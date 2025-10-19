ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 19 OCTOMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 19 octombrie 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Spitalul Municipal Sebeș, județul Alba – Medic specialist gastroenterologie nr 1 post temporar vacant

Condiţii specifice de participare la concurs:

-Studii superioare certificate prin diplomă de licenţă în medicină;

-Certificat de medic specialist, confirmat în specialitatea gastroenterologie;

SPTALUL MUNICIPAL SEBES

SEBES STR. SURIANU NR 41 JUD ALBA

TELEFON: 0258.731712 E-MAIL: [email protected]

*ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRAȘOV ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA 1 NORMĂ ÎNGRIJITOR ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRAȘOV, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

Conditii specifice

a) studii medii;

b) vârsta minimă 18 ani;

c) disponibilitatea de a lucra sâmbăta și duminica în caz de nevoie;

Programul de lucru: 8 ore/ zi 8.00 – 16.00

Informații suplimentare se pot obține de la Școala Gimnazială Drașov, str. Principală, nr. 98 sau la tel. 0258764020 în intervalul orar 900 – 1300

*SPITALUL ORASENESC CUGIR cu sediul în CUGIR strada N BALCESCU nr. 5 județul ALBA organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform Ordinului 166/2023.

1. Nivelul postului*: execuţie

2. Denumirea postului: Medic specialist urologie post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Compartiment Urologie din cadrul Sectiei Chirurgie Generala.

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: Specialist

4. Scopul principal al postului: Tratare cazuri urologice pacienti.

5. Numărul de posturi: 1

Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată):

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: Diploma de licenta

2. Perfecționări (specializări): certificat medic specialist urologie .

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): da

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Empatie fara de pacienti, spirit organizatoric.

6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): Aviz de exercitare a profesiei de la Colegiul Medicilor.

7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): ……………..

8. Vechime Nu se solicita

Dosarele de concurs se depun la Spitalul Orasenesc Cugir, str N Balcescu, nr 5 compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0786225608 persoana de contact Uritescu Cristian email: [email protected]

*Grădinița cu Program Prelungit ” Scufița Roșie” Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str.Călărașilor, nr.2, organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de Spălătoreasă (1 normă) și Lenjereasă (0,5 normă) pe perioadă nedeterminată.

Denumirea postului :Spălătoreasă

Norma: 1 normă

Durata timpului de lucru: 8 h/zi, 40 h/ săptămână

Durata contractului: Nedeterminată

Denumirea postului: Lenjereasă

Norma:0,5 normă

Durata timpului de lucru:4 h/zi, 20 h/ săptămână

Durata contractului: Nedeterminată

Nivelul posturilor: funcții de execuție

Gradul/Treapta profesional/profesională: 0

Structura postului: Compartimentul nedidactic

Condiții specifice: necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

• Nivelul studiilor: minim școală profesională sau învățământ liceal/profesional finalizat cu diplomă;

• Cunoștințe privind normele de igienă și curățenie în spații colective;

• Curs de igienă valabil

• Capacitate de muncă fizică, atenție la detalii, spirit de responsabilitate;

• Disponibilitate pentru un program flexibil, la nevoie;

• Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestat pe baza fișei de examen medical;

• Experiența într-o grădiniță, pe post de îngrijitor sau similar cu postul pentru care candidează, constituie avantaj. Se dovedește prin adeverință sau copie contract de muncă.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul Grădiniței cu Program Prelungit ”Scufița Roșie” Alba Iulia, tel. 0258-811820, sau tel.- 0786740814

*SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBEȘ – Inspector de specialitate IA, cu atributii Salarizare si Personal , existent la nivelul Compartiment Contabilitate, Buget, Salarizare, Personal, Achiziții, Gestiune- 1 post contractual de execuție

Condițiile specifice de ocupare a funcției contractuale vacante de Inspector de specialitate IA pe care trebuie să le îndeplinească candidatul:

a) Studii superioare de lungă durată la o instituție de învățământ superior din tara sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale în domeniul Științe economice sau Juridice.

b) Vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 5 ani.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0258730148 , la adresa de e-mail: [email protected] și pe website: spap-sebes.ro, persoană de contact: Suciu Elena, având funcția de Șef serviciu, zilnic de luni pana vineri in intervalul orar 7:00 – 15:00.

Relatii suplimentare privind atributiile postului, bibliografia și continutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele următoare, pe site-ul institutiei spap-sebes.ro și la sediul institutiei din Sebes, strada Viilor, nr.28, Judetul Alba, între orele 7:00-15:00.

*Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud cu sediul în Aiud, str.Ecaterina Varga nr.6 e-mail [email protected]

Denumirea postului -Asistent medical şef Sectia Pneumologie

Nivelul postului – de conducere

Numărul posturilor – 1 post vacant

– normă întreagă

– durată determinată de 3 ani

– nivel studii – studii medii, scoală sanitară postliceală sau prin echivalare conform HG 797/1997(PL)

Condițiile specifice necesare participării la concurs:

– diploma de bacalaureat;

– diploma de scoală sanitară postliceală sau prin echivalare conform HG 797/1997.

– sunt asistenți medicali principali și au cel putin 5 ani vechime în funcția de asistent medical.

Orice relatii suplimentare precum si formularul de înscriere la concurs se pune la dispozitia candidaților prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, sau telefon 0258861302, int. 120, persoană de contact Costan Dana.

