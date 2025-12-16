LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 16 decembrie 2025: 526 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau reședință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA
ALBA IULIA DGA ROUTE S.R.L. PIZZAR 2 0723218149
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL AMBALATOR MANUAL 1 0746033394
ALBA IULIA LIVIODARIO SRL Conducator auto transport rutier de persoane 1 0731900600
ALBA IULIA CARBONDIS SEF SANTIER 1 0745766240
ALBA IULIA CARBONDIS MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3 0745766240
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L MEDIC STOMATOLOG 1 0744961976
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0744961976
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L SECRETAR ADMINISTRATIV 1 0744961976
ALBA IULIA TOTO RICCO SRL AJUTOR BUCATAR 3 0723146931
ALBA IULIA EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 1 0749045642
ALBA IULIA GICU TRANS SRL Conducator auto transport rutier de persoane 3 0786191650
ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0258816103
ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA TEHNICIAN PENTRU SISTEME SI INSTALATII DE SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE ÎN CAZ DE INCENDIU 1 0258816103
ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECTIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES 1 0258816103
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 3 0745645001
ALBA IULIA S.C. WAGONS MAINTENANCE SRL PROGRAMATOR DE SISTEM INFORMATIC 1 [email protected]
ALBA IULIA YASIN SIMSEK TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0774015582
ALBA IULIA ARMONI LAND PSIHOLOG 2 0744860143
ALBA IULIA ARMONI LAND TERAPEUT OCUPATIONAL 1 0744860143
ALBA IULIA ARMONI LAND LOGOPED 1 0744860143
ALBA IULIA SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0254206600
ALBA IULIA JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 1 0365404203
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 265260289
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES AGENT HIDROTEHNIC 1 265260289
ALBA IULIA SC KANI CLUB SRL AJUTOR OSPATAR 4 0753834181
ALBA IULIA SERALY KEB SRL AJUTOR BUCATAR 1 0747188167
ALBA IULIA DULCESA SRL COFETAR 1 0745925181
ALBA IULIA CORIOLAN IMPEX SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 [email protected]
ALBA IULIA AZ BUILDER SRL LACATUS-MONTATOR 3 0725693725
ALBA IULIA AZ BUILDER SRL SUDOR 3 0725693725
ALBA IULIA RO.DE.X FASHION SRL Confectioner produse textile 3 0740195535
ALBA IULIA RO.DE.X FASHION SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 3 0740195535
ALBA IULIA AȘK PRETZEL SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 0759643342
ALBA IULIA AȘK PRETZEL SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 2 0759643342
ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 7 0258811646
ALBA IULIA TED ELECTRO S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0744357709
ALBA IULIA TED ELECTRO S.R.L. INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 1 0744357709
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL MANAGER DE ZONA 1 0372568911
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 0372133794
ALBA IULIA TECHSMART LABS SRL TEHNICIAN RESURSE UMANE 1 0749140261
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0745645001
ALBA IULIA Rework One MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0762118072
ALBA IULIA SC ORGANIC BAKERY SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0740195810
ALBA IULIA SC ORGANIC BAKERY SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0740195810
ALBA IULIA Restart Market Social SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0752962088
ALBA IULIA Rework One MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0762118072
ALBA IULIA Restart Market Social SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0752962088
ALBA IULIA Restart Market Social SRL AGENT COMERCIAL 1 0752962088
ALBA IULIA Restart Market Social SRL TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE GESTIUNE MIJLOACE SI UTILAJE 1 0752962088
