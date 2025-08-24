ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 24 AUGUST 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 24 AUGUST 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 17 august 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Primăria Berghin organizează concurs pentru ocuparea postului vacant cde Șofer I (microbuz școlar), din cadrul compartimentului Gospodărire Comunală din Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Berghin, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, de 8 h/zi, 40 h/săptămână.

Condiții specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor׃ studii medii/generale;

– vechime în muncă 5 ani;

– să dețină atestat profesional pentru transport persoane, să fie posesor al permisului de conducere valabil categoriile B, B1, C1, C, D, D1, BE, C1E, CE, D1E, DE, să aibă cunoștințe de mecanică auto, să dețină aviz psihologic de la un cabinet medical avizat de ministerul transporturilor;

Dosarul de concurs׃ se depune la sediul Primăriei Berghin, în perioada 22.08.2025 – 05.09.2025, de Luni – Vineri în intervalul orar 08:00 – 16:00 și pe adresa email „[email protected]”.

Selecția dosarelor de concurs׃ are loc în perioada 08.09.2025-09.09.2025;

Afișare rezultate selecția dosare: 09.09.2025, ora 12:00;

Depunere contestații selecșie dosare: 10.09.2025 – 11.09.2025 ora 12:00;

Afișare rezultate contestații selecție dosare: 11.09.2025 ora 13:00;

Proba scrisă׃ 15.09.2025, ora 1000 , la sediul instituției;

Afișare rezultate proba scrisă: 16.09.2025, ora 14:00;

Contestațile la proba scrisă se pot depune fizic la sediul Primăriei Berghin în data de 17.09.2025 – 18.09.2025, ora 14:00;

Afișare rezultate contestații în data de 18.09.2025 ora 14:00;

Proba Interviu: 22.09.2025 ora 10:00;

Contestatții Interviu: 22.09.2025 de la ora 14:00 până în 23.09.2025 ora 10:00;

Afișare rezultate contestații interviu:23.09.2025 ora 12:00;

Afișare rezultate finale concurs: 24.09.2025, ora 10:00.

*Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea a unui post vacant, funcție contractuală de conducere, în afara organigramei, pe perioadă determinată, până la data de 31.05.2027, proba scrisă fiind în data de 10.09.2025 ora 12:00, după cum urmează:

Unitatea de management a Adaptation solutions to reduce climate change impact on health in the Mountain area – acronim MOUNTADAPT, numărul proiectului: 101155958, finanțat în cadrul programului european HORIZON-MISS-2023-CLIMA-01-03

Adaptation solutions to reduce climate change impact on health in the Mountain area – acronim MOUNTADAPT

1 – post de manager de proiect, cod COR: 242101;

Condiţii specifice de participare:

– Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental Științe Sociale,

Ramura de știință : Științe administrative/ Științe Economice;

– Competențe lingvistice: limba engleză, nivel avansat și absolvirea unui program de specializare, de comunicare în limba engleză cu certificat de absolvire de cel puțin 80 de ore;

– Competențe specifice postului: absolvirea unui program de specializare, de inițiere – manager de proiect cu certificat de absolvire de cel puțin 30 de ore;

– Vechime necesară: minim 1 an în cadrul proiectelor Horizon Europe.

Durata timpului de lucru pentru funcția contractuală de manager de proiect este de 2 ore/zi, respectiv 10 ore/săptămână.

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.

Concursul (proba scrisă) se va desfăşura în data de 10.09.2025, ora 12:00, sediul Direcției de Asistență Socială, B-dul Republicii, nr. 26, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se anunţă odată cu afişarea rezultatelor probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, până în data de 03.09.2025 inclusiv, ora 15.30, la secretarul comisiei de concurs, la sediul Direcției de Asistență Socială Alba Iulia, din B-dul Republicii, nr. 26, Alba Iulia.

Selecția dosarelor de înscriere, se face în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Rezultatele finale se afișează la sediul Direcției de Asistență Socială Alba Iulia, din B-dul Republicii, nr. 26, Alba Iulia şi pe site-ul https://directiadeasistentasocialaalbaiulia.ro, secțiunea “Concursuri” în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor soluționării contestațiilor pentru ultima probă, prin specificarea mențiunii ”admis”sau ”respins”.