Bibliografia, continutul dosarului de concurs, atribuțiile postului, formularul de înscriere, precum și calendarul de desfasurare al concursului vor fi disponibile si pe site-ul unitătii www.spitalpneumoftiziologieaiud.ro

Concursul se va desfăsura, la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie, din localitatea Aiud, str.Ecaterina Varga, Nr.6, judeţul Alba.

*SPITALUL ORASENESC CUGIR cu sediul în CUGIR strada N BALCESCU nr. 5 județul ALBA organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuţie

2. Denumirea postului: Asistent medical generalist debutant post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Sectie Chirurgie Generala- Sterilizare.

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: Asistent medical generalist PL debutant

4. Scopul principal al postului: Sterilizarea instrumentarului Spitalului Orasenesc Cugir.

5. Numărul de posturi: 1

Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată): .

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: Postliceale sanitare si diploma de absolvire

2. Perfecționări (specializări): Asistent medical generalist cu curs de sterilizare. Procese de igenizare si dezinfectie.

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): mediu

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Rezistenta fizica, empatie, adaptare la stres, rabdare, lucida.

6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): …………

7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): ……………..

8. Vechime: nu se solicita.

*Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș, județul Alba – 1 post magaziner normă întreagă, perioadă nedeterminată.

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs/examen și a ocupării funcției contractuale sunt: studii medii; vechime în muncă- minim 10 ani.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare UNITATEA MEDICO-SOCIALĂ OCNA MUREȘ, email [email protected] telefon 0258870441, str. Axente Sever nr. 43A et. 4.

*Spitalul Municipal Blaj, județul Alba – 1 (un) post de medic rezident aflat în ultimul an de pregătire/ specialist/ primar în specialitatea radiologie și imagistică medicală întreagă, 6 ore/zi, 30 ore/săptămană, perioadă nedeterminată în cadrul Laboratorului de radiologie și imagistică medicală al Spitalului Municipal Blaj.

Conditii specifice prevazute în fișa postului: Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de medic confirmat în specialitatea radiologie și imagistică medicală ;

Cerinte specifice: Certificat de membru al Colegiului Medicilor, certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul RUNOS din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].

*SPITALUL Municipal Aiud, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănatății nr.166/2023 organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a urmatorului post vacant :

– un post vacant, funcţie contractuala de execuţie, normă întreagă, perioada nedeterminata de medic specialist confirmat în specialitatea gastroenterologie, în cadrul Secției Medicină internă, Compartiment Gastroenterologie.

Înscrierile la concurs se fac la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal Aiud, Mun. Aiud str. Spitalului nr.2 jud. Alba,.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS. al Spitalului Municipal Aiud la tel. 0258861816 / int.192.

Rezultatele la fiecare proba, precum si rezultatul final vor fi afisate la sediul Spitalului Municipal Aiud si pe pagina de internet www.spitalaiud.ro

*Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str.Tribun Tudoran nr.9, jud.Alba, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post contractual de execuție vacant, de muncitor calificat I, în conformitate cu prevederile HG. nr.1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, respectând prevederile OUG nr.156/2024, cu modificările și completările ulterioare

DENUMIREA POSTULUI : Muncitor calificat I

NUMĂRUL POSTURILOR : 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI : funcție contractuală de execuție

COMPARTIMENT: Iluminat public

DURATA TIMPULUI DE LUCRU : 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână

PERIOADA : nedeterminată

Condițiile specifice :

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat/școală profesională -profil electrotehnic;

– vechime în muncă : minim 5 ani în meseria de electrician;

– certificat/atestat/diplomă de calificare profesională în specializarea de electrician;

Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, Compartimentul Salarizare,Resurse Umane, la nr.telefon 0258/861593 și pe adresa de e-mail :[email protected]

*Spitalul Municipal Blaj, județul Alba – 1 (un) post de medic rezident aflat în ultimul an de pregătire/specialist /primar în specialitatea pediatrie, normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/săptămană, perioadă nedeterminată în cadrul secției pediatrie a Spitalului Municipal Blaj.

Conditii specifice prevazute în fișa postului:

Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de medic confirmat în specialitatea pediatrie

Cerinte specifice: Certificat de membru al Colegiului Medicilor, certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul RUNOS din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].

*Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A., asistată de expert independent S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. anunță reluarea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziția de Director Economic al Societăţii.

Candidaţii pe care dorim sa îi identificăm în procesul de selecție pentru nominalizarea în vederea numirii Directorului Economic din cadrul Companiei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

1. au studii universitare absolvite (minimum echivalent ISCED 6) cu diplomă de licență în domeniul economic;

2. au experiență profesională de minimum 10 ani, din care 5 ani în entități cu minimum 20 de angajați;

3. au experiență de minimum 5 ani într-un post de director economic/financiar, contabil șef, șef serviciu financiar contabil, șef birou financiar contabil sau similar, în activitatea de conducere a unor autorități publice, întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat;

4. nu se află în conflict de interese care să îi (le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de Director al companiei;

5. nu au fost destituiți sau revocaţi pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale într-o funcţie din cadrul unor instituţii publice sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat, ori societăți din sectorul privat, în ultimii 5 ani sau nu au avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;

6. îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 și O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare,referitoare la calitatea de director;

7. nu au înscrisuri în cazierul fiscal;

8. nu au înscrisuri în cazierul judiciar;

9. îndeplinesc toate criteriile cerute prin O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe Lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate personal fiecărui candidat. Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon: 0799.358.582.