ALBA IULIA ARDEALUL ART ECOLOGY SRL ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 1 0728108116
ALBA IULIA ARDEALUL ART ECOLOGY SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0728108116
ALBA IULIA ARDEALUL ART ECOLOGY SRL Inginer horticultor 1 0728108116
ALBA IULIA LĂCĂTUŞERIE DEVIPLUS SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5 0744654454
ALBA IULIA INNOVADENT WHITE S.R.L. ASISTENT DE MEDICINĂ DENTARĂ 1 0754260103
ALBA IULIA SC GARDEN FLESER DESIGN SRL MANAGER 1 0788896111
ALBA IULIA SC GARDEN FLESER DESIGN SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE SEMIAUTOMATE SI AUTOMATE 1 0788896111
ALBA IULIA SC GARDEN FLESER DESIGN SRL ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 2 0788896111
ALBA IULIA DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0264205069
ALBA IULIA KINETOMED SRL MASEUR 1 0741221282
ALBA IULIA YASIN SIMSEK TRANS SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 2 0774015582
ALBA IULIA DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 4 0264205069
ALBA IULIA TED ELECTRO S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0744357709
ALBA IULIA SC HERMES BM FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]
ALBA IULIA SKI ŞURIANU SA ÎNGRIJITOR CLADIRI 3 0731015399
ALBA IULIA NEW START ALBA S.R.L. MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0745204051
ALBA IULIA NEW START ALBA S.R.L. PEDAGOG SCOLAR 3 0745204051
ALBA IULIA SC DAPAO SRL AJUTOR BUCATAR 1 0742659825
ALBA IULIA SC DAPAO SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0742659825
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL CONTROLOR TEZAUR 1 0372568911
ALBA IULIA DRUMTECH CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1 0766448772
ALBA IULIA TOP HR BUSINESS SRL CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 0358103516
ALBA IULIA TOP HR BUSINESS SRL SPECIALIST RESURSE UMANE 1 0358103516
ALBA IULIA TOP HR BUSINESS SRL ASISTENT MANAGER 1 0358103516
ALBA IULIA ALBA OFFICE SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0790674667
ALBA IULIA ALBA OFFICE SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0790674667
ALBA IULIA ALBA OFFICE SRL CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 0790674667
ALBA IULIA MES BULDO SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0790674667
ALBA IULIA MES BULDO SRL CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 0790674667
ALBA IULIA MES BULDO SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0790674667
ALBA IULIA MES BULDO SRL SECRETARA 1 0790674667
BARABANT SOLID WOOD ALBA SRL CONSTRUCTOR-MONTATOR DE STRUCTURI METALICE 1 0767647371
BARABANT SOLID WOOD ALBA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0767647371
DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0720517964
DRAMBAR DEPOZIT PLUS SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0744584284
MICESTI GIORDI TRANS SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 2 0731317232
MIHALT LINDEEA SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0768896832
SARD ATELIER MENSWEAR SRL DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0748947917
SARD ATELIER MENSWEAR SRL SPECIALIST MARKETING 1 0748947917
SARD ATELIER MENSWEAR SRL CROITOR 2 0748947917
SARD SC PREFABRICATE BODEA SRL MANAGER 1 0726121599
SARD SC PREFABRICATE BODEA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0726121599
SARD SC PREFABRICATE BODEA SRL TEHNICIAN MECANIC 1 0726121599
SARD SC VARVARA CONS SRL ADMINISTRATOR 1 0765895326
SARD SC VARVARA CONS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0765895326
SEUSA SC THEARTOFSMILE SRL CURIER 1 0745005370
TELNA SC MONIQUE EXCAVATII SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0723815279
TELNA SC MONIQUE EXCAVATII SRL MANAGER 1 0723815279
TELNA SC MONIQUE EXCAVATII SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0723815279
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD
AIUD THOMAS FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 [email protected]
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL IZOLATOR TERMIC 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FAIANTAR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031
AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0742212343
AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0771294102
AIUD ECOTURA VERDE SRL GHID DE TURISM 1 0748913764
AIUD PREBET AGGREGATES SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 10 [email protected]
AIUD ECOTURA VERDE SRL AGENT DE ASISTENTA TURISTICA 1 0748913764
AIUD GRADINA URBANA PEISAGIST 1 0745538169
AIUD GRADINA URBANA ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 2 0745538169
AIUD GEORGIA CATERING SRL FEMEIE DE SERVICIU 2 0743016221
CIUMBRUD RESPIRO HUB SRL LUCRATOR PRIN ARTE COMBINATE 1 0751366128
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL SUDOR 5 0744693292
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0744693292
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5 0744693292
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL CUSATOR PIESE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 5 0744693292
GARBOVA DE JOS THAIMAY SPA SRL MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 2 0749225290
GARBOVA DE JOS AYO SPEED AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0743393812
GARBOVA DE JOS AYO SPEED AUTO SRL DISPECER 1 0743393812
MIRASLAU ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA MANIPULANT MARFURI 1 0744572894
ORAS TEIUS NEXT LEVEL SECURITY SRL PAZNIC 1 0724312176
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 10 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTROMECANIC 10 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 7 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. STIVUITORIST 5 0748200044
VLADESTI RASFAT DE POVESTE SRL BUCATAR 1 0748913764
VLADESTI RASFAT DE POVESTE SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0748913764
VLADESTI RASFAT DE POVESTE SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0748913764
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ
BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 4 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 4 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 1 0258711907
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031
BLAJ DEVICA SOLUTIONS S.R.L. MANAGER DE PRODUS 1 0787202534
BLAJ EVENTCRIS S.R.L. MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0751399077
BLAJ EVENTCRIS S.R.L. ADMINISTRATOR 1 0751399077
BLAJ EVENTCRIS S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0751399077
BLAJ EVENTCRIS S.R.L. SEF DEPARTAMENT LOGISTICA 1 0751399077
BLAJ ROCKGYM MANAGER 1 0753915245
BLAJ ROCKGYM RECEPTIONIST 1 0753915245
BLAJ ROCKGYM FEMEIE DE SERVICIU 1 0753915245
BLAJ ROCKGYM ANTRENOR 1 0753915245
BLAJ TOPDIAGNOSTIC LABORATORY SRL BIOLOG 1 0740242956
BLAJ TOPDIAGNOSTIC LABORATORY SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0740242956
BLAJ APIS COM SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0729032080
BLAJ APIS COM SRL SUDOR 1 0729032080
BLAJ APIS COM SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0729032080
BLAJ APIS COM SRL FIERAR BETONIST 1 0729032080
BLAJ APIS COM SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0729032080
BLAJ APIS COM SRL PAVATOR 2 0729032080
BLAJ APIS COM SRL FAIANTAR 1 0729032080
BLAJ APIS COM SRL MONTATOR PERETI SI PLAFOANE DIN GHIPS-CARTON 1 0729032080
BIIA PIZZERIA TARANEASCA SRL BUCATAR 1 0749015179
JIDVEI JIDVEI SRL FILIALA ALBA Inginer horticultor 1 0258/88188
PANADE FRESH24WASH SRL SPALATOR VEHICULE 2 0765824643
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI
CAMPENI PITICII ZAMBARETI PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 1 0749325498
CAMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 5 0744612264
CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 5 0744612264
CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. BUCATAR 1 0735417292
CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0735417292
CAMPENI RIVALY C.H. SRL BRUTAR 1 0744612264
CULDESTI SC DOR DE MUNTE SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0747681863
CULDESTI SC DOR DE MUNTE SRL ORGANIZATOR ACTIVITATE TURISM (STUDII MEDII) 2 0747681863
CULDESTI SC DOR DE MUNTE SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0747681863
CULDESTI SC DOR DE MUNTE SRL ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 1 0747681863
