ANGAJĂRI la STAT 2024: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 20 octombrie 2024. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 20 octombrie 2024 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat instalator treapta II în cadrul Compartimentului Administrativ.

Condiţiile specifice de participare la concursul de instalator sunt:

• școală profesională

• diplomă sau curs de calificare instalator

• autorizație fochist

• vechime minim 20 de ani.

Proba practică va avea loc în data de 11 noiembrie 2024, ora 10:00 la sediul muzeului, Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 12-14. Interviul se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice.

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până în data de 1 noiembrie 2024, ora 16:00, la Compartimentul Resurse umane.

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la telefon 0258/813300 sau la sediul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia sau pe pagina www.mnuai.ro la secţiunea anunţuri sau la adresa de e-mail [email protected].

*Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 107/2024, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: administrator patrimoniu gr. I S – COR 263111

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciul Administrație Patrimoniu

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

a) Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă*(*diplomă de licență+diplomă de master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor Art. 57(2) din Legea învățământului superior nr.199/2023);

b) Specialitate studii: domeniul fundamental ȘTIINȚE INGINEREȘTI, ramura de știință INGINERIE CIVILĂ, specializările: Construcţii civile, industriale şi agricole, Inginerie civilă, Inginerie urbană şi dezvoltare regională ;

c) VECHIME ÎN SPECIALITATE: minim 5 ani vechime pe funcții ce necesită studii superioare de lungă durată în ramura de știintă inginerie civilă, specializările: Construcţii civile, industriale şi agricole, Inginerie civilă, Inginerie urbană şi dezvoltare regională

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.uab.ro – informare publică – posturi vacante didactic auxiliare si nedidactic, persoană de contact: Salvan – Ancau Daniela Maria, funcția administrator financiar, având numărul de telefon 0258/806276.

*Municipiul Sebeș, județul Alba – PAZNIC la Compartimentul Ordine Publică, Pază Obiective și Evidența Persoanelor din cadrul Direcției Poliția Locală – MUNICIPIUL SEBEȘ, cod COR 962907 – 1 post.

Concursul de recrutare constă în 3 probe succesive: selecția dosarelor de înscriere la concurs, proba scrisă şi interviul.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs: începând cu data de 18.10.2024, ora 8:00 și până cel târziu la data de 31.10.2024, ora 15:59.

Data, ora şi locul desfășurării probei scrise: 11.11.2024, ora 11:00, Piața Primăriei, nr. 1, Mun. Sebeş, Alba.

Data, ora şi locul susţinerii interviului: 13.11.2024, ora 11:00, Piața Primăriei, nr. 1, Mun. Sebeş, Alba.

Condiţiile de participare la concurs cuprinzând condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice:

1) studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

2) atestat profesional, potrivit prevederilor art. 36 lit. d) și art. 38 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3) 0 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale;

4) candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv: “Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs și pentru relații suplimentare: Municipiul Sebeş – Alba, Mun. Sebeș 515800, Piața Primăriei, nr. 1, tel.: 0258731004, fax: 0258734187, e-mail: [email protected], persoană de contact: inspector, Nicoleta Irimie.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

• 1 post vacant de Asistent social principal – Unitatea de primire urgențe

Condiţiile specifice de participare la concurs pentru funcția de Asistent social principal:

• diplomă de licenţă în specialitate;

• minim 5 an vechime în specialitate in sectorul sanitar;

• examen pentru obţinerea gradului de principal

În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs la Serviciul resurse umane și relații cu publicul în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea posturilor vacante.

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până la data de 31.10.2024 ora 1300.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere, cu mențiunea „admis” sau „respins”, se vor afişa la avizierul şi pe site-ul spitalului în data de 04.11.2024.

Anunțul de concurs, tematica și bibliografia, sunt disponibile accesând pagina oficială www.spitalalba.ro , precum și la avizierul unității

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166/2023, pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante:

– 1 post vacant cu normă întreagă de medic specialist, confirmat în specialitatea anestezie terapie intensiva, în cadrul Sectiei A.T.I. – perioadă nedeterminată;

– 1 post vacant cu normă întreagă de medic rezident anul V, confirmat în specialitatea anestezie terapie intensiva, în cadrul Sectiei A.T.I. – perioadă nedeterminată;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

a) Pentru medic specialist confirmat în specialitatea anestezie terapie intensiva

– diplomă de licență în medicină;

– certificat de medic specialist în specialitatea anestezie terapie intensiva;

– vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat.

b) Pentru medic rezident anul V confirmat în specialitatea anestezie terapie intensiva

– diplomă de licență în medicină;

– adeverință de confirmare ca medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea anestezie terapie intensivă.

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului respectiv până în data de 31.10.2024 ora 1500.