Bibliografia stabilită, condiţiile de participare la concurs şi actele solicitate la dosarul de înscriere se afişează la sediul Direcției de Asistență Socială, din B-dul Republicii, nr. 26, Alba Iulia şi pe site-ul https://directiadeasistentasocialaalbaiulia.ro la secțiunea “Concursuri”.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Asistență Socială, din B-dul Republicii, nr. 26, Alba Iulia la secretarul comisiei concurs de la Compartiment resurse umane şi la nr. de telefon:0258 – 810325.

*Primăria Comunei Poșaga organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă 8 ore/ zi, a funcției contractuale de execuție vacante de șofer microbuz școlar, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Poșaga.

Condiții specifice (confom fișei postului):

– studii generale, școala profesională sau studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– posedă permis de conducere categoria D;

– posedă atestat profesional, valabil pentru transportul rutier de persoane;

– posedă card tahograf;

– aviz psihologic eliberat de un cabinet medical autorizat de către Ministerul Transporturilor.

– vechime minimă ca și conducător auto în transportul rutier de persoane — 3 ani.

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:

Concursul de recrutare constă în 3 probe succesive, după cum urmează:

a. selecția dosarelor de înscriere;

b. proba scrisă, care constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste-grilă;

c. interviul, în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Comunei Poșaga din Comuna Poșaga, sat Poșaga de Jos, nr. 186, județul Alba.

Pentru prima probă a concursului (proba scrisă) candidații vor fi prezenți la camera: Sala de ședințe în data 11.09.2025, ora 0945, pentru apelul nominal, respectiv verificarea identității, care se va face pe baza cărții de identitate, cărții electronice de identitate, cărții de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.

După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaților care au întârziat.

În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților le este interzisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță. Nerespectarea acestor dispoziții atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.

Data-limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs: dosarele de concurs se depun în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în perioada 21.08.2025 — 03.09.2025 inclusiv, la sediul Primăriei Comunei Poșaga din Comuna Poșaga, sat Poșaga de Jos, nr. 186, jud. Alba, birou secretar general, conform următorului program: luni-vineri între orele 8.00 – 16.00, la secretarul general al Comunei Poșaga, tel. 0258776024.

Datele de desfășurare a probelor de concurs:

– selecția dosarelor de înscriere: 04.09.2025;

– rezultatele selecției dosarelor se afișează: în data de 04.09.2025,

– termenul de depunere a contestațiilor cu privire la rezultatul selecției dosarelor: 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor privind selecția dosarelor, respectiv cel târziu în data de 05.09.2025. Termenul de o zi lucrătoare începe de la data și ora afișării rezultatelor selecției și se încheie în ziua lucrătoare următoare la aceeași oră la care a început.

– termenul de verificare al contestațiilor și de afișare a rezultatelor contestațiilor cu privire selecția dosarelor: 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor privind selecția dosarelor, respectiv cel târziu în data de 08.09.2025, cu afișare imediată;

– proba scrisă, se va desfășura în data de 11.09.2025, ora 10:00;

– notarea probei scrise și afișarea rezultatelor obținute de candidați la proba scrisă: 11.09.2025, ora 16.00.

– termenul de depunere a contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise: 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor privind proba scrisă, respectiv cel târziu până în data de 12.09.2025. Termenul de o zi lucrătoare începe de la data și ora afișării rezultatelor probei scrise și se încheie în ziua lucrătoare următoare la aceeași oră la care a început;

– termen de analiză contestații și de afișare a rezultatelor contestațiilor depuse la proba scrisă: 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor privind proba scrisă, cu afișare imediată, cel mai târziu 15.09.2025.

– interviul, se va desfășura în condițiile prevăzute la art. 41 alin. 5 și 6 din H.G.nr. 1.336/2022.

– Data și ora susținerii se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă.

– termenul de depunere a contestațiilor cu privire la rezultatul interviului: 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor privind interviul. Termenul de o zi lucrătoare începe de la data și ora afișării rezultatelor probei interviu și se încheie în ziua lucrătoare următoare la aceeași oră la care a început;

– termen de analiză contestații și de afișare a rezultatelor contestațiilor depuse la interviu: 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor privind interviul, cu afișare imediată;

– afișare rezultat final al concursului, cel târziu 18.09.2025.

