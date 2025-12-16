Rămâi conectat

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 16 decembrie 2025: 526 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș 

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau reședință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA DGA ROUTE S.R.L. PIZZAR 2 0723218149

ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL AMBALATOR MANUAL 1 0746033394

ALBA IULIA LIVIODARIO SRL Conducator auto transport rutier de persoane 1 0731900600

ALBA IULIA CARBONDIS SEF SANTIER 1 0745766240

ALBA IULIA CARBONDIS MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3 0745766240

ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L MEDIC STOMATOLOG 1 0744961976

ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0744961976

ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L SECRETAR ADMINISTRATIV 1 0744961976

ALBA IULIA TOTO RICCO SRL AJUTOR BUCATAR 3 0723146931

ALBA IULIA EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 1 0749045642

ALBA IULIA GICU TRANS SRL Conducator auto transport rutier de persoane 3 0786191650

ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0258816103

ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA TEHNICIAN PENTRU SISTEME SI INSTALATII DE SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE ÎN CAZ DE INCENDIU 1 0258816103

ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECTIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES 1 0258816103

ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 3 0745645001

ALBA IULIA S.C. WAGONS MAINTENANCE SRL PROGRAMATOR DE SISTEM INFORMATIC 1 [email protected]

ALBA IULIA YASIN SIMSEK TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0774015582

ALBA IULIA ARMONI LAND PSIHOLOG 2 0744860143

ALBA IULIA ARMONI LAND TERAPEUT OCUPATIONAL 1 0744860143

ALBA IULIA ARMONI LAND LOGOPED 1 0744860143

ALBA IULIA SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0254206600

ALBA IULIA JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 1 0365404203

ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 265260289

ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES AGENT HIDROTEHNIC 1 265260289

ALBA IULIA SC KANI CLUB SRL AJUTOR OSPATAR 4 0753834181

ALBA IULIA SERALY KEB SRL AJUTOR BUCATAR 1 0747188167

ALBA IULIA DULCESA SRL COFETAR 1 0745925181

ALBA IULIA CORIOLAN IMPEX SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 [email protected]

ALBA IULIA AZ BUILDER  SRL LACATUS-MONTATOR 3 0725693725

ALBA IULIA AZ BUILDER  SRL SUDOR 3 0725693725

ALBA IULIA RO.DE.X FASHION SRL Confectioner produse textile 3 0740195535

ALBA IULIA RO.DE.X FASHION SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 3 0740195535

ALBA IULIA AȘK PRETZEL SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 0759643342

ALBA IULIA AȘK PRETZEL SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 2 0759643342

ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 7 0258811646

ALBA IULIA TED ELECTRO S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0744357709

ALBA IULIA TED ELECTRO S.R.L. INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 1 0744357709

ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL MANAGER DE ZONA 1 0372568911

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 0372133794

ALBA IULIA TECHSMART LABS SRL TEHNICIAN RESURSE UMANE 1 0749140261

ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0745645001

ALBA IULIA Rework One MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0762118072

ALBA IULIA SC ORGANIC BAKERY SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0740195810

ALBA IULIA SC ORGANIC BAKERY SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0740195810

ALBA IULIA Restart Market Social SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0752962088

ALBA IULIA Rework One MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0762118072

ALBA IULIA Restart Market Social SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0752962088

ALBA IULIA Restart Market Social SRL AGENT COMERCIAL 1 0752962088

ALBA IULIA Restart Market Social SRL TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE GESTIUNE MIJLOACE SI UTILAJE 1 0752962088

ALBA IULIA ARDEALUL ART ECOLOGY SRL ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 1 0728108116

ALBA IULIA ARDEALUL ART ECOLOGY SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0728108116

ALBA IULIA ARDEALUL ART ECOLOGY SRL Inginer horticultor 1 0728108116

ALBA IULIA LĂCĂTUŞERIE DEVIPLUS SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5 0744654454

