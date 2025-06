Angajări la stat 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 1 iunie 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la concurs

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 1 iunie 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Primăria Bucerdea Grânoasă organizeaza la sediul din str. Ioan Maiorescu, nr. 82, Comuna Bucerdea Grânoasă, Jud. Alba, în data de 23.06.2025, ora 10.00 , concurs în vederea ocupării pe durată nedererminată, a unui post contractual de executie vacant de inspector de specialitate în cadrul Compartimentului Contabilitate, al aparatului de specialitate al primarului comunei Bucerdea Grânoasă

Conditii specifice:

– Studii universitare de licenta, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte economice

Data limita pana la care se pot depune dosarele de concurs este 11.04.2025, la sediul primariei Comunei Bucerdea Grânoasă.

Relații suplimentare privind desfășurarea concursului, conținutul dosarului, tematica, bibliografia, se pot obține la sediul instituției, tel: 0258/883301

*Școala Gimnazială Horea organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant temporar, pe perioadă determinata, de secretar, 0.5 norma.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor: Superioare;

– vechimea necesară în specialitatea studiilor: 15 ANI în domeniu;

– gradul I S;

– experiență pe postul de secretar într-o instituție de învățământ de minim 15 ani.

Calendarul de desfăşurare a concursului

Data publicarii si afisarii anuntului de concurs este: 30/05/2025

– termenul de depunere a dosarelor, 10/06/2025 ora 12:00, la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: 11/06/2025, ora 10:00, la sediul instituţiei;

– afisare rezultate la selectia dosarelor: 11/06/2025, ora 12:00, la sediul institutiei.

– termen de contestare la selectia dosarelor: 12/06/2025, ora 12:00, la sediul institutiei.

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind selectia dosarelor: 12/06/2025 , ora 13:00, la sediul institutiei.

Proba scrisă:

– proba scrisă în data de 18/06/2025, ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă în data de 18/06/2025 , ora 14:00, la sediul institutiei.

– termenul de depunere a contestatiilor la proba scrisă în data de 19/06/2025, ora 14:00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei scrise în data de 19/06/2025, ora 15:30, la sediul instituției;

Proba practică:

– proba practică în data de 20/06/2025 , ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba practică în data de 20/06/2025 , ora 14:00, la sediul institutiei.

– termenul de depunere a contestatiilor la proba practică în data de 23/06/2025 ,ora 14:00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei practice în data de 23/06/2025 , ora 15:00, la sediul instituției;

Proba interviu:

– proba interviu în data de 24/06/2025, ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba interviu în data de 24/06/2025, ora 14:00, la sediul institutiei.

– termenul de depunere a contestatiilor la proba interviu în data de 25/06/2025 , ora 14:00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei interviu în data de 25/06/2025, ora 15:00, la sediul instituției;

Afişarea rezultatelor finale în data de 25/06/2025, ora 15:30, la sediul instituției.

Dosarele de concurs se depun la ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,HOREA”, STRADA NICOLA VASILE URSU, NR. 22, COMUNA HOREA, JUDEȚ ALBA, compartimentul resurse umane, persoana de contact:DIRECTOR, MATEȘ MARIN-EMIL, email: [email protected], telefon: 0767805565.

*Primăria Zlatna organizează concurs pentru ocuparea postului de Referent treapta profesionala I



Condiţii specifice:

– minimum studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– posesor permis conducere categoria B, C, D, E, valabil;

– atestat pentru transportul rutier de persoane, eliberat de ARR, valabil;

– card tahograf valabil;

– aviz psihologic transport persoane eliberat de cabinet psiohologic autorizat pentru evaluări de siguranța tranporturilor;

– certificat de competenţă profesională pentru transportul rutier de persoane şi marfă sau dovada înscrierii la cursul pentru obţinerea certificatului de competenţă profesională pentru transportul rutier de persoane şi marfă cu obligativitatea prezentării acestuia în termen de 3 luni de la data promovării concursului;

– domiciliul stabil pe raza administrativ teritorială a oraşului Zlatna.

