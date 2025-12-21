ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 21 decembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 21 decembrie 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, județul Alba – 1 post – Sef formatie salubritate existent la nivelul compartimentului Salubritate

Condițiile specifice de ocupare a funcției contractuale vacante de Sef formatie salubritate existent la nivelul compartimentului Salubritate ,pe care trebuie, să le îndeplinească candidatul:

– să fie absolvent de studii medii – cu diplomă de absolvire/bacalaureat;

– vechime in munca de minim 5 ani

Alte condiții care trebuie îndeplinite de candidați sunt menționate prin fișa postului, care poate fi studiată la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș cu sediul în Loc. Sebeș, Str. Viilor, Nr. 28, Jud. Alba, zilnic între orele 07:00-15:00.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0258730148 , la adresa de e-mail: [email protected] și pe website: spap-sebes.ro, persoană de contact: Barbulet Mirela, având funcția de Inspector de specialitate, zilnic de luni pana vineri in intervalul orar 7:00 – 15:00.

*PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcției Arhitect – Șef, Compartiment GIS, Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud.

Condiţiile de participare la concurs sunt:

– condiții specifice: – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;

– vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani.

Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258 861310, interior 1013 sau 0731831605 /fax 0258 861280, e-mail: [email protected], precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro; persoana de contact: Morar Angela, consilier, clasa I, grad profesional superior (secretarul comisiei de concurs) în cadrul Compartimentului Resurse umane, Control intern din cadrul Primăriei municipiului Aiud.

*Centrul Cultural Palatul Principilor, instituție publică de cultură, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Militari, nr. 4, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi vacante, funcții contractuale de execuție pe perioadă nedeterminată, în data de 20 ianuarie 2026, ora 12:00, proba scrisă, după cum urmează:

– 1 Post de Economist, pe perioadă nedeterminată, studii S, grad profesional I– COR 263102

Condiții specifice de participare:

Studii superioare:

– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental de licență (DFI): științe sociale; (RSI): științe economice;

Vechimea în specialitatea studiilor necesară: minim 5 ani.

– 1 Post de Casier/Magaziner, pe perioadă nedeterminată, studii M,G – COR 523003

Condiții specifice de participare:

Studii medii/generale(atestate cu diplomă de bacalaureat);

Vechimea în specialitate necesară: -.

Durata timpului de lucru pentru funcția contractuală de execuție de economist, este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, până la data de 09 ianuarie 2026 inclusiv, ora 15:00, la Compartimentul Management, Operațiuni, et. 1, din cadrul Centrului Cultural Palatul Principilor, Alba Iulia, str. Militari, nr.4, județ Alba.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Centrului Cultural Palatul Principilor, Compartimentul Management, Operațiuni și la nr. de telefon: 0358 88 00 50.

*Spitalul Orășenesc’’ Dr.Alexandru Borza” Abrud, cu sediul în Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, organizează în data de 19.01.2026 ora 10 concurs, pentru ocuparea urmatoarelor posturi;

– 1 POST DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST

– 1 POST DE ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR

– 2 POSTURI DE MUNCITOR BUCATAR

– 1 POST DE INGRIJITOR DE CURATENIE

cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, conform HG nr. 1336 din 28 octombrie 2022.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de asistent medical generalis si asistent medical de laborator:

– Diplomă de bacalaureat

– Diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă in specialitatea de asistent medical

– Certificat de membru OAMGMAMR insotit de avizul anual

– Adeverinta pentru participarea la concurs eliberata de OAMGMAMR

– Cunoștințe operare P.C ( word, excel, navigare internet)

– Vechime – 6 luni

Iar pentru postul de asistent medical de laborator – CERTIFICAT DE ABSOLVIRE IN SPECIALIATEA LABORATOR

– vechime – 6 luni

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de muncitor bucatar:

– Certificat/ diplomă de absolvire a unui curs de bucătar

– Diploma de bac

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de ingrijitor de curatenie

-studii: minim școală generala

Informaţii suplimentare la telefon 0258/780614, int. 34 – biroul resurse umane, sau pe site-ul instituţiei www.spitalabrud.ro

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv:

– 1 post contractual vacant inspector debutant, S – Serviciul resurse umane și relații cu publicul

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Inspector de specialitate debutant

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, – informatică;

• fără vechime.