ALBA IULIA INNOVADENT WHITE S.R.L. ASISTENT DE MEDICINĂ DENTARĂ 1 0754260103

ALBA IULIA SC GARDEN FLESER DESIGN SRL MANAGER 1 0788896111

ALBA IULIA SC GARDEN FLESER DESIGN SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE SEMIAUTOMATE SI AUTOMATE 1 0788896111

ALBA IULIA SC GARDEN FLESER DESIGN SRL ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 2 0788896111

ALBA IULIA DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0264205069

ALBA IULIA KINETOMED SRL MASEUR 1 0741221282

ALBA IULIA YASIN SIMSEK TRANS SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 2 0774015582

ALBA IULIA DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 4 0264205069

ALBA IULIA TED ELECTRO S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0744357709

ALBA IULIA SC HERMES BM FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]

ALBA IULIA SKI ŞURIANU SA ÎNGRIJITOR CLADIRI 3 0731015399

ALBA IULIA NEW START ALBA S.R.L. MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0745204051

ALBA IULIA NEW START ALBA S.R.L. PEDAGOG SCOLAR 3 0745204051

ALBA IULIA SC DAPAO SRL AJUTOR BUCATAR 1 0742659825

ALBA IULIA SC DAPAO SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0742659825

ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL CONTROLOR TEZAUR 1 0372568911

ALBA IULIA DRUMTECH CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1 0766448772

ALBA IULIA TOP HR BUSINESS SRL CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 0358103516

ALBA IULIA TOP HR BUSINESS SRL SPECIALIST RESURSE UMANE 1 0358103516

ALBA IULIA TOP HR BUSINESS SRL ASISTENT MANAGER 1 0358103516

ALBA IULIA ALBA OFFICE SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0790674667

ALBA IULIA ALBA OFFICE SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0790674667

ALBA IULIA ALBA OFFICE SRL CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 0790674667

ALBA IULIA MES BULDO SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0790674667

ALBA IULIA MES BULDO SRL CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 0790674667

ALBA IULIA MES BULDO SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0790674667

ALBA IULIA MES BULDO SRL SECRETARA 1 0790674667

BARABANT SOLID WOOD ALBA SRL CONSTRUCTOR-MONTATOR DE STRUCTURI METALICE 1 0767647371

BARABANT SOLID WOOD ALBA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0767647371

DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0720517964

DRAMBAR DEPOZIT PLUS SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0744584284

MICESTI GIORDI TRANS SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 2 0731317232

MIHALT LINDEEA SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0768896832

SARD ATELIER MENSWEAR SRL DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0748947917

SARD ATELIER MENSWEAR SRL SPECIALIST MARKETING 1 0748947917

SARD ATELIER MENSWEAR SRL CROITOR 2 0748947917

SARD SC PREFABRICATE BODEA SRL MANAGER 1 0726121599

SARD SC PREFABRICATE BODEA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0726121599

SARD SC PREFABRICATE BODEA SRL TEHNICIAN MECANIC 1 0726121599

SARD SC VARVARA CONS SRL ADMINISTRATOR 1 0765895326

SARD SC VARVARA CONS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0765895326

SEUSA SC THEARTOFSMILE SRL CURIER 1 0745005370

TELNA SC MONIQUE EXCAVATII SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0723815279

TELNA SC MONIQUE EXCAVATII SRL MANAGER 1 0723815279

TELNA SC MONIQUE EXCAVATII SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0723815279

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD THOMAS FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 [email protected]

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL IZOLATOR TERMIC 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FAIANTAR 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031

AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0742212343

AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0771294102

AIUD ECOTURA VERDE SRL GHID DE TURISM 1 0748913764

AIUD PREBET AGGREGATES SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 10 [email protected]

AIUD ECOTURA VERDE SRL AGENT DE ASISTENTA TURISTICA 1 0748913764

AIUD GRADINA URBANA PEISAGIST 1 0745538169

AIUD GRADINA URBANA ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 2 0745538169

AIUD GEORGIA CATERING SRL FEMEIE DE SERVICIU 2 0743016221

CIUMBRUD RESPIRO HUB SRL LUCRATOR PRIN ARTE COMBINATE 1 0751366128

GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL SUDOR 5 0744693292

GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0744693292

GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5 0744693292

GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL CUSATOR PIESE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 5 0744693292