Perioada depundere dosare: 30.05.2025 – 12.06.2025

Proba de interviu se va susţine într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Date de contact: Primaria orasului Zlatna, str. Piata Unirii, nr. 1A, judetul Alba, telefon/fax: 0258856337/0258856583, email: [email protected]

Proba scrisa: 23.06.2025 ora 11,00

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

• 1 post vacant muncitor calificat I – electrician – Serviciul tehnic, administrativ și PSM- Muncitori indirect productivi;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

• Absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat;

• Certificat de calificare în meseria de electrician/electromecanic;

• 9 ani vechime în meserie.

Concursul pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat I – electrician se va desfășura după următorul calendar:

• Data transmiterii spre publicare a anunțului de concurs:27.05.2025

• Data publicării anunțului de concurs:29.05.2025

• Depunerea dosarelor de înscriere la concurs la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr.23, Serviciul resurse umane și relații cu publicul, în perioada: 29.05.2025-12.06.2025, între orele 8-12;

• Selecția dosarelor de concurs:13.06.2025-16.06.2025;

• Afișarea rezultatelor selecției dosarelor (admis/respins):17.06.2025;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere:18.06.2025;

• Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatelor selecției dosarelor de înscriere:19.06.2025;

• Desfășurarea probei scrise:08.07.2025;

• Afișarea rezultatelor la proba scrisă:08.07.2025;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă:09.07.2025;

• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor privind proba scrisă:10.07.2025;

• Desfășurarea probei practice:11.07.2025;

• Afișarea rezultatelor la proba practică:11.07.2025;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba practică:14.07.2025;

• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor privind proba practică:15.07.2025;

• Desfășurarea interviului:16.07.2025;

• Afișarea rezultatelor la interviu:16.07.2025;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la interviu:17.07.2025;

• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la interviu:18.07.2025;

• Afișarea rezultatului final al concursului:21.07.2025.

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până la data de 12.06.2025 ora 1200.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere, cu mențiunea „admis” sau „respins”, se vor afişa la avizierul şi pe site-ul spitalului în data de 17.06.2025.

Anunțul de concurs, tematica și bibliografia, sunt disponibile accesând pagina oficială www.spitalalba.ro , precum și la avizierul unității

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

1 post vacant infirmieră, G – Sectia Neonatologie;

1 post vacant infirmieră, G – Secția recuperare, medicină fizică și balneologie;

1 post vacant infirmieră, G – Compartiment psihiatrie cronici Baia de Arieș;

1 post vacant infirmieră debutant, G – Compartiment nefrologie;

1 post vacant îngrijitoare de curățenie, G/M – Sectia chirurgie generală.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Infirmieră

• studii:minim școală generală;

• curs de infirmiere absolvit, organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania sau Curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii- Direcţia generală resurse umane si certificare;

• 6 luni vechime în activitate.

Infirmieră debutant

• studii:minim școală generală;

• curs de infirmiere absolvit, organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania sau Curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii- Direcţia generală resurse umane si certificare;

• fără vechime.

Îngrijitoare de curățenie

• studii: minim școală generală;

• vechime: cu sau fără vechime.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de mai sus se va desfășura după următorul calendar:

• Data transmiterii spre publicare a anunțului de concurs:27.05.2025

• Data publicării anunțului de concurs:29.05.2025

• Depunerea dosarelor de înscriere la concurs la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr.23, Serviciul resurse umane și relații cu publicul, în perioada: 29.05.2025-12.06.2025, între orele 8-12;

• Selecția dosarelor de concurs:13.06.2025-16.06.2025;

• Afișarea rezultatelor selecției dosarelor (admis/respins):17.06.2025;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere:18.06.2025;

• Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatelor selecției dosarelor de înscriere:19.06.2025;

• Desfășurarea probei scrise:25.06.2025;

• Afișarea rezultatelor la proba scrisă:26.06.2025;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă:27.06.2025;

• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor privind proba scrisă:30.06.2025;

• Desfășurarea interviului:02.07.2025;

• Afișarea rezultatelor la interviu:03.07.2025;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la interviu:04.07.2025;

• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la interviu:07.07.2025;

• Afișarea rezultatului final al concursului:08.07.2025.