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până la data de 08.01.2026 ora 1200.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante și vacantabile de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și prevederile art. VII din OUG nr.12/2025, după cum urmează:

-2 posturi vacantabile asistent medical principal (PL), specialitatea medicină generală/ laborator- Laborator de analize medicale;

-1 post vacantabil asistent medical principal generalist (PL), – Laborator radiologie și imagistică medicală;

-1 post vacant asistent medical principal generalist (PL)- Compartiment psihiatrie cronici Baia de Arieș;

-1 post vacant asistent medical debutant generalist (PL) – Secția gastroenterologie;

-1 post vacant asistent medical debutant generalist (PL)- Compartiment psihiatrie cronici Baia de Arieș;

-1 post vacant asistent medical debutant generalist (PL)- Laborator radiologie și imagistică medicală;

-1 post vacant asistent medical debutant generalist (PL)- Secția ATI;

-1 post vacant asistent medical debutant generalist (PL) – Secția obstetrică-ginecologie;

-1 post vacantabil maseur debutant (M) – Secția neurologie.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Asistent medical principal – specialitate medicină generală/ laborator (PL)

• studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală în specialitatea laborator,/ diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

• certificat de absolvire program de specializare pentru reconversie profesională în specializarea laborator;

• 5 ani vechime ca asistent medical;

• examen pentru obţinerea gradului principal -specializare laborator;

• certificat de membru OAMGMAMR;

• adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

• cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Asistent medical principal – specialitatea medicină generală (PL)

-studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

-5 ani vechime ca asistent medical;

-examen pentru obţinerea gradului principal;

-certificat de membru OAMGMAMR;

-adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

-cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Asistent medical debutant- specializare medicină generală (PL)

-studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

-fără vechime;

-certificat de membru OAMGMAMR;

-adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

-cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Maseur debutant (M)

-diplomă de liceu sanitar sau şcoală sanitară în profil;

-certificat de absolvire curs masaj, acreditat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației;

-fără vechime.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual și vacantabile de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și prevederile art. VII din OUG nr.12/2025, după cum urmează:

-1 post vacantabil infirmieră (G) – Secția oncologie medicală;

-1 post vacantabil infirmieră (G) – Secția chirurgie generală;

-1 post vacant infirmieră (G) – Secția cardiologie;

-1 post vacant infirmieră (G) – Bloc operator- chirurgie generală;

-1 post vacant îngrijitoare de curățenie (G)- Secția boli infecțioase;

-1 post vacant îngrijitoare de curățenie (G)- Compartiment nefrologie;

-1 post vacant îngrijitoare de curățenie (G)- Secția neurologie.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Infirmieră

• studii:minim școală generală;

• curs de infirmiere absolvit, organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania sau Curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii- Direcţia generală resurse umane si certificare;

• 6 luni vechime în activitate.

Îngrijitoare de curățenie

• studii: minim școală generală;

• vechime: cu sau fără vechime.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.166/2023, pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:

– 1 post contractual vacant de medic rezident anul V confirmat în specialitatea medicina interna cu normă întreagă , 7 ore/zi, 35 ore/saptamana, în cadrul Sectiei medicina interna;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Pentru medic rezident anul V confirmat în specialitatea medicina interna

– diplomă de licență în medicină;

– promovarea examenului de verificare a cunoștințelor prevăzute de curriculum de pregătire aferent anului de formare;

– adeverință de confirmare ca medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea medicina interna

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.166/2023, pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:

– doua posturi vacante de medic rezident anul V in specialitatea anestezie terapie intensivă în cadrul Secției anestezie terapie intensivă, 7 ore/zi, 35 ore/saptamana, în cadrul Sectiei ATI;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Pentru medic rezident anul V confirmat în specialitatea anestezie terapie intensiva

– diplomă de licență în medicină;

– promovarea examenului de verificare a cunoștințelor prevăzute de curriculum de pregătire aferent anului de formare;

– adeverință de confirmare ca medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea anestezie terapie intensiva

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Primăria oraşului Cugir, judeţul Alba, organizează în baza HG nr.1336/2022 și prevederile art. art. VII alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.156/2024 privind pentru DAS Cugir, la sediul său din str.I.L.Caragiale nr.1, concurs pentru ocuparea în cadrul Compartimentului Ambulanța Socială și protecție persoane fără adapost din cadrul Direcției de Asistență Socială a orașului Cugir din subordinea Consiliului local al orașului Cugir a funcției de execuție vacante unice de natură contractuală – perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de : asistent social specialist -1 post

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării postului UNIC de: asistent social specialist

STUDII ADMISE:

– Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenta sociala;

– Perfecţionări (specializări): Avizul de exercitare a profesiei de asistent social – Treapta de competentă profesională Specialist;

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –minim 3 ani

Detalii privind condiţiile specifice, bibliografia de concurs, atribuțiile postului sunt disponibile accesând www.primariacugir.ro și /sau la sediul instituției. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăria Cugir, str. I.L.Caragiale nr. 1 – tel. 0258/751001 int. 115.

