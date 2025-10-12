ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 12 OCTOMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 12 OCTOMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 12 octombrie 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

* Grădinița cu Program Prelungit ” Scufița Roșie” Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str.Călărașilor, nr.2, organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de Spălătoreasă (1 normă) și Lenjereasă (0,5 normă) pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile HG nr. 1336/2022 privind Regulamentul-cadru pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din sectorul bugetar.

Denumirea postului : Spălătoreasă

Norma: 1 normă

Durata timpului de lucru: 8 h/zi, 40 h/ săptămână

Durata contractului: Nedeterminată

Denumirea postului: Lenjereasă

Norma:0,5 normă

Durata timpului de lucru:4 h/zi, 20 h/ săptămână

Durata contractului: Nedeterminată

Nivelul posturilor: funcții de execuție

Gradul/Treapta profesional/profesională: 0

Structura postului: Compartimentul nedidactic

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune dosarele, în zilele lucrătoare, la sediul Grădiniței cu Program Prelungit ”Scufița Roșie”, din Alba Iulia, str.Călărașilor, nr.2

Informații suplimentare se pot obține de la sediul Grădiniței cu Program Prelungit ”Scufița Roșie” Alba Iulia, tel. 0258-811820, sau tel.- 0786740814

* Inspector de specialitate IA, cu atributii Salarizare si Personal, în cadrul SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBEȘ

Inspector de specialitate IA, cu atributii Salarizare si Personal , existent la nivelul Compartiment Contabilitate, Buget, Salarizare, Personal, Achiziții, Gestiune- 1 post contractual de execuție

Condițiile specifice de ocupare a funcției contractuale vacante de Inspector de specialitate IA pe care trebuie să le îndeplinească candidatul:

a) Studii superioare de lungă durată la o instituție de învățământ superior din tara sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale în domeniul Științe economice sau Juridice.

b) Vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 5 ani.

c) Proba scrisa si interviu.

Calendarul concursului:

Afișare anunț concurs: 10/10/2025

Depunere dosare înscriere: 10/10/2025 – 27/10/2025

Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor selecției: 28/10/2025, ora 15:00

Depunere contestații la proba de selecție a dosarelor : 29/10/2025 , ora 15 :00

Soluționare contestații și afișare rezultate contestațiiȘ 30/10/2025, ora 15:00

Proba scrisa: 03/11/2025 ora 10:00

Afișare rezultate proba scrisă: 03/11/2025, ora 15:00

Depunere contestații proba scrisă: 04/10/2025 ora 15:00

Soluționare contestații proba scrisă și afișare rezultate contestații: 05/11/2025, ora 15:00

Proba interviu: 06/11/2025, ora 10:00

Afișare rezultate proba de interviu: 06/11/2025, ora 15:00

Depunere contestații pentru proba interviu : 07/11/2025, ora 15:00

Soluționare contestații proba interviu și afișare rezultate contestații: 10/11/2025, ora 12:00

Afișare rezultate finale: 11/11/2025, ora 10:00

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0258730148 , la adresa de e-mail: [email protected] și pe website: spap-sebes.ro, persoană de contact: Suciu Elena, având funcția de Șef serviciu, zilnic de luni pana vineri in intervalul orar 7:00 – 15:00.

* Asistent medical șef, în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, județul Alba

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud cu sediul în Aiud, str.Ecaterina Varga nr.6 e-mail [email protected]

Denumirea postului – Asistent medical şef

Sectia Pneumologie

Nivelul postului – de conducere

Numărul posturilor – 1 post vacant

– normă întreagă

– durată determinată de 3 ani

– nivel studii – studii medii, scoală sanitară postliceală sau prin echivalare conform HG 797/1997(PL)

Condițiile specifice necesare participării la concurs:

– diploma de bacalaureat;

– diploma de scoală sanitară postliceală sau prin echivalare conform HG 797/1997.

– sunt asistenți medicali principali și au cel putin 5 ani vechime în funcția de asistent medical.

Concursul constă în următoarele etape succesive: selectia dosarelor, proba scrisa si interviu.

