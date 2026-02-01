ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 1 februarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 1 februarie 2026 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Spitalul Municipal Blaj organizează concurs pentru ocuparea unui post de post de inginer aparatură medicală în specialitatea inginerie medicală, normă întreagă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămană, perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului tehnic-întreținere al Spitalului Municipal Blaj.

-Condiții specifice prevăzute în fișa postului:

Studii de specialitate: – diploma de licență în domeniul inginerie medicală

Relații suplimentare se pot obține de la Compartimentul RUNOS din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].

-Calendar estimativ pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de inginer aparatură medicală:

Dată publicare anunț pe site-ul spitalului și site-ul [email protected] 28.01.2026

Data limită de depunere a dosarelor de concurs 17.02.2026 Ora 15,00

Data selecției dosarelor 19.02.2026

Data afișării rezultatelor selecției dosarelor 19.02.2026 Ora 15,00

Data limită de depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor 20.02.2026 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la selecția dosarelor 23.02.2026 Ora 15,00

Data probei scrise 26.02.2026 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la proba scrisă 26.02.2026 Ora 15,00

Data limită de depunere contestații privind rezultatul probei scrise 27.02.2026 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba scrisă 03.03.2026 Ora 15,00

Data interviu 04.03.2026 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la interviu 04.03.2026 Ora 15,00

Data limită de depunere contestatii privind rezultatul interviului 05.03.2026 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la interviu 06.03.2026 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor finale 09.03.2026 Ora 15,00

Eventualele modificări ale calendarului de concurs se vor publica pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro.

*Spitalul Municipal Sebeș organizează concurs pentru ocuparea postului de director financiar-contabil

*Condiții specifice:

– sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;

– au cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor;

-cunoștințe temeinice privind legislația în domeniu

*Calendarul concursului:

Data limită de depunere a dosarelor de concurs 10.02.2026 Ora 13:00

Data selecției dosarelor 11.02.2026

Data afișării rezultatelor selecției dosarelor 11.02.2026 Ora 13:00

Data limită depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor 12.02.2026 Ora 13:00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la selecția dosarelor 13.02.2026 Ora 12:00

Data probei scrise 17.02.2026 Ora 09:00

Data afișării rezultatelor la proba scrisă 18.02.2026 Ora 13:00

Data limită depunere contestații privind rezultatul probei scrise 19.02.2026 Ora 13:00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba scrisă 19.02.2026 Ora 15:00

Susținerea proiectului de specialitate 20.02.2026 Ora 09:00

Data interviului 20.02.2026 Ora 10:00

Data afișării rezultatelor la proba interviu 20.02.2026 Ora 13:00

Data limită depunere contestații privind rezultatul interviului 23.02.2026 Ora 13:00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba interviu 23.02.2026 Ora 13:00

Data afișării rezultatelor finale 24.02.2026 Ora 14:00

Data limită depunere contestații privind rezultatul final 25.02.026 Ora 13:00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la rezultatul final 25.02.2026 Ora 14:00

Relații suplimentare: Spitalul Municipal Sebeș, str. Șurianu nr. 41, Sebeș, jud Alba, telefon: 0258731712, e-mail: [email protected].

