ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 18 MAI 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 18 mai 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Serviciul Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Trandafirilor, nr. 9, organizează în data de 5 iunie 2025, ora 10.00 concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de execuţie vacant de:

– inspector de specialitate gradul IA la Compartimentului financiar-contabil, administrativ, achiziţii publice şi resurse umane.

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: Domeniul fundamental (DFI) – Ştiinţe sociale, Ramura de ştiinţe (RSI) – Ştiinţe economice;

• vechime minimă de 6 ani şi 6 luni în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

1) Selecţia dosarelor de înscriere

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până în data de 29 mai 2025 ora 15.00 la sediul unităţii, Alba Iulia, str. Trandafirilor, nr. 9

2) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și va avea loc în data de 5 iunie 2025, ora 1000 la sala de şedinţe a Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, situată în mun. Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68;

https://salvamontalba.ro/wp-content/uploads/2025/05/Adresa-590-anunt-concurs-contabilitate-financiar.pdf

3) Interviul se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt: Serviciul Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Alba, Municipiul Alba Iulia, Str. Nicolae Titulescu, nr. 9, tel. 0721264038, email: [email protected], persoană de contact: Cristian Nițescu.

*Școala Gimnazială Lopadea Nouă, cu sediul în sat Lopadea Nouă, com. Lopadea Nouă, nr.60, jud. Alba, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile Ordonanței de Urgență nr. 156/2024, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Ingrijitor scoala

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Scoala Gimnaziala Ciuguzel- structura

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

• Studii: medii, profesionale

• Vechimea minimă în muncă: nu se solicită

Informații suplimentare se pot obține de la sediul institutiei, de pe website: scoalalopadeanoua.ro, persoană de contact: Gilyen Henrieta Sidonia functia Director, avand numarul de telefon 0751.388.608.

*Spitalul Orășenesc’’ Dr.Alexandru Borza” Abrud, cu sediul în Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, organizează în data de 10.06.2025 ora 1000 concurs, pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat – electrician, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, conform HG nr. 1336 din 28 octombrie 2022.

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Informaţii suplimentare la telefon 0258/780614, int. 34 – biroul resurse umane, sau pe site-ul instituţiei www.spitalabrud.ro

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.166/2023, pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:

– 1 post contractual vacant de medic specialist confirmat în specialitatea anestezie terapie intensiva cu normă întreagă , 7 ore/zi, 35 ore/saptamana, în cadrul UPU;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

a) Pentru medic specialist confirmat în specialitatea anestezie terapie intensiva

– diplomă de licență în medicină;

– certificat de medic specialist în specialitatea anestezie terapie intensiva;

– vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, B-dul Revolutiei 1989, nr.23, Alba Iulia, și va consta în următoarele etape:

1. selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin;

2. proba scrisă (proba B);

3. proba clinică sau practică în funcţie de specificul postului publicat la concurs (proba C).

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*DGASPC Alba organizează concurs în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post, de natură contractuală, vacant la:

– 1 post de medic -preşedinte CEPAH, normă întreagă, pe durată nedeteminată, la Compartimentul Medic – Președinte Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Condiţii specifice prevăzute în Fișa postului:

Studii de specialitate: diplomă de licență în medicină, certificat de medic în specialitatea: expertiză medicală a capacităţii de muncă, medicină internă sau medicină de familie sau medic de medicină generală, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical;

Cerințe specifice: Certificat de membru al Colegiului Medicilor și Aviz anual de liberă practică vizat pe anul în curs.

Relatii suplimentare la Compartimentul Resurse Umane– etaj 3, camera 46, tel. 0258/818266- interior 209, sediul D.G.A.S.P.C Alba din municipiul Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1989, nr. 68 sau pe site-ul D.G.A.S.P.C. Alba – www.protectiasocialaalba.ro / email [email protected]

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.166/2023, pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:

– 1 post contractual vacant de medic specialist confirmat în specialitatea pediatrie cu normă întreagă , 7 ore/zi, 35 ore/saptamana, în cadrul UPU;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

a) Pentru medic specialist confirmat în specialitatea pediatrie

– diplomă de licență în medicină;

– certificat de medic specialist în specialitatea pediatrie;

– vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat.

Formularul de înscriere, tematica și bibliografia, se pot ridica și de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului și pot fi descărcate și de pe site-ul spitalului www.spitalalba.ro – secțiunea Anunțuri concursuri resurse.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.166/2023, pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante:

– doua posturi vacante cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea medicină de urgență, în cadrul UPU- perioadă nedeterminată;

– doua posturi vacante cu normă întreagă de medic rezident anul V confirmat în specialitatea medicină de urgență, în cadrul UPU- perioadă nedeterminată;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

a) Pentru medic specialist confirmat în specialitatea medicină de urgență

– diplomă de licență în medicină;

– certificat de medic specialist în specialitatea medicină de urgență;

– vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat.

b) Pentru medic rezident anul V confirmat în specialitatea medicină de urgență

– diplomă de licență în medicină;

– promovarea examenului de verificare a cunoștințelor prevăzute de curriculum de pregătire aferent anului de formare;

– adeverință de confirmare ca medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea medicină de urgență

Inscrierile la concurs ( locul de depunere a dosarelor deconcurs) se fac la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, B-dul Revolutiei 1989, nr.23, Alba Iulia in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului de concurs, respectiv in perioada 15.05.2025-28.05.2025, in intervalul orar 8-15 .

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*SPITALUL ORASENESC CUGIR cu sediul în CUGIR strada N BALCESCU nr. 5 județul ALBA organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuţie

2. Denumirea postului: Asistent medical generalist debutant post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Cabinet Cardiologie din Ambulatoriul de Specialitate.

