței, telefon numărul 0740325626 în intervalul orar 10:00-13:00 ; E-mail: [email protected]

*Spitalul Municipal Blaj – 1 (un) post de inginer aparatură medicală în specialitatea inginerie medicală, normă întreagă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămană, perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului tehnic-întreținere al Spitalului Municipal Blaj.

Condiții specifice prevăzute în fișa postului:

Studii de specialitate: – diploma de licență în domeniul inginerie medicală

Relatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul RUNOS din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].

*Spitalul Municipal Blaj – 1 (un) post de medic specialist /primar în specialitatea pediatrie, normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/săptămană, perioadă nedeterminată în cadrul secției pediatrie a Spitalului Municipal Blaj.

Conditii specifice prevazute în fișa postului:

Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de medic confirmat în specialitatea pediatrie

Cerinte specifice: Certificat de membru al Colegiului Medicilor, certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul RUNOS din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].