Informații suplimentare privind concursul pot fi solicitate la sediul Primăriei Comunei Poșaga din Comuna Poșaga, sat Poșaga de Jos, nr. 186, jud. Alba, la secretarul general al Comunei Poșaga, tel. 0258 776024 sau pe pagina de internet: https://comunaposaga.ro.

*Administrația Bazinală de Apă Mureș are un post vacant disponibil de lăcătuș mecanic în cadrul Formației Baraj Mihoești – SGA Alba

Condiții:

1. Studii medii/ 10 clase + școală profesională

2. Perfecționări (specializări): calificare lăcătuș mecanic

3. Disponibilitate la deplasări și program prelungit.

Concursul se va desfășura la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba, din Alba, str. Lalelelor, nr.7A, după următorul calendar:

– 03.09.2025 – ora 15,00 – data limită de depunere la registratura SGA Alba a dosarelor de participare la concurs;

– 04.09.2025 – ora 11,00 – selecția dosarelor de concurs;

– 05.09.2025 – ora 12,00 – termen de afișare rezultate la selecția dosarelor de concurs;

– 08.09.2025 – ora 15,00 – termen de depunere contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs;

– 09.09.2025 – ora 15,00 – termen de afișare a rezultatelor privind contestația la selecția dosarelor de concurs;

– 10.09.2025 – ora 11,00 – desfășurare probă practică ;

– 11.09.2025 – ora 14,00 – termen de afișare rezultate proba scrisă;

– 12.09.2025 – ora 12,00 – termen de depunere contestații cu privire la rezultatul probei scrise;

– 15.09.2025 – ora 15,00 – termen de afișare a rezultatelor privind contestația la rezultatele probei scrise;

– 16.09.2025 – ora 11,00 – susținerea interviului;

– 17.09.2025 – ora 15,00 – termen de afișare a rezultatelor privind interviul;

– 18.09.2025 – ora 14,00 – termen de depunere contestații cu privire la rezultatul interviului;

– 19.09.2025 – ora 12,00 – termen de afișare a rezultatelor privind contestația la rezultatele interviului;

– 22.09.2025 – ora 15,00 – termen de afișare a rezultatelor finale.

Persoană contact: Andreea Trif specialist RU –

*Administrația Bazinală de Apă Mureș are disponibil un post vacant unic de arhivar în cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba

Condiții:

1.Studii medii cu diplomă de bacalaureat

2. Curs calificare arhivar

Concursul se va desfășura la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba, din Alba, str. Lalelelor, nr.7A, după următorul calendar:

– 03.09.2025 – ora 15,00 – data limită de depunere la registratura SGA Alba a dosarelor de participare la concurs;

– 04.09.2025 – ora 9,00 – selecția dosarelor de concurs;

– 05.09.2025 – ora 12,00 – termen de afișare rezultate la selecția dosarelor de concurs;

– 08.09.2025 – ora 15,00 – termen de depunere contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs;

– 09.09.2025 – ora 15,00 – termen de afișare a rezultatelor privind contestația la selecția dosarelor de concurs;

– 10.09.2025 – ora 9,00 – desfășurare probă scrisă;

– 11.09.2025 – ora 14,00 – termen de afișare rezultate proba scrisă;

– 12.09.2025 – ora 12,00 – termen de depunere contestații cu privire la rezultatul probei scrise;

– 15.09.2025 – ora 15,00 – termen de afișare a rezultatelor privind contestația la rezultatele probei scrise;

– 16.09.2025 – ora 9,00 – susținerea interviului;

– 17.09.2025 – ora 15,00 – termen de afișare a rezultatelor privind interviul;

– 18.09.2025 – ora 14,00 – termen de depunere contestații cu privire la rezultatul interviului;

– 19.09.2025 – ora 12,00 – termen de afișare a rezultatelor privind contestația la rezultatele interviului;

– 22.09.2025 – ora 15,00 – termen de afișare a rezultatelor finale.