LUNCA SC SELMAR WASH SRL ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 1 0754228083
LUNCA BISERICII SC POPASUL IANCULUI VIDRA SRL OSPATAR (CHELNER) 2 0754228083
LUNCA BISERICII SC POPASUL IANCULUI VIDRA SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0754228083
LUNCA BISERICII SC POPASUL IANCULUI VIDRA SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0754228083
MODOLESTI ECOTERM INSTAL SRL MANAGER 1 0775231457
MODOLESTI ECOTERM INSTAL SRL MONTATOR APARATE AER CONDITIONAT 1 0775231457
MODOLESTI ECOTERM INSTAL SRL INSTALATOR VENTILARE SI CONDITIONARE APA 1 0775231457
MODOLESTI ECOTERM INSTAL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0775231457
ZLATNA MOGUŢ JUNIOR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0741073148
ZLATNA PIVNITA DOMNEASCA OSPATAR (CHELNER) 1 0744902683
ZLATNA PIVNITA DOMNEASCA MANAGER 1 0744902683
ZLATNA PIVNITA DOMNEASCA BUCATAR 1 0744902683
ZLATNA PIVNITA DOMNEASCA AJUTOR BUCATAR 1 0744902683
ZLATNA PIVNITA DOMNEASCA BARMAN 1 0744902683
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR
CUGIR LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 1 0762399560
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0762399560
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL KINETOTERAPEUT 2 0762399560
CUGIR KLETT HAIR SRL COAFOR STILIST 1 0765477427
CUGIR KLETT HAIR SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0765477427
CUGIR SERVPARTS IT SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0767675048
CUGIR SERVPARTS IT SRL TEHNICIAN ELECTRONICA 2 0767675048
CUGIR SERVPARTS IT SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0767675048
CUGIR GUST URBAN TRUCK SRL BUCATAR 1 0769415564
CUGIR GUST URBAN TRUCK SRL VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE ALIMENTARE 2 0769415564
CUGIR GREEN VELVET SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL Organizator evenimente 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE 1 0731163879
CUGIR KLETT CAR SRL MECANIC AUTO 1 0760324378
CUGIR KLETT CAR SRL INSPECTOR TEHNIC 1 0760324378
CUGIR KLETT CAR SRL ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 1 0760324378
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL TERAPEUT ÎN TERAPII COMPLEMENTARE 1 0762399560
CUGIR MOTORHELP SERVICE ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 2 0761133811
CUGIR MOTORHELP SERVICE MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 2 0761133811
CUGIR MOTORHELP SERVICE MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0761133811
CUGIR MOTORHELP SERVICE VOPSITOR AUTO 1 0761133811
CUGIR OFFROAD & RELOAD SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0766630863
CUGIR IVET SRL MANIPULANT MARFURI 4 0735845720
CUGIR MING XIANG S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 2 0773785980
AVRAM IANCU ADRIPAN EUGEN SRL OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR FAINOASE 1 0763295873
AVRAM IANCU ADRIPAN EUGEN SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0763295873
AVRAM IANCU SC DOBRA SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0742987685
AVRAM IANCU SC DOBRA SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1 0742987685
SALISTEA TOBOGANUL CU ZAMBETE SRL MANIPULANT MARFURI 1 0764471910
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ
OCNA MURES ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. BUCATAR 1 0735417292
OCNA MURES BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. BUCATAR-SEF 1 [email protected]
OCNA MURES ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0735417292
OCNA MURES BORING PATH SRL MANAGER GENERAL 1 0772169861
ORAS TEIUS NEXT LEVEL SECURITY SRL PAZNIC 1 0724312176
PANADE FRESH24WASH SRL SPALATOR VEHICULE 2 0765824643
ABRUD SILINEL TURIST SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743863233
ABRUD SUN INDUSTRY SRL ASISTENT MANAGER 2 0744544137
TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 3 0751631980
TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 5 0751631980
VAMA SEACA Grozav Home SRL MANAGER 1 0749484737
VAMA SEACA Grozav Home SRL RESPONSABIL CAZARE 1 0749484737
VAMA SEACA Grozav Home SRL LUCRATOR SOCIAL 1 0749484737
VAMA SEACA Grozav Home SRL MENAJERA 1 0749484737