GARBOVA DE JOS THAIMAY SPA SRL MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 2 0749225290

GARBOVA DE JOS AYO SPEED AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0743393812

GARBOVA DE JOS AYO SPEED AUTO SRL DISPECER 1 0743393812

MIRASLAU ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA MANIPULANT MARFURI 1 0744572894

ORAS TEIUS NEXT LEVEL SECURITY SRL PAZNIC 1 0724312176

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 10 0748200044

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTROMECANIC 10 0748200044

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 7 0748200044

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. STIVUITORIST 5 0748200044

VLADESTI RASFAT DE POVESTE SRL BUCATAR 1 0748913764

VLADESTI RASFAT DE POVESTE SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0748913764

VLADESTI RASFAT DE POVESTE SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0748913764

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 4 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 4 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 1 0258711907

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031

BLAJ DEVICA SOLUTIONS S.R.L. MANAGER DE PRODUS 1 0787202534

BLAJ EVENTCRIS S.R.L. MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0751399077

BLAJ EVENTCRIS S.R.L. ADMINISTRATOR 1 0751399077

BLAJ EVENTCRIS S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0751399077

BLAJ EVENTCRIS S.R.L. SEF DEPARTAMENT LOGISTICA 1 0751399077

BLAJ ROCKGYM MANAGER 1 0753915245

BLAJ ROCKGYM RECEPTIONIST 1 0753915245

BLAJ ROCKGYM FEMEIE DE SERVICIU 1 0753915245

BLAJ ROCKGYM ANTRENOR 1 0753915245

BLAJ TOPDIAGNOSTIC LABORATORY SRL BIOLOG 1 0740242956

BLAJ TOPDIAGNOSTIC LABORATORY SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0740242956

BLAJ APIS COM SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0729032080

BLAJ APIS COM SRL SUDOR 1 0729032080

BLAJ APIS COM SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0729032080

BLAJ APIS COM SRL FIERAR BETONIST 1 0729032080

BLAJ APIS COM SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0729032080

BLAJ APIS COM SRL PAVATOR 2 0729032080

BLAJ APIS COM SRL FAIANTAR 1 0729032080

BLAJ APIS COM SRL MONTATOR PERETI SI PLAFOANE DIN GHIPS-CARTON 1 0729032080

BIIA PIZZERIA TARANEASCA SRL BUCATAR 1 0749015179

JIDVEI JIDVEI SRL FILIALA ALBA Inginer horticultor 1 0258/88188

PANADE FRESH24WASH SRL SPALATOR VEHICULE 2 0765824643

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

CAMPENI PITICII ZAMBARETI PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 1 0749325498

CAMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 5 0744612264

CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 5 0744612264

CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. BUCATAR 1 0735417292

CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0735417292

CAMPENI RIVALY C.H. SRL BRUTAR 1 0744612264

CULDESTI SC DOR DE MUNTE SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0747681863

CULDESTI SC DOR DE MUNTE SRL ORGANIZATOR ACTIVITATE TURISM (STUDII MEDII) 2 0747681863

CULDESTI SC DOR DE MUNTE SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0747681863

CULDESTI SC DOR DE MUNTE SRL ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 1 0747681863

LUNCA SC SELMAR WASH SRL ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 1 0754228083

LUNCA BISERICII SC POPASUL IANCULUI VIDRA SRL OSPATAR (CHELNER) 2 0754228083

LUNCA BISERICII SC POPASUL IANCULUI VIDRA SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0754228083

LUNCA BISERICII SC POPASUL IANCULUI VIDRA SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0754228083

MODOLESTI ECOTERM INSTAL SRL MANAGER 1 0775231457

MODOLESTI ECOTERM INSTAL SRL MONTATOR APARATE AER CONDITIONAT 1 0775231457

MODOLESTI ECOTERM INSTAL SRL INSTALATOR VENTILARE SI CONDITIONARE APA 1 0775231457

MODOLESTI ECOTERM INSTAL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0775231457