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până la data de 12.06.2025 ora 1200.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere, cu mențiunea „admis” sau „respins”, se vor afişa la avizierul şi pe site-ul spitalului în data de 17.06.2025.

Anunțul de concurs, tematica și bibliografia, sunt disponibile accesând pagina oficială www.spitalalba.ro , precum și la avizierul unității

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

1 post vacant asistent medical principal generalist, PL – Sectia Neurologie;

1 post vacant asistent medical principal generalist, PL – Unitatea de primire urgențe (UPU) SMURD;

2 posturi vacante de asistent medical principal generalist, PL – Compartiment Sterilizare;

1 post vacant asistent medical generalist, PL – Bloc operator – chirurgie generală;

1 post vacant asistent medical generalist, cu specializare radiologie și imagistică medicală, PL – Laborator radiologie și imagistică medicală;

1 post vacant asistent medical debutant generalist, PL – Bloc operator – chirurgie generală;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Asistent medical principal – specialitatea medicină generală (PL)

-studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

-5 ani vechime ca asistent medical;

-examen pentru obţinerea gradului principal;

-certificat de membru OAMGMAMR;

-adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

-cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Asistent medical – specialitatea medicină generală (PL)

-studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

– 6 luni vechime ca asistent medical

-curs de specializare în radiologie și imagistică medicală- doar pentru postul vacant din cadrul Laboratorului de radiologie și imagistică medicală;

-certificat de membru OAMGMAMR;

-adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

-cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Asistent medical debutant- specialitatea medicină generală (PL)

• studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

• fără vechime;

• certificat de membru OAMGMAMR;

• adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

• cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de mai sus se va desfășura după următorul calendar:

• Data transmiterii spre publicare a anunțului de concurs:27.05.2025

• Data publicării anunțului de concurs:29.05.2025

• Depunerea dosarelor de înscriere la concurs la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr.23, Serviciul resurse umane și relații cu publicul, în perioada: 29.05.2025-12.06.2025, între orele 8-12;

• Selecția dosarelor de concurs:13.06.2025-16.06.2025;

• Afișarea rezultatelor selecției dosarelor (admis/respins):17.06.2025;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere:18.06.2025;

• Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatelor selecției dosarelor de înscriere:19.06.2025;

• Desfășurarea probei scrise:27.06.2025;

• Afișarea rezultatelor la proba scrisă:30.06.2025;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă:01.07.2025;

• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor privind proba scrisă:02.07.2025;

• Desfășurarea probei practice:03.07.2025;

• Afișarea rezultatelor la proba practică:04.07.2025;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba practică:07.07.2025;

• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor privind proba practică:08.07.2025;

• Desfășurarea interviului:09.07.2025;

• Afișarea rezultatelor la interviu:10.07.2025;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la interviu:11.07.2025;

• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la interviu:14.07.2025;

• Afișarea rezultatului final al concursului:15.07.2025.

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până la data de 12.06.2025 ora 1200.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere, cu mențiunea „admis” sau „respins”, se vor afişa la avizierul şi pe site-ul spitalului în data de 17.06.2025.

Anunțul de concurs, tematica și bibliografia, sunt disponibile accesând pagina oficială www.spitalalba.ro , precum și la avizierul unității.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv:

1 post vacant inspector de specialitate gradul IA, S – Serviciul financiar contabilitate

1 post vacant Secretar dactilograf IA- Unitatea de primire urgențe (UPU) SMURD

Condișii specifice:

Inspector de specialitate gradul IA – Serviciul financiar contabilitate

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice;

• cunostinte operare PC – nivel avansat;

• vechime în specialitatea studiilor minim 6 ani şi 6 luni.