Conditii de desfăsurare a concursului:

1. Perioada de depunere dosare de înscriere: 09.10.2025-22.10.2025 ora 15,00

2. Data limită pentru depunerea dosarelor: 22.10.2025 ora 15,00

3. Data si ora organizării probei scrise: 30.10.2025 ora 10,00

4. Data si ora organizării probei interviu: 05.11.2025 ora 10,00

Orice relatii suplimentare precum si formularul de înscriere la concurs se pune la dispozitia candidaților prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, sau telefon 0258861302, int. 120, persoană de contact Costan Dana.

Bibliografia, continutul dosarului de concurs, atribuțiile postului, formularul de înscriere, precum și calendarul de desfasurare al concursului vor fi disponibile si pe site-ul unitătii www.spitalpneumoftiziologieaiud.ro

Concursul se va desfăsura, la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie, din localitatea Aiud, str.Ecaterina Varga, Nr.6, judeţul Alba.

* Asistent medical generalist PL debutant, în cadrul SPITALULUI ORAȘENESC CUGIR , jud. Alba

SPITALUL ORASENESC CUGIR cu sediul în CUGIR strada N BALCESCU nr. 5 județul ALBA organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuţie

2. Denumirea postului: Asistent medical generalist debutant post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Sectie Chirurgie Generala- Sterilizare.

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: Asistent medical generalist PL debutant

4. Scopul principal al postului: Sterilizarea instrumentarului Spitalului Orasenesc Cugir.

5. Numărul de posturi: 1

Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată): .

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: Postliceale sanitare si diploma de absolvire

2. Perfecționări (specializări): Asistent medical generalist cu curs de sterilizare. Procese de igenizare si dezinfectie.

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): mediu

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Rezistenta fizica, empatie, adaptare la stres, rabdare, lucida.

6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019):

7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale.

8. Vechime: nu se solicita.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):21.10.2025, ora 14,00 la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: :22.10.2025, ora 14,00, la sediul instituţiei;

– data limita depunere contestatii selectie dosare: 23.10.2025, ora 14,00, la sediul institutiei;

– raspuns contestatii privind selectia dosarelor in data de 24.10.2025, ora 14,00, la sediul institutiei:

– proba scrisă în data de 27.10.2025, ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 28.10.2025, ora 14,00

– data limita depunere contestatii proba scrisa: 29.10.2025, ora 14,00, la sediul institutiei;

– raspuns contestatii privind proba scrisa in data de 30.10.2025, ora 14,00, la sediul institutiei:

– proba practică în data de 31.10.2025, ora 11.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba practică: 31.10.2025 ora 14,00

– data limita depunere contestatii proba practica: 03.11.2025, ora 14,00, la sediul institutiei;

– raspuns contestatii privind proba practica in data de 04.11.2025, ora 14,00, la sediul institutiei:

– proba interviu în data de 05.11.2025 , ora 12.00, la sediul instituției.

– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 05.11.2025 ora 14,00

– data limita depunere contestatii proba interviu: 06.11.2025, ora 14,00, la sediul institutiei;

– raspuns contestatii privind proba de interviu in data de 07.11.2025, ora 14,00, la sediul institutiei:

– afişarea rezultatelor finale: 07.11.2025 ora 15,00

* Magaziner, în cadrul Unitatății Medico-Socială Ocna Mureș, județul Alba

Denumirea postului: magaziner (normă întreagă, perioadă nedeterminată)

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs/examen și a ocupării funcției contractuale sunt:

-studii medii; vechime în muncă- minim 10 ani.

-Data publicării anunțului 08.10.2025, constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor 07.10.2025, depunerea dosarelor în perioada 08.10.2025

– 22.10.2025, selecția dosarelor 23.10.2025, rezultatul selecției dosarelor 23.10.2025, depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor 23.10.2025, analiza contestațiilor 24.10.2025, afișarea rezultatelor contestațiilor 24.10.2025,

-susținerea probei scrise 29.10.2025, notarea probei scrise în maxim o zi,

-afișarea rezultatelor probei scrise în maxim o zi,

-depunerea contestațiilor pentru proba scris în cel mult o zi de la data afișării rezultatelor, proba interviu în termen de maxim 4 zile lucrătoare, notarea probei interviu se face în maxim o zi de la finalizarea probei,

-afișarea rezultatului probei interviu în maxim o zi lucrătoare, depunerea contestațiilor probei interviu în termen de cel mult o zi, analiza contestațiilor în termen de maxim o zi, afișarea rezultatului la contestații imediat după soluționare, afișarea rezultatelor finale în termen de o zi.