Formularul de înscriere, tematica și bibliografia, se pot ridica și de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului și pot fi descărcate și de pe site-ul spitalului www.spitalalba.ro – secțiunea Anunțuri concursuri resurse.

Relatii suplimentare se obtin la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, b-dul Revolutiei nr.23, Alba Iulia, jud.Alba, Serviciul resurse umane si relatii cu publicul, tel.0258820825 int.146.

*Școala Gimnazială „Iosif Sârbu” Șibot cu sediul în Șibot, str. Principală nr. 151, judetul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:

1. Nivelul postului: execuţie

2. Denumirea postului: îngrijitoare, post vacant, pe perioadă nedeterminată.

3. Numărul de posturi: 1 post ¼ normă

Dosarele de înscriere se depun la Secretariat instituţie. Informaţii la tel: 0725530082 sau de pe website: scsibot.blogspot.com/.

Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 31.10.2024, ora 15:00, la sediul instituţiei.

*Școala Gimnazială Câlnic, cu sediul în loc. Câlnic, str. Principală nr. 329 jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022

DENUMIREA POSTULUI: Administrator financiar

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant, cu 0,5 normă

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

• Studii: studii superioare de specialitate în domeniul economic

• Vechimea în muncă: nu se solicită

•Cunoștiinte de operare pe calculator: Word, Excel, programe specifice domeniului financiar-contabil

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, persoană de contact: Nedela Maria-Adina, numărul de telefon 0747868566

*Oficiul Naţional al Registrului Comerţului organizează concurs pentru ocuparea a 182 de posturi vacante în cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului – aparatul central și în cadrul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, respectiv: consilier juridic specialist – 57 posturi, expert specialist – 84 posturi, inspector specialist – 18 posturi, specialist IT – 6 posturi, specialist IT (statistician) – 9 posturi, referent SSD – 1 post, referent asistent – 7 posturi, detaliate in anunt.

Bibliografia, tematica și fișele de post pentru fiecare post scos la concurs se găsesc pe site-ul instituției www.onrc.ro la secțiunea Despre ONRC/Organizare/Cariera/Concursuri de angajare

Relații suplimentare se pot obține la sediul ONRC din Bd. Unirii 74, bloc J3b, tronson II – III, sector 3, București sau la nr. de telefon 021/3160810, interior 502, 503, 506 (compartiment resurse umane)

*UNITATEA MEDICO SOCIALA – 1 post kinetoterapeut debutant cu norma intreaga, perioada determinata. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs/examen și a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii superioare, autorizație de liberă practică, asigurare malpraxis, vechime în muncă – 5 ani. Data publicarii anuntului 17.10.2024, constituirea comisiei de concurs si de solutionare a contestatiilor 16.10.2024, depunere dosare in perioada 17.10.2024 – 24.10.2024, selectia dosarelor 25.10.2024, rezultatul selectiei dosarelor 28.10.2024, depunerea contestatiilor privind selectia dosarelor 29.10.2024, analiza contestatiilor 30.10.2024, afisarea rezultatelor la contestatii 30.10.2024, sustinerea probei scrise 31.10.2025, notarea probei scrise 01.11.2024, afisarea rezultatelor probei scrise in mxim o zi, depunerea contestatiilor pentru proba scris in cel mult o zi de la data afisarii rezultatelor, proba interviu in termen de maxim 4 zile lucratoare, notarea probei interviu se face in maxim o zi de la finalizarea probei, afisarea rezultatului probei interviu in maxim o zi lucratoare, depunerea contestatiilor probei interviu in termen de cel mult o zi, analiza contestatiilor in termen de maxim o zi, afisarea rezultatului la contestatii imediat dupa solutionare, afisarea rezultatelor finale in termen de o zi.

UNITATEA MEDICO-SOCIALA OCNA MURES, email [email protected] telefon 0258870441 Str. Axente Sever nr. 43A etaj IV

*Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Oradea, subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul pe str. Dunărea nr. 7, Oradea, județul Bihor, organizează concurs pentru ocuparea a zece posturi vacante de execuție, personal contractual, cu normă întreagă, pe perioada nedeterminată, după cum urmează:

– 1 post de medic specialist, personal contractual, specialitatea medicină de familie, în cadrul Centrului Medical Județean Alba – Cabinete Medicale de Unitate – Poliție,

Condiții specifice stabilite pe baza fișei postului:

• să fie absolvent de studii universitare de lungă durată sau studii superioare de licență în domeniul sănătate, specializarea Medicină;

• să fie absolvent de studii de rezidențiat finalizate cu obținerea certificatului de confirmare ca medic specialist în specialitatea Medicină de Familie;

• să aibă minim 3 ani vechime în muncă;

• să dețină aviz anual de liberă practică pentru exercitarea profesiei de medic, conform specilității postului;

• să aibă încheiată asigurare de malpraxis medical;

• să dețină certificat de confirmare ca medic specialist în specialitatea Medicină de Familie;

• să dețină certificat de membru al Colegiului Medicilor;

• să fie declaraţi „apt” din punct de vedere psihologic;

• să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical;

Dosarul de înscriere la concurs se depune personal la Biroul Resurse Umane al Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Oradea din str. Dunărea, nr. 7, etajul 1, Camera 13, municipiul Oradea, județul Bihor în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului de concurs.