Date contact: Andreea Trif specialist RU SGA ALBA – [email protected]

*Administrația Bazinală de Apă Mureș are disponibil un post de mașinist la mașini pentru terasamente în cadrul Formației Baraj Mihoești-SGA Alba

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcției contractuale de execuție, precum și calendarul desfășurării concursului sunt:

1. Studii medii/ 10 clase + școală profesională

2. Posesor permis de conducere categoria B,

3. Perfecționări (specializări) : calificare mașinist la mașini pentru terasamente

4. Disponibilitate la deplasări și program prelungit.

Concursul se va desfășura la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Allba, din Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 7A, după următorul calendar:

– 03.09.2025 – ora 15,00 – data limită de depunere la registratura SGA Alba a dosarelor de participare la concurs;

– 04.09.2025 – ora 13,00 – selecția dosarelor de concurs;

– 05.09.2025 – ora 12,00 – termen de afișare rezultate la selecția dosarelor de concurs;

– 08.09.2025 – ora 15,00 – termen de depunere contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs;

– 09.09.2025 – ora 15,00 – termen de afișare a rezultatelor privind contestația la selecția dosarelor de concurs;

– 10.09.2025 – ora 13,00 – desfășurare probă practică;

– 11.09.2025 – ora 14,00 – termen de afișare rezultate proba practică;

– 12.09.2025 – ora 12,00 – termen de depunere contestații cu privire la rezultatul probei practice;

– 15.09.2025 – ora 15,00 – termen de afișare a rezultatelor privind contestația la rezultatele probei practice;

– 16.09.2025 – ora 13,00 – susținerea interviului;

– 17.09.2025 – ora 15,00 – termen de afișare a rezultatelor privind interviul;

– 18.09.2025 – ora 14,00 – termen de depunere contestații cu privire la rezultatul interviului;

– 19.09.2025 – ora 12,00 – termen de afișare a rezultatelor privind contestația la rezultatele interviului;

– 22.09.2025 – ora 15,00 – termen de afișare a rezultatelor finale.

Persoană de contact: Andreea Trif-Specialist RU SGA ALBA-

*Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea posturilor de lenjereasă și îngrijitor

Condiţii specifice de participare la concurs:

– Nivelul studiilor: Medii;

– Vechimea necesară în specialitatea studiilor: Nu este cazul.

Calendarul de desfăşurare a concursului

Data publicării și afișării anunțului de concurs este: 20/08/2025

– termenul de depunere a dosarelor în data de 03/09/2025, ora 15.00, la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor în data de: 04/09/2025, ora 14.00, la sediul instituţiei;

– afișare rezultate la selectia dosarelor în data de: 04/09/2025, ora 15.00, la sediul instituției;

– termen de contestare la selecția dosarelor în data de 05/09/2025, ora 12.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind selecția dosarelor în data de 05/09/2025, ora 15.00, la sediul instituției.

Proba practică lenjereasă:

– proba practică în data de 11/09/2025, ora 14.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba practică în data de 11/09/2025, ora 16.00, la sediul instituției;

– termenul de depunere a contestațiilor la proba practică în data de 12/09/2025, ora 12.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei practice în data de 12/09/2025, ora 15.00, la sediul instituției.

Proba practică îngrijitor:

– proba practică în data de 11/09/2025, ora 14.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba practică în data de 11/09/2025, ora 16.00, la sediul instituției;

– termenul de depunere a contestațiilor la proba practică în data de 12/09/2025, ora 12.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei practice în data de 12/09/2025, ora 15.00, la sediul instituției.

Proba interviu lenjereasă:

– proba interviu în data de 15/09/2025, ora 14.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba interviu în data de 15/09/2025, ora 16.00, la sediul instituției;

– termenul de depunere a contestațiilor la proba interviu în data de 16/09/2025, ora 12.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei interviu în data de 16/09/2025, ora 15.00, la sediul instituției.

Proba interviu îngrijitor:

– proba interviu în data de 15/09/2025, ora 14.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba interviu în data de 15/09/2025, ora 16.00, la sediul instituției;

– termenul de depunere a contestațiilor la proba interviu în data de 16/09/2025, ora 12.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei interviu în data de 16/09/2025, ora 15.00, la sediul instituției.

– Afişarea rezultatelor finale în data de 16/09/2025, ora 15.00, la sediul instituției.

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia, e-mail: [email protected], telefon: 0258834890.

*Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea organizează concurs pentru ocuparea postului de lenjereasă

Condiţii specifice de participare la concurs:

– Nivelul studiilor: Generale;

– Vechimea necesară în specialitatea studiilor: Nu este cazul.

Calendarul de desfăşurare a concursului

Data publicării și afișării anunțului de concurs este: 19/08/2025

– termenul de depunere a dosarelor în data de 02/09/2025, ora 12.00, la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor în data de: 03/09/2025, ora 10.00, la sediul instituţiei;

– afișare rezultate la selectia dosarelor în data de: 03/09/2025, ora 12.00, la sediul instituției;

– termen de contestare la selecția dosarelor în data de 04/09/2025, ora 12.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind selecția dosarelor în data de 04/09/2025, ora 13.00, la sediul instituției.

Proba scrisă:

– proba scrisă în data de 10/09/2025, ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă în data de 10/09/2025, ora 14.00, la sediul instituției;

– termenul de depunere a contestațiilor la proba scrisă în data de 11/09/2025, ora 14.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei scrise în data de 11/09/2025, ora 15.30, la sediul instituției.

Proba practică:

– proba practică în data de 12/09/2025, ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba practică în data de 12/09/2025, ora 14.00, la sediul instituției;

– termenul de depunere a contestațiilor la proba practică în data de 15/09/2025, ora 14.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei practice în data de 15/09/2025, ora 15.30, la sediul instituției.

Afişarea rezultatelor finale în data de 15/09/2025, ora 16.00, la sediul instituției.

Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea, jud. Alba, e-mail: [email protected], telefon: 0786065025.

*Colegiul Național „Horea Cloșca și Crișan” Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu

În conformitate cu H.G. nr. 1336/08.11.2022, Colegiul Național „Horea Cloșca și Crișan” din Alba Iulia organizează concurs în data de 04.09.2025 ora 09,00 pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție 1 post de administrator patrimoniu, pe perioadă nedeterminată, 8 h/zi.

Dosarele se depun în intervalul 19.08.2025-01.09.2025 între orele 09,00-14,00, la secretariatul Colegiului Național ”Horea Cloșca și Crișan” din Alba Iulia

Informațiile privind concursul se afișează la avizierul Colegiului Național ”Horea Cloșca și Crișan” din Alba Iulia.

Informații suplimentare la secretariatul colegiului sau la numărul de telefon 0258/835164.

Probe de concurs:

1.Probă scrisă

2. Interviu

Condiții specifice

a) Îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru funcția de inginer/subinginer, economist;

b) Cunoștințe de operare/ programare pe calculator (necesitate și nivel): Microsoft Office Excel și Word (calcul tabelar, întocmire grafice, editarea texte), baze de date, programe de gestiune/contabilitate, cunoștințe de utilizare e-mail; Cunoştinţe de accesare platformă SEAP;

c) Experiența în sectorul administrativ și pe proiecte cu Fonduri europene, constituie avantaj

d) Absolvirea cursurilor de formare (ex. în domeniul SSM, PSI); constituie avantaj

e) Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de comunicare, relaționare, lucru în echipă; disponibilitate pentru program prelungit; adaptarea la sarcini de lucru variate; capacitatea de a lua decizii eficiente.

f) Vechimea: minim 5 ani în specialitatea studiilor.

Depunere a dosarelor 19.08.2025-01.09.2025 14,00 Secretariatul școlii

Selecția dosarelor de înscriere 02.09.2025 9,00 Secretariatul școlii

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 02.09.2025 14.00 Avizierul școlii

Termen depunere contestații 02.09.2025-03.09.2025 14,00 Secretariatul școlii

Afișare rezultate finale selecție dosare 03.09.2025 15,00 Avizierul școlii

Probă scrisă 04.09.2025 09,00 Sala AEl (nr. 2)

Afișarea rezultatelor de la proba scrisă 04.09.2025 14,00 Avizierul școlii

Termen depunere contestații 04.09.2025-05.09.2025 14,00 Secretariatul școlii

Afișare rezultate finale proba scrisa 05.09.2025 15,00 Avizierul școlii

Interviu (conform planului stabilit de comisia de concurs) 08.09.2025 09,00 Sala AEl (nr. 2)

Afișarea rezultatelor de la interviu 08.09.2025 14,00 Avizierul școlii

Termen depunere contestații 08.09.2025-09.09.2025 14,00 Secretariatul școlii

Afișarea rezultatelor contestațiilor 09.09.2025 15,00 Avizierul școlii

Afișarea rezultatelor finale 09.09.2025 15,30 Avizierul școlii