* Medic radiologie și imagistică medicală în cadrul Spitalului Municipal Blaj, județul Alba

1 (un) post de medic rezident aflat în ultimul an de pregătire/ specialist/ primar în specialitatea radiologie și imagistică medicală întreagă, 6 ore/zi, 30 ore/săptămană, perioadă nedeterminată în cadrul Laboratorului de radiologie și imagistică medicală al Spitalului Municipal Blaj.

Conditii specifice prevazute în fișa postului:

Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de medic confirmat în specialitatea radiologie și imagistică medicală ;

Cerinte specifice: Certificat de membru al Colegiului Medicilor, certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Depunerea dosarelor

Dosarele de concurs pentru înscrieri se depun la sediul unitatii, la Compartimentul RUNOS conform calendarului de concurs.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul RUNOS din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].

Calendar estimativ pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de medic radiologie și imagistică medicală :

Dată publicare anunț pe site-ul spitalului și site-ul [email protected] 07.10.2025

Data limită de depunere a dosarelor de concurs 31.10.2025 Ora 15,00

Data selecției dosarelor 04.11.2025

Data afișării rezultatelor selecției dosarelor și a punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și știintifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevazută în anexa nr. 3 la ordin; 04.11.2025 Ora 15,00

Data limită de depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor 05.11.2025 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la selecția dosarelor 07.11.2025 Ora 15,00

Data probei scrise 10.11.2025 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la proba scrisă 10.11.2025 Ora 15,00

Data limită de depunere contestații privind rezultatul probei scrise 11.11.2025 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba scrisă 13.11.2025 Ora 15,00

Data probei clinice/practice 18.11.2025 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la proba clinică/practică 18.11.2025 Ora 15,00

Data limită de depunere contestatii privind rezultatul probei clinice/practice 19.11.2025 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba clinică/practică 20.11.2025 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor finale 21.11.2025 Ora 15,00

Eventualele modificări ale calendarului de concurs se vor publica pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro

* Medic specialist confirmat în specialitatea gastroenterologie, în cadrul SPITALULUI Municipal Aiud

SPITALUL Municipal Aiud, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănatății nr.166/2023 organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a urmatorului post vacant :

– un post vacant, funcţie contractuala de execuţie, normă întreagă, perioada nedeterminata de medic specialist confirmat în specialitatea gastroenterologie, în cadrul Secției Medicină internă, Compartiment Gastroenterologie.

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant de medic, persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, inclusiv condițiile de exercitare a profesiei;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea

* Muncitor calificat I în cadrul Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, județul Alba

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str.Tribun Tudoran nr.9, jud.Alba, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post contractual de execuție vacant, de muncitor calificat I, în conformitate cu prevederile HG. nr.1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, respectând prevederile OUG nr.156/2024, cu modificările și completările ulterioare

DENUMIREA POSTULUI : Muncitor calificat I

NUMĂRUL POSTURILOR : 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI : funcție contractuală de execuție

COMPARTIMENT: Iluminat public

DURATA TIMPULUI DE LUCRU : 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână

PERIOADA : nedeterminată

Condițiile specifice:

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat/școală profesională -profil electrotehnic;

– vechime în muncă : minim 5 ani în meseria de electrician ;

– certificat/atestat/diplomă de calificare profesională în specializarea de electrician ;

Calendarul de desfășurare a concursului :

Depunerea dosarelor de înscriere la concurs, la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, str.Tribun Tudoran nr.9, în perioada :07.10.2025 – 20.10.2025

Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, Compartimentul Salarizare,Resurse Umane, la nr.telefon 0258/861593 și pe adresa de e-mail: [email protected].