*Inspectoratul Școlar Județean Alba organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrijitor.

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI: îngrijitor

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS-POST ÎNGRIJITOR:

• Nivelul studilor: minim 10 clase atestate cu certificat de absolvire/diplomă;

• Perfecționări (specializări): nu este cazul;

• Abilități, calități și aptitudini necesare: comunicare eficientă, calități organizatorice, abilități de muncă în echipă;

• Vechime: nu se solicita.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.166/2023, pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:

– 1 post contractual vacant de medic specialist confirmat în specialitatea cardiologie cu normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/săptămână, în cadrul Sectiei cardiologie – perioada nedeterminată;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Pentru medic specialist confirmat în specialitatea cardiologie

– diplomă de licență în medicină;

– certificat de medic specialist în specialitatea cardiologie

– vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*DIRECȚIA SANITAR VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR ALBA – Post contractual pe perioadă determinată din cadrul Serviciului Laborator Sanitar-Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor – profil anatomopatologie, executant necropsii si receptie probe, gestionare deseuri pentru realizarea obiectivelor LSVSA:

Inginer, gradul I – 1 post, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de maxim 3 ani, al cărui temei legal pentru angajare îl reprezintă O.G. nr. 42/2004, cu modificările și completările ulterioare

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

Studii de specialitate: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, Domeniul fundamental: științe zootehnice specializare: zootehnie – vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – minimum 4 ani;

Nivelul postului: de executie

Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: – nivel baza Microsoft office;

Limbi străine: –

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitatea de a rezolva eficient problemele, capacitatea de organizare a muncii proprii şi de gestionare a timpului, capacitatea de asumare a responsabilităţilor, capacitatea de analiză şi sinteză, capacitate de planificare, capacitatea de a lucra în echipă, capacitatea de a comunica verbal şi în scris, capacitatea de a gândi sistemic, flexibilitate, adaptabilitate la schimbări.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba şi la nr.de telefon : 0258835915, 0723603920

*Liceul Tehnologic Sebeș, județul Alba -SPĂLĂTOR VASE MARI, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura BUCATARIA DIN CADRUL GRADINIȚEI

Numărul de posturi: 1

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate:minim 8 clase;

2. Vechime : nu se solicita.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ , cu sediul în Loc Sebes, jud Alba, str Viilor nr 2, compartimentul resurse umane/ , persoana de contact:MIHAUT SIMONA MARIA , email: [email protected].

*Primăria oraşului Cugir, judeţul Alba, organizează în baza HG nr.1336/2022 și prevederile art. art. VII alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative pentru DAS Cugir, la sediul său din str.I.L.Caragiale nr.1, concurs pentru ocuparea în cadrul Compartimentului Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie din cadrul Direcției de Asistență Socială a orașului Cugir din subordinea Consiliului local al orașului Cugir a funcției de execuție vacante unice de natură contractuală – perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de : consilier juridic, grad II – 1 post .”

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării postului UNIC de: consilier juridic, grad II

STUDII ADMISE:

– studii superioare juridice de lungă durată (4 ani de studii), absolvite cu licență; sau echivalent studii Bologna, ciclurile I și II, absolvite cu diplomă de licență și de master

– experiență profesională în domeniul de specialitate de minim 1 an.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.primariacugir.ro . Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăria Cugir, str. I.L.Caragiale nr. 1 – tel. 0258/751001 int. 115.

*Spitalul Municipal Sebeș, județul Alba – 1 POST VACANT ECONOMIST DEBUTANT LA COMPARTIMETUL ACHIZIȚII

Condițiile specifice de ocupare a posturilor stabilite cu respectarea Ordinului nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar sunt urmatoarele:

Pentru economist debutant:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență-științe economice (prezentarea diplomei de Bacalaureat este obligatorie)

-vechime în specialitatea studiilor – fără vechime

-cunoștințe operare PC (word, excel, navigare internet)

-cunoștințe temeinice privind legislația în domeniu

-absolvire curs achiziții publice acreditat

-utilizare platformă SICAP

SPITALUL MUNICIPAL SEBEȘ

STR. ȘURIANU NR. 41 SEBEȘ JUD ALBA

TELEFON: 0258.731712 E-MAIL: [email protected]

*Spitalul Municipal Blaj, județul Alba – 1 (un) post de medic specialist în specialitatea psihiatrie, normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/săptămană, perioadă nedeterminată în cadrul Cabinetului de psihiatrie din Ambulatoriu integrat.

Conditii specifice prevazute în fișa postului:

Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de medic specialist în specialitatea psihiatrie;

Cerinte specifice: Certificat de membru al Colegiului Medicilor, Aviz de liberă practică, certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].