Secretar dactilograf IA – Unitatea de primire urgențe (UPU) SMURD.

• Studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;

• cunostinte operare PC – nivel mediu;

• vechime în activitate: minim 3 ani şi 6 luni.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de mai sus se va desfășura după următorul calendar:

• Data transmiterii spre publicare a anunțului de concurs:27.05.2025

• Data publicării anunțului de concurs:29.05.2025

• Depunerea dosarelor de înscriere la concurs la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr.23, Serviciul resurse umane și relații cu publicul, în perioada: 29.05.2025-12.06.2025, între orele 8-12;

• Selecția dosarelor de concurs:13.06.2025-16.06.2025;

• Afișarea rezultatelor selecției dosarelor (admis/respins):17.06.2025;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere:18.06.2025;

• Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatelor selecției dosarelor de înscriere:19.06.2025;

• Desfășurarea probei scrise:23.06.2025;

• Afișarea rezultatelor la proba scrisă:23.06.2025;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă:24.06.2025;

• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor privind proba scrisă:25.06.2025;

• Desfășurarea probei practice:26.06.2025;

• Afișarea rezultatelor la proba practică:26.06.2025;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba practică:27.06.2025;

• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor privind proba practică:30.06.2025;

• Desfășurarea interviului:01.07.2025;

• Afișarea rezultatelor la interviu:01.07.2025;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la interviu:02.07.2025;

• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la interviu:03.07.2025;

• Afișarea rezultatului final al concursului:04.07.2025.

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până la data de 12.06.2025 ora 1200.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere, cu mențiunea „admis” sau „respins”, se vor afişa la avizierul şi pe site-ul spitalului în data de 17.06.2025.

Anunțul de concurs, tematica și bibliografia, sunt disponibile accesând pagina oficială www.spitalalba.ro , precum și la avizierul unității

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Școala Gimnazială Pianu de Sus organizează concurs pentru ocuparea postului de muncitor de întreținere, post vacant, pe perioadă nedeterminată

Condiţii specifice de participare la concurs:

Nivelul studiilor: școală profesională sau liceu, cu cel puțin una din calificările: lăcătuș mecanic, constructor sau zugrav-vopsitor.

Vechime în muncă: minimum 3 (trei) ani.

Permis de conducere : categoria B

Calendarul de desfăşurare a concursului

Data publicării şi afişării anunțului de concurs este: 28/05/2025

– termenul limita de depunere a dosarelor, 19/06/2025 ora 12:00, la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: 20/06/2025, ora 12:30, la sediul instituţiei;

– afișare rezultate la selecția dosarelor: 20/06/2025, ora 15:00, la sediul/site-ul instituției.

– termen de contestare la selecția dosarelor: 23/06/2025, ora 10:00, la sediul instituției.

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind selecția dosarelor: 23/06/2025, ora 14:00, la sediul/site-ul instituției.

Proba scrisă:

– proba scrisă în data de 26/06/2025, ora 11:00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă în data de 26/06/2025, ora 16:00, la sediul/site-ul instituției.

– termenul de depunere a contestațiilor la proba scrisă în data de 27/06/2025 ora 12:00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei scrise în data de 27/06/2025, ora 15:00, la sediul/site-ul instituției;

Proba interviu:

– proba interviu în data de 30/06/2025, ora 11.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba interviu în data de 30/06/2025, ora 15:00, la sediul/site-ul instituției.

– termenul de depunere a contestațiilor la proba interviu în data de 01/07/2025, ora 10:00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei interviu în data de 01/07/2025, ora 13:00, la sediul/site-ul instituției;

Afişarea rezultatelor finale în data de 01/07/2025, ora 14:00, la sediul/site-ul instituției.