ZLATNA MOGUŢ JUNIOR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0741073148

ZLATNA PIVNITA DOMNEASCA OSPATAR (CHELNER) 1 0744902683

ZLATNA PIVNITA DOMNEASCA MANAGER 1 0744902683

ZLATNA PIVNITA DOMNEASCA BUCATAR 1 0744902683

ZLATNA PIVNITA DOMNEASCA AJUTOR BUCATAR 1 0744902683

ZLATNA PIVNITA DOMNEASCA BARMAN 1 0744902683

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR

CUGIR LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243

CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 1 0762399560

CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0762399560

CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL KINETOTERAPEUT 2 0762399560

CUGIR KLETT HAIR SRL COAFOR STILIST 1 0765477427

CUGIR KLETT HAIR SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0765477427

CUGIR SERVPARTS IT SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0767675048

CUGIR SERVPARTS IT SRL TEHNICIAN ELECTRONICA 2 0767675048

CUGIR SERVPARTS IT SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0767675048

CUGIR GUST URBAN TRUCK SRL BUCATAR 1 0769415564

CUGIR GUST URBAN TRUCK SRL VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE ALIMENTARE 2 0769415564

CUGIR GREEN VELVET SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0731163879

CUGIR GREEN VELVET SRL Organizator evenimente 1 0731163879

CUGIR GREEN VELVET SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1 0731163879

CUGIR GREEN VELVET SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0731163879

CUGIR GREEN VELVET SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 1 0731163879

CUGIR GREEN VELVET SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE 1 0731163879

CUGIR KLETT CAR SRL MECANIC AUTO 1 0760324378

CUGIR KLETT CAR SRL INSPECTOR TEHNIC 1 0760324378

CUGIR KLETT CAR SRL ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 1 0760324378

CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL TERAPEUT ÎN TERAPII COMPLEMENTARE 1 0762399560

CUGIR MOTORHELP SERVICE ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 2 0761133811

CUGIR MOTORHELP SERVICE MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 2 0761133811

CUGIR MOTORHELP SERVICE MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0761133811

CUGIR MOTORHELP SERVICE VOPSITOR AUTO 1 0761133811

CUGIR OFFROAD & RELOAD SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0766630863

CUGIR IVET SRL MANIPULANT MARFURI 4 0735845720

CUGIR MING XIANG S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 2 0773785980

AVRAM IANCU ADRIPAN EUGEN SRL OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR FAINOASE 1 0763295873

AVRAM IANCU ADRIPAN EUGEN SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0763295873

AVRAM IANCU SC DOBRA SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0742987685

AVRAM IANCU SC DOBRA SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1 0742987685

SALISTEA TOBOGANUL CU ZAMBETE SRL MANIPULANT MARFURI 1 0764471910

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ

OCNA MURES ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. BUCATAR 1 0735417292

OCNA MURES BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. BUCATAR-SEF 1 [email protected]

OCNA MURES ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0735417292

OCNA MURES BORING PATH SRL MANAGER GENERAL 1 0772169861

ORAS TEIUS NEXT LEVEL SECURITY SRL PAZNIC 1 0724312176

PANADE FRESH24WASH SRL SPALATOR VEHICULE 2 0765824643

ABRUD SILINEL TURIST SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743863233

ABRUD SUN INDUSTRY SRL ASISTENT MANAGER 2 0744544137

TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 3 0751631980

TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 5 0751631980

VAMA SEACA Grozav Home SRL MANAGER 1 0749484737

VAMA SEACA Grozav Home SRL RESPONSABIL CAZARE 1 0749484737

VAMA SEACA Grozav Home SRL LUCRATOR SOCIAL 1 0749484737

VAMA SEACA Grozav Home SRL MENAJERA 1 0749484737

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ

SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 5 [email protected]

SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 5 [email protected]

SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL CAMERISTA HOTEL 2 [email protected]

SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE SPATII VERZI 1 [email protected]