Informaţii/relaţii suplimentare se obţin în zilele lucrătoare între orele 09.00 – 14.00, la telefon 0259/401118 int. 21126, la avizierul C.M.D.T.A. Oradea, strada Dunărea, nr. 7, precum şi pe platforma https://hub.mai.gov.ro.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

• 1 post vacant contractual de sociolog- Serviciul resurse umane și relații cu publicul – Compartiment relații cu publicul și consiliere

Condiţiile specifice de participare la concurs pentru funcția de sociolog:

• diplomă de licenţă în specialitate;

• vechime în specialitate – minim 6 luni;

• cunostinte operare PC – nivel avansat.

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până la data de 29.10.2024 ora 1300.

Anunțul de concurs, tematica și bibliografia, sunt disponibile accesând pagina oficială www.spitalalba.ro , precum și la avizierul unității

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Blaj, anunţă concurs în data de 07.11.2024 ora 10:00 proba scrisă şi interviu in data de 12.11.2024 ora 10:00, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (5) din HG nr. 1336/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, la sediul instituţiei din Piaţa 1848 nr. 16, în vederea ocupării postului vacant, infirmiera, studii M, norma intreaga, functie contractuala de execuţie, Camin pentru Persoane Varstnice Blaj, din cadrul Directiei de Asistenta Sociala, UAT municipiul Blaj, după cum urmează:

– muncitor calificat IV, studii M/G, norma intreaga, Camin pentru Persoane Varstnice Blaj, din cadrul Directiei de Asistenta Sociala, UAT municipiul Blaj,

perioadă nedeterminată, cu durata normala a timpului de munca, respectiv 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Conditii specifice (să îndeplinească cerinţele prevăzute in fişa postului)

– studii M /G, atestate cu adeverinta de asolvire

– curs de bucatar

Dosarele de concurs se depun la Centrul de Informare pentru Cetăţeni, din cadrul instituţiei, până la data de 30.10.2024(inclusiv) Relaţii suplimentare: tel: 0766-396539, fax:0258-710014, e-mail: [email protected], Sărătean Manuela, inspector superior, C. RU, UAT municipiul Blaj.

*SPITALUL ORASENESC CUGIR cu sediul în CUGIR strada N BALCESCU nr. 5 județul ALBA organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuţie

2. Denumirea postului: Infirmier debutant post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Sectia Chirurgie Generala.

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: Debutant

4. Scopul principal al postului: Asigurarea nevoilor fundamentale ale pacientului

( confortul fizic si nevoile fiziologice ale persoanei ingrijite).

5. Numărul de posturi: 1

Dosarele de concurs se depun la Spitalul Orasenesc Cugir, str N Balcescu, nr 5 compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0786225608 persoana de contact Uritescu Cristian email: [email protected]

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):.29.10.2024, ora 14,00, la sediul instituţiei.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: GENERALE

2. Perfecționări (specializări): nu

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Rezistenta fizica, empatie, adaptare la stres, rabdare, lucida.

6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): …………

7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): ……………..

8. Vechime Nu se solicita

*Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Blaj, anunţă concurs în data de 05.11.2024 ora 10:00 proba scrisă şi interviu in data de 8.11.2024 ora 10:00, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (5) din HG nr. 1336/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, la sediul instituţiei din Piaţa 1848 nr. 16, în vederea ocupării postului vacant, infirmiera, studii M, norma intreaga, functie contractuala de execuţie, Camin pentru Persoane Varstnice Blaj, din cadrul Directiei de Asistenta Sociala, UAT municipiul Blaj, după cum urmează:

– infirmiera, studii M/G, norma intreaga, Camin pentru Persoane Varstnice Blaj, din cadrul Directiei de Asistenta Sociala, UAT municipiul Blaj,

perioadă nedeterminată, cu durata normala a timpului de munca, respectiv 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Dosarele de concurs se depun la Centrul de Informare pentru Cetăţeni, din cadrul instituţiei, până la data de 29.10.2024(inclusiv) Relaţii suplimentare: tel: 0766-396539, fax:0258-710014, e-mail: [email protected], Sărătean Manuela, inspector superior, C. RU, UAT municipiul Blaj.