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 5 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 5 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL CAMERISTA HOTEL 2 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE SPATII VERZI 1 [email protected]
SEBES LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243
SEBES KLOOS DEAL S.R.L. MANIPULANT MARFURI 3 0747635467
SEBES EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 1 0749045642
SEBES BELLA ARTE ADDA SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 4 0745580122
SEBES DIMAR LOGISTICA EXPRES SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0756064618
SEBES LIBRARIA DANIELA SRL GRAFICIAN 1 0743199310
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 2 [email protected]
SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. UNGATOR-GRESOR 1 0724232863
SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 2 0724232863
SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0724232863
SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 4 0724232863
SEBES DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 3 0743515200
SEBES STAR COMPANY SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 0748806367
SEBES TRANS AVRAM SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0258730779
SEBES TRANS AVRAM SRL PAZNIC 1 0258730779
SEBES RECHEA CONCEPT S.R.L. CASIER 1 0740099788
SEBES LA DOCTORU VET S.R.L. CASIER 1 0769289761
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 3 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL SEF FORMATIE 2 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL LACATUS MECANIC 5 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL SUDOR 5 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL INGINER MECANIC 2 0358401269
SEBES DROKER SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 10 0747559604
SEBES DROKER SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 5 0747559604
SEBES OPRIŢA BUSINESS SRL AJUTOR BUCATAR 1 0747807111
SEBES DROKER SRL MECANIC INTRETINERE SI REPARATII UTILAJE DIN INDUSTRIA TEXTILA, CONFECTII SI INCALTAMINTE 1 0747559604
SEBES KROMSA TOTAL CONSTRUCT AJUTOR BUCATAR 1 0743199310
BENIC SMART START BENIC S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0730254245
CUT S.C EVERLIGHT PRODUCTIONS S.R.L FOTOGRAF 1 0747423980
CUT S.C EVERLIGHT PRODUCTIONS S.R.L ADMINISTRATOR 1 0747423980
CUT S.C EVERLIGHT PRODUCTIONS S.R.L CAMERAMAN 1 0747423980
CUT S.C EVERLIGHT PRODUCTIONS S.R.L EDITOR IMAGINE 1 0747423980
DAIA ROMANA SC NEL & UTU PROFESIONAL ZIDAR PIETRAR 1 0761625107
DAIA ROMANA SMART PERSPECTIVE SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0769772189
DAIA ROMANA SMART PERSPECTIVE SRL EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE 3 0769772189
DOBRA A N SERV TIME S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0766451968
LAZ VERO MOL CAFFE S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0725392759
PIANU DE JOS ECO SOBE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0755724501
PIANU DE JOS ECO SOBE SRL MANAGER 1 0755724501
PIANU DE JOS ECO SOBE SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0755724501
PIANU DE SUS SC PIANU AUTOSERVICE SRL MECANIC AUTO 1 0765066835
SEBESEL PD GLOBAL SRL ADMINISTRATOR 1 0748112063
SEBESEL PD GLOBAL SRL SPALATOR VEHICULE 3 0748112063
SEBESEL PD GLOBAL SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 0748112063
STRUNGARI SC ECOSTRUCTAI EXPERT SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0751877994
STRUNGARI SC ECOSTRUCTAI EXPERT SRL RESPONSABIL DE MEDIU 1 0751877994
STRUNGARI SC ECOSTRUCTAI EXPERT SRL RESPONSABIL AL MANAGEMENTULUI RESPONSABILITATII SOCIALE 1 0751877994
SUGAG TRANSALPINA CARN S.R.L. MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0744597101
SUGAG TRANSALPINA CARN S.R.L. OPERATOR LA FABRICAREA MEZELURILOR 3 0744597101
SUGAG ARDEALU DAN SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0769237063
VINTU DE JOS CONTI IMPEX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0744602188
VINTU DE JOS CONTI IMPEX SRL MANIPULANT MARFURI 1 0744602188
VINTU DE JOS CONTI IMPEX SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0744602188
VINTU DE JOS ALPINA TEAM CONSULTING S.R.L. CONFECTIONER CABLAJE AUTO 7 0720085887