Date de contact, loc. Pianu de Sus, str. Principală, nr. 172, jud. Alba, compartimentul Secretariat, tel. 0761326834, persoană de contact: Cîndroi Elena, email: [email protected]

*Primăria Bistra anunță: Organizare concurs, în baza HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocupare 1 post vacant (funcție contractuală de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată, 8h/zi, 40 h/săptămână) – BIBLIOTECAR, GRADUL PROFESIONAL II, nivelul studiilor Superioare, în cadrul COMPARTIMENT BIBLIOTECA COMUNALĂ din subordinea Primarului / Consiliului local al Comunei Bistra – POST UNIC(conform art. VII, alin.(3), lit. b) din O.U.G. 156/2024 privind unele măsuri fiscal – bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene – un post dintre cele aflate în structura în care există numai posturi vacante).

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Primăriei comunei Bistra, str. Calea Turzii, nr. 100, județ Alba – persoana de contact Rîșteiu Alina Maria – personal cu atribuții resurse umane, telefon 0258773105.

Condiții specifice de participare la concurs prevăzute în fișa de post:

– Studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență(durată studii superioare de minim 3 ani);

– Curs BIBLIOTECAR/certificat de calificare profesională sau diploma absolvire curs BIBLIOTECAR.

– Vechime în muncă: minim 1 an.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și interviul și va avea loc la sediul Primăriei comunei Bistra-sala de ședințe.

Date contact instituție: Comuna Bistra, str. Calea Turzii, nr. 100, județ Alba, telefon 0258773105, e-mail [email protected], site: www.bistra.ro.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Calendarul de desfășurare a concursului:

• data-limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs (în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului): 10.06.2025, ora 16:00;

• selecția dosarelor de concurs (în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor) : 11.06.2025-12.06.2025;

• rezultatul selecției dosarelor va fi afișat la sediul și pe pagina de internet a instituției (în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru selecția dosarelor): 13.06.2025

• Depunerea contestațiilor privind rezultatul selecției dosarelor: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept;

• Soluționare contestații formulate față de rezultatul selecției dosarelor: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

• Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se realizează prin afișare la sediu și pe pagina de internet a instituției, imediat după soluționarea contestațiilor;

• Proba scrisă va avea loc la sediul Primăriei comunei Bistra-sala de ședințe, în data de: 18.06.2025, ora 11:00;

• Comunicarea rezultatelor la proba scrisă se realizează prin afișare la sediu și pe pagina de internet a instituției în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

• Depunerea contestațiilor privind rezultatul probei scrise, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, sub sancțiunea decăderii din acest drept;

• Soluționarea contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise , în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

• Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse față de rezultatul probei scrise se realizează prin afișare la sediu și pe pagina de internet a instituției, imediat după soluționarea contestațiilor;

• Interviul se susține intr-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei comunei Bistra-sala de ședințe. Data și ora susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

• Comunicarea rezultatelor la interviu se realizează prin afișare la sediu și pe pagina de internet a instituției, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

• Depunerea contestațiilor față de rezultatul probei interviului se face în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

• Soluționarea contestațiilor formulate față de rezultatul probei interviului, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

• Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse față de rezultatul probei interviului se realizează prin afișare la sediu și pe pagina de internet a instituției, imediat după soluționarea contestațiilor;

• Rezultatele finale se afișează la sediu și pe pagina de internet a instituției, în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor soluționării contestațiilor pentru ultima probă.

Termenele prevăzute în Hotararea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice se calculează avându-se în vedere inclusiv ziua când au început și ziua când s-au sfârșit.

Termenul de o zi lucrătoare începe de la data şi ora afişării rezultatelor selecţiei sau a probelor de concurs şi se încheie în ziua lucrătoare următoare la aceeaşi oră la care a început.

Termenul care începe într-o zi nelucrătoare sau de sărbătoare legală se consideră că începe în prima zi de lucru următoare.

Termenul care se sfârşeşte într-o zi nelucrătoare sau de sărbătoare legală se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.

Contestațiile se pot depune la sediul Primăriei comunei Bistra – persoana de contact – Rîșteiu Alina Maria – personal cu atribuții resurse umane, telefon 0258773105.

PRIMAR,

GLIGOR TRAIAN