SEBES LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243

SEBES KLOOS DEAL S.R.L. MANIPULANT MARFURI 3 0747635467

SEBES EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 1 0749045642

SEBES BELLA ARTE ADDA SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 4 0745580122

SEBES DIMAR LOGISTICA EXPRES SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0756064618

SEBES LIBRARIA DANIELA SRL GRAFICIAN 1 0743199310

SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 2 [email protected]

SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. UNGATOR-GRESOR 1 0724232863

SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 2 0724232863

SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0724232863

SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 4 0724232863

SEBES DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 3 0743515200

SEBES STAR COMPANY SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 0748806367

SEBES TRANS AVRAM SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0258730779

SEBES TRANS AVRAM SRL PAZNIC 1 0258730779

SEBES RECHEA CONCEPT S.R.L. CASIER 1 0740099788

SEBES LA DOCTORU VET S.R.L. CASIER 1 0769289761

SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0358401269

SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 3 0358401269

SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL SEF FORMATIE 2 0358401269

SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL LACATUS MECANIC 5 0358401269

SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL SUDOR 5 0358401269

SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL INGINER MECANIC 2 0358401269

SEBES DROKER SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 10 0747559604

SEBES DROKER SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 5 0747559604

SEBES OPRIŢA BUSINESS SRL AJUTOR BUCATAR 1 0747807111

SEBES DROKER SRL MECANIC INTRETINERE SI REPARATII UTILAJE DIN INDUSTRIA TEXTILA, CONFECTII SI INCALTAMINTE 1 0747559604

SEBES KROMSA TOTAL CONSTRUCT AJUTOR BUCATAR 1 0743199310

BENIC SMART START BENIC S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0730254245

CUT S.C EVERLIGHT PRODUCTIONS S.R.L FOTOGRAF 1 0747423980

CUT S.C EVERLIGHT PRODUCTIONS S.R.L ADMINISTRATOR 1 0747423980

CUT S.C EVERLIGHT PRODUCTIONS S.R.L CAMERAMAN 1 0747423980

CUT S.C EVERLIGHT PRODUCTIONS S.R.L EDITOR IMAGINE 1 0747423980

DAIA ROMANA SC NEL & UTU PROFESIONAL ZIDAR PIETRAR 1 0761625107

DAIA ROMANA SMART PERSPECTIVE SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0769772189

DAIA ROMANA SMART PERSPECTIVE SRL EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE 3 0769772189

DOBRA A N SERV TIME S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0766451968

LAZ VERO MOL CAFFE S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0725392759

PIANU DE JOS ECO SOBE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0755724501

PIANU DE JOS ECO SOBE SRL MANAGER 1 0755724501

PIANU DE JOS ECO SOBE SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0755724501

PIANU DE SUS SC PIANU AUTOSERVICE SRL MECANIC AUTO 1 0765066835

SEBESEL PD GLOBAL SRL ADMINISTRATOR 1 0748112063

SEBESEL PD GLOBAL SRL SPALATOR VEHICULE 3 0748112063

SEBESEL PD GLOBAL SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 0748112063

STRUNGARI SC ECOSTRUCTAI EXPERT SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0751877994

STRUNGARI SC ECOSTRUCTAI EXPERT SRL RESPONSABIL DE MEDIU 1 0751877994

STRUNGARI SC ECOSTRUCTAI EXPERT SRL RESPONSABIL AL MANAGEMENTULUI RESPONSABILITATII SOCIALE 1 0751877994

SUGAG TRANSALPINA CARN S.R.L. MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0744597101

SUGAG TRANSALPINA CARN S.R.L. OPERATOR LA FABRICAREA MEZELURILOR 3 0744597101

SUGAG ARDEALU DAN SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0769237063

VINTU DE JOS CONTI IMPEX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0744602188

VINTU DE JOS CONTI IMPEX SRL MANIPULANT MARFURI 1 0744602188

VINTU DE JOS CONTI IMPEX SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0744602188

VINTU DE JOS ALPINA TEAM CONSULTING S.R.L. CONFECTIONER CABLAJE AUTO 7 0720085887