*SPITALUL ORASENESC CUGIR cu sediul în CUGIR strada N BALCESCU nr. 5 județul ALBA organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuţie

2. Denumirea postului: Asistent medical generalist post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Sectie Chirurgie Generala.

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: Asistent medical generalist PL

4. Scopul principal al postului: Rezolvarea problemelor actuale si potentiale ale pacientului in functie de nevoile sale biofiziologice, psihologice, socio-culturale si spirituale.

5. Numărul de posturi: 2

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: Postliceale sanitare / diploma de bacalaureat

2. Perfecționări (specializări): Asistent medical generalist

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): mediu

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Rezistenta fizica, empatie, adaptare la stres, rabdare, lucida.

6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): …………

7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): ……………..

8. Vechime: nu se solicita.

Dosarele de concurs se depun la Spitalul Orasenesc Cugir, str N Balcescu, nr 5 compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0786225608 persoana de contact Uritescu Cristian email: [email protected]

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):.18.04.2023, ora 14,00, la sediul instituţiei.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

• 1 post vacant muncitor calificat I – electrician – Serviciul tehnic, administrativ și PSM- Muncitori indirect productivi;

• 1 post vacant muncitor calificat II – zugrav – Serviciul tehnic, administrativ și PSM- Muncitori indirect productivi;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Muncitor calificat I – electrician

• Absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat;

• Certificat de calificare în meseria de electrician;

• 9 ani vechime în meserie.

Muncitor calificat II – zugrav

• Studii generale;

• Certficat de calificare pentru meseria de zugrav;

• 6 ani vechime în meserie.

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până la data de 28.10.2024 ora 1300.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere, cu mențiunea „admis” sau „respins”, se vor afişa la avizierul şi pe site-ul spitalului în data de 30.10.2024.

Anunțul de concurs, tematica și bibliografia, sunt disponibile accesând pagina oficială www.spitalalba.ro , precum și la avizierul unității

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*SPITALUL ORASENESC CUGIR cu sediul în CUGIR strada N BALCESCU nr. 5 județul ALBA organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuţie

2. Denumirea postului: Infirmier post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Sectia Chirurgie Generala.

3. Gradul/Treapta profesional/profesională:

4. Scopul principal al postului: Asigurarea nevoilor fundamentale ale pacientului

( confortul fizic si nevoile fiziologice ale persoanei ingrijite).

5. Numărul de posturi: 1

Dosarele de concurs se depun la Spitalul Orasenesc Cugir, str N Balcescu, nr 5 compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0786225608 persoana de contact Uritescu Cristian email: [email protected]

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):.29.10.2024, ora 14,00, la sediul instituţiei.

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

– se pot depune contestaţii până în data de: 15.11.2024, ora 14,00 la sediul instituţiei.

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 18.11.2024, ora 14,00 la sediul instituţiei.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice: • 1 post vacant brancardier, G – Unitatea de primire urgențe (UPU) SMURD;

• 1 post vacant gipsar medical debutant, M/G – Secția ortopedie- traumatologie;

• 1 post vacant infirmieră, G – Bloc operator chirurgie generală;

• 1 post vacant infirmieră, G – Secția oncologie medicală;

• 1 post vacant infirmieră debutantă,G – Compartiment psihiatrie cronici Baia de Arieș;

• 1 post vacant infirmieră debutant, G – Secția ortopedie și traumatologie;

• 1 post vacant infirmieră debutant, G – Secția medicină internă;

• 1 post vacant îngrijitoare curățenie, G – Secția neonatologie;

• 1 post vacant îngrijitoare curățenie, G – Secția recuperare, medicină fizică și balneologie;

• 1 post vacant îngrijitoare curățenie, G – Secția chirurgie generală;

• 1 post vacant îngrijitoare curățenie, G – Unitatea de primire urgențe (UPU) SMURD;

• 1 post vacant îngrijitoare curățenie, G – Laborator analize medicale – Comp.imunologie,contagioase și planificare familială;

• 1 post vacant îngrijitoare curățenie, G – Ambulatoriu de specialitate;

• 1 post vacant îngrijitoare curățenie, G – Secția medicină internă;

• 1 post vacant îngrijitoare curățenie, G – Secția psihiatrie acuți;

• 1 post vacant spălătoreasă – Spălătorie

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Brancardier

• studii: minim școală generală;

• vechime: cu sau fără vechime.

Gipsar medical debutant

• studii:școală generală, profesională sau liceu;

• fără vechime.

Infirmieră

• studii:minim școală generală;

• curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania sau Curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii- Direcţia generală resurse umane si certificare;

• 6 luni vechime în activitate.

Infirmieră debutant

• studii:minim școală generală;

• curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania sau Curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii- Direcţia generală resurse umane si certificare;

• fără vechime.

Îngrijitoare de curățenie

• studii: minim