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: Debutant

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: Diploma studii postliceale sanitare si diploma de bacalaureat

2. Perfecționări (specializări): Asistent medical generalist

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): avansat

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Rezistenta fizica, empatie, adaptare la stres, rabdare, lucida.

6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): …………

7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): ……………..

8. Vechime: nu se solicita.

*BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „LUCIAN BLAGA” ALBA – CONTABIL ȘEF

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de contabil șef grad II, studii superioare de lungă durată, normă întreagă, perioadă nedeterminată la Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba.

Condiţii de participare:

– studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în Domeniul fundamental (DFI) – Ştiinţe sociale; Ramura de ştiinţă (RSI) – Științe economice;

– vechime în specialitatea economică pe studii superioare de lungă durată minim 7 (șapte) ani.

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până cel târziu în data de 23 mai 2025, ora 1600, la compartimentul resurse umane al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Trandafirilor, nr. 22, judeţul Alba.

*Comuna Vințu de Jos – 1. Șofer I ( Șofer microbuz școlar) (832201)- 1 post

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de Șofer I(Conducător autospecială) sunt:

– Având în vedere faptul că norma de lucru zilnică este de 8 ore, programul se va desfășura , 4 ore șofer microbuz și 4 ore la Serviciul voluntar pentru Situații de Urgență și Compartiment administrativ-deservire și gospodărire comunală din cadrul UAT Vințu de Jos, conform fișei de post atașată prezentului anunț;

– Nivelul studiilor – medii / generale ;

– Poseda permis de conducere categoria B,C,C+E,D ;

– Posedă atestat pentru trasportul rutier de persoane, eliberat de ARR;

– Aviz psihologic transport persoane eliberat de cabinet psihologic autorizat pentru evaluari de siguranța transporturilor ;

– Posedă card tahograf;

– Vechime în specialitatea postului – 1 an vechime;

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Vintu de Jos sau la telefon:0258739234,int.13.

*Centrul Cultural Palatul Principilor, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Militari, nr. 4, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant- tehnician-economist, funcție contractuală de execuție pe perioadă nedeterminată,în data de 30 mai 2025, ora 10:00, proba scrisă.

Condiții specifice de participare:

Studii superioare:

-Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă(minim 180 de credite) în domeniul fundamental de licență (DFI): științe sociale; (RSI): științe economice;

-Vechimea în specialitate necesară: Nu e cazul.

Concursul va consta într-o probă scrisă și o probă interviu. Durata timpului de lucru pentru funcția contractuală de technician-economist, este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.

Fișa postului împreună cu bibliografia și tematica sunt afișate la sediul Centrului Cultural Palatul Principilor și pe pagina proprie de internet: palatulprincipilor.ro la Secțiunea Locuri de muncă.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Centrului Cultural Palatul Principilor, Compartimentul Management, Operațiuni și la nr. de telefon: 0358 88 00 50.

*Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia, județul Alba – REFERENT DE SPECIALITATE, gradul I, normă întreagă, pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului, din cadrul Compartimentului administrativ – Cod COR 242204

Condiţii specifice de participare:

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă, în ramura de știință (RSI): Științe economice, Științe juridice (Drept), Ştiinţe administrative-Administraţie publică, Științe-Informatică;

-curs cadru tehnic în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor (PSI), absolvit cu certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, de Ministerul Educației Naționale si de Autoritatea Națională pentru Calificări, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite (curs avizat de IGSU) sau adeverinţă din care să rezulte înscrierea la curs de cadru tehnic în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor (PSI);

-vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 4 ani;

Un post de MUNCITOR CALIFICAT – ELECTRICIAN, treapta I, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului administrativ – Cod COR 741307

Condiţii specifice de participare:

-studii medii sau generale;

-diplomă sau certificat de calificare pentru meseria de electrician;

-vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 9 ani;

Concursul constă din probă practică şi interviu.

Un post de ÎNGRIJITOARE, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului asistenţă şi îngrijire – Cod COR 532104

Condiţii specifice de participare:

-studii medii sau generale;

-vechime în specialitatea necesară: nu se solicită.

În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 15 zile lucrătoare de la data afișării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, între orele 09:00 – 15:00, respectiv până în data de 29 MAI 2025, inclusiv, ora 15:00, la sediul Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 60.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia de la secretarul comisiei de concurs, doamna Giurgiu Georgiana Loredana, Inspector de specialitate, tel. 0258834315.

*SPITALUL DE BOLI CRONICE CÂMPENI – CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE MANAGER- PERSOANĂ FIZICĂ LA SPITALUL DE BOLI CRONICE CÂMPENI

În conformitate cu prevederilor art. 177, art. 187 alin. (10) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de Administraţie al Spitalului de Boli Cronice Câmpeni organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager-persoană fizică.

Dosarele de concurs se depun în perioada 09.05.2025 – 02.06.2025 de luni până vineri, între orele 0900-1400, la registratura Spitalului de Boli Cronice Câmpeni, demisol, localitatea Câmpeni, str. Crişan, nr.11, jud. Alba.

Pe site-ul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni – http://spitaluldebolicronicecimpeni.ro, precum şi la sediul unităţii se află afişate:

-Anunţul de concurs

-Regulamentul de desfăşurare şi organizare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoana fizică la Spitalul de Boli Cronice Câmpeni, aprobat prin Dispoziţia nr. 122/14.03.2025.

-Bibliografia de concurs

-Temele – cadru pentru proiectul de management şi structura proiectului de management Conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările si completăriile ulterioare, de la sediul unităţii se pot solicita şi obţine informaţiile /datele necesare întocmirii proiectului de management.

Informaţii suplimentare: secretar Comisia de concurs – telefon 0763681079, între orele 9.00-14.00.

