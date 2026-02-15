ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 15 februarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 15 februarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 15 februarie 2026 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.
*Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba – 1 post medic- presedinte CEPAH , tematica si bibliografia pentru concurs precum si fisa postului sunt anexate la prezentul anunt Anexanr. 2,Anexa nr. 3 si vor fi puse la dispozitie , in zilele lucratoare , pe site-ul DGASPC Alba-www.protectiasocialaalba.ro si afisat la sediul DGASPC Alba din municipiul Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1989, nr.68, telefon 0258/818266, in data de 13.02.2026
*CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SPITALULUI MUNICIPAL AIUD organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică la Spitalul Municipal Aiud.
Candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită în cadrul Spitalului Municipal Aiud sub îndrumarea directorului medical al spitalului pentru a se informa cu privire la problemele de la faţa locului, în data de 10.02.2026, la ora 10,00.
Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului Municipal Aiud, str. Spitalului nr. 2, Serviciul Secretariat, în perioada 03.02.2026-05.03.2026, ora 14,00.
La depunerea dosarului de inscriere, candidatul va primi un cod de identificare , care este numărul de înregistrare a cererii de participare la concurs si care va fi utilizat la afisarea rezultatelor concursului pentru fiecare candidat in parte.
Cel târziu în 09.03.2026, ora 12,00 – membrii comisiei de concurs si ai comisiei de solutionare a contestatiilor vor depune declarații de confidentialitate si impartialitate.
La adresa de e-mail, [email protected] orice persoană poate să îşi manifeste intenţia de a participa la susţinerea publică a proiectului de management până în data de 17.03.2026, ora 10,00. Intenția de participare va fi confirmată de către comisia de concurs cu cel puțin 24 de ore înainte de data susținerii publice a proiectului de management.
Orice persoană poate propune întrebări pentru candidaţi la adresa de e-mail [email protected] , menţionând candidatul căruia îi este adresată întrebarea, cu condiţia ca aceste întrebări să aibă legătură cu proiectul de management şi să nu fie o întrebare referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială şi origine socială, până la data de 20.03.2026, ora 10,00.
Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0258.861816, luni-vineri, în intervalul orar 08.00-16.00.
*Grădinița cu program prelungit „Step by step” nr. 12 cu sediul în str. Ștefan cel Mare nr. 11, Alba Iulia, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:
DENUMIREA POSTULUI: MAGAZINER
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant cu 1 normă
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
– Studii: medii,
– Vechime în muncă: minim 2 ani,
– Certificat de calificare profesională curs de lucrător în alimentație,
– Cunoştinţe despre norme de igienă şcolară.
Relații suplimentare se pot obține la secretariatul grădiniței, telefon numărul 0740325626 în intervalul orar 10:00-13:00 ; E-mail: [email protected]
*Spitalul Municipal Blaj – 1 (un) post de inginer aparatură medicală în specialitatea inginerie medicală, normă întreagă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămană, perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului tehnic-întreținere al Spitalului Municipal Blaj.
Condiții specifice prevăzute în fișa postului:
Studii de specialitate: – diploma de licență în domeniul inginerie medicală
Relatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul RUNOS din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].
*Spitalul Municipal Blaj – 1 (un) post de medic specialist /primar în specialitatea pediatrie, normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/săptămană, perioadă nedeterminată în cadrul secției pediatrie a Spitalului Municipal Blaj.
Conditii specifice prevazute în fișa postului:
Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de medic confirmat în specialitatea pediatrie
Cerinte specifice: Certificat de membru al Colegiului Medicilor, certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.
Relatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul RUNOS din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Gheorghe Chindriș, fost director al Cupru Min Abrud, găsit mort în casa sa din Cluj. Bărbatul avea lovituri la cap, iar poliţia ia în calcul o crimă
Gheorghe Chindriș, fost director al Cupru Min Abrud, găsit mort în casa sa din Cluj. Bărbatul avea lovituri la cap, iar poliţia ia în calcul o crimă Gheorghe Chindriș, românul devenit faimos după ce a înfiinţat primul şi singurul sat românesc din Statele Unite ale Americii a fost găsit sâmbătă, 14 februarie 2026, mort în […]
FOTO | O femeie din Alba, sărbătorită la împlinirea frumoasei vârste de 101 de ani: ,,Un exemplu de demnitate, devotament si statornicie”
O femeie din Alba, sărbătorită la împlinirea frumoasei vârste de 101 de ani: ,,Un exemplu de demnitate, devotament si statornicie” Lucreția Deteșan, o femeie din Uioara de Jos, a împlinit sâmbătă, 14 februarie 2026, frumoasa vârstă de 101 ani. I-au fost alături familia, dar și reprezentanți ai administrației locale, pentru a o sărbători cum se […]
VIDEO | Povestea Andreei și a Sofiei, două luptătoare din Apuseni, cu handicap locomotor: Au primit de la un brașovean cu suflet mare scaune rulante pentru a se putea deplasa
Povestea Andreei și a Sofiei, două luptătoare din Apuseni, cu handicap locomotor: Au primit de la un brașovean cu suflet mare scaune rulante pentru a se putea deplasa Iubește Apusenii și oamenii lor. Vârstnicii din satele izolate i-au devenit familie și li se dedică trup și suflet. A ales să ajute și să aducă speranță […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
PENSII 2026 | Certificatul de viață, actul care trebuie depus de două ori pe an de anumiţi pensionari. Ce riscă cei care nu îl transmit la timp
PENSII 2026 | Certificatul de viață, actul care trebuie depus de două ori pe an de anumiţi pensionari. Ce riscă...
15 februarie: Ziua Internațională a Copilului bolnav de Cancer
15 februarie: Ziua Internațională a Copilului bolnav de Cancer Ziua Internațională a Copilului cu Cancer este marcată la 15 februarie...
Știrea Zilei
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 15 februarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 15 februarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
Gheorghe Chindriș, fost director al Cupru Min Abrud, găsit mort în casa sa din Cluj. Bărbatul avea lovituri la cap, iar poliţia ia în calcul o crimă
Gheorghe Chindriș, fost director al Cupru Min Abrud, găsit mort în casa sa din Cluj. Bărbatul avea lovituri la cap,...
Curier Județean
28 februarie – 1 martie 2026 | Regionala Centru FIRST Tech Challenge România 2026 DECODE. 26 de echipe de elevi din țară participă la concursul de robotică de la Alba Iulia
28 februarie – 1 martie 2026 | Regionala Centru FIRST Tech Challenge România 2026 DECODE. 26 de echipe de elevi...
UPDATE FOTO | ACCIDENT pe autostrada A10, la Aiud: Un BMW s-a făcut praf după coliziunea cu o altă mașină
ACCIDENT pe autostrada A10, la Aiud: Un BMW s-a făcut praf după coliziunea cu o altă mașină Un accident rutier...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Așa nu se mai poate guverna! PSD își merită titlul de cel mai toxic partid de pe scena politică!
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Așa nu se mai poate guverna! PSD își merită titlul de cel mai toxic...
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de canalizare în toate localitățile județului”
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de...
Opinii Comentarii
Mesaje amuzante de Valentine`s Day. MESAJELE care aduc ZÂMBETUL pe buzele PERSOANEI IUBITE
Mesaje haioase de Valentine`s Day 2026 • Texte şi declaraţii de dragoste amuzante de ziua îndrăgostiţilor Simțul umorului a fost...
Mesaje de Valentine’s day 2026. Declaraţii, urări, SMS-uri şi mesaje de dragoste pe care le puteţi trimite persoanei iubite
Mesaje de valentine’s day, 14 februarie 2026 • SMS -uri de ziua îndrăgostiţilor. Declaraţii de dragoste de Valentine `s Day....