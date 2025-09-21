ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 21 SEPTEMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 7 septembrie 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BLAJ, județul ALBA, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru funcția publică scoasă la concurs – Poliţist local, COMPARTIMENT CIRCULATIE SI EVIDENTA PERSOANEI – 394781

Condiții pentru ocuparea postului

Pentru Poliţist local – 394781 – Clasa I, Grad debutant, COMPARTIMENT CIRCULATIE SI EVIDENTA PERSOANEI

-Studii de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

-Vechime minimă în specialitatea studiilor 0 ani

Cerinţe specifice – permis categoria B

Persoane de contact: Saratean, Manuela , Inspector, 0766396539, 0258710014, [email protected]

*SGA ALBA organizează concurs în vederea ocupării funcției contractuale de electrician de întreținere la FORMATIA BARAJ MIHOESTI.

CONDITII:

1. Studii medii/ 10 clase+scoala profesionala

2. Calificare electrician.

Relațiile suplimentare detaliate privind atributiile postului,bibliografia si continutul dosarului de concurs vor fi puse la dispozitie pe site-ul ABA MURES

*Primăria oraşului Abrud organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă determinată a unui post de natură contractuală, vacant, cu normă întreagă, de Inspector de specialitate gradul IA in cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Devoltare Durabilă, Achizitii contractuale – Compartiment “Implementare proiecte” adăugat pentru perioada de implementare a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.

Condiţii specifice de participare la concurs:

a) – studii universitare de lunga durată absolvite cu diplomă de licenţă

b) – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: minim 5 ani

c) – conform fisei postului candidaţii pentru ocuparea postului de trebuie sa detina certificat/diploma de absolvire a cursului “Manager proiect”

Dosarul se va depune până la data de 23.09.2025, ora 16,00, la sediul Primăriei oraşului Abrud, compartiment Resurse Umane-Salarizare, telefon 0258780519. Rezultatul selectării dosarelor de concurs va fi afişat în data de 26.09.2025 ora 16,00. Contestaţiile privind rezultatul selectării dosarelor de concurs se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor selectării dosarelor.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, pentru ocuparea urmatorului post contractual temporar vacant:

– 1 post temporar vacant de medic specialist/primar confirmat în specialitatea cardiologie cu normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/saptamana, în cadrul Sectiei cardiologie – durată determinată de până la data de 18.11.2026.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Pentru medic specialist/primar confirmat în specialitatea cardiologie

– diplomă de licență în medicină;

– certificat/adeverință de confirmare în gradul profesional al postului și în specialitatea postului;

– stagiu de rezidențiat terminat.

Depunerea dosarelor de înscriere la concurs la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr.23, Birou resurse umane și relații cu publicul intre orele 9 – 15

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Liceul Teologic Romano – Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly” Alba Iulia, cu sediul în loc. Alba Iulia,str. Păcii, nr. 4, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1 normă de bucătar.

Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:

a) studii : generale sau medii

b) vechime în muncă: cel puțin 10 ani

c) calificare/curs pentru postul de bucătar

d) curs de igienă efectuat, valabil

e) să cunoască și să poată identifica produsele alimentare, precum și combinația dintre acestea.

f) să aibă deprinderi practice specifice activității de bucătar

g) abilități, calități și aptitudini necesare: persoană serioasă, stabilă emoțional, responsabilitate și corectitudine

h) cunoașterea limbii maghiare reprezintă avantaj

i) disponibilitate pentru desfăşurarea unor activităţi în week-end

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Liceul Teologic Romano – Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly” Alba Iulia sau la numerele de telefon: 0258819869, 0742916773.

*Centrul Școlar de educație Incluzivă Alba Iulia – Organizează în perioada 08.09.2025 – 06.10.2025, concurs pentru ocuparea postului vacant de personal contractual secretar IA perioadă nedeterminată.

Numărul postului scos la concurs: 1 post.

Denumire și nivel post scos la concurs: SECRETAR gradul I S , post de execuție, vacant.

Structura în cadrul căreia se află postul: Administrativ.

Perioada și durată timpului de lucru: nedeterminată, 40 ore pe săptămână.

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

Pentru ocuparea funcţiei de SECRETAR I S trebuie îndeplinite următoarele condiții minimale:

1. Studii universitare de licență;

2. Vechime in muncă in profilul studiilor de minim 6 ani si 6 luni;

3. Disponibilitate la timp de lucru prelungit

4. Conştinţe foarte bune de utilizare și operare PC ( Excel, Word, Powerpoint, Internet explorer, poșta electronică, baze de date)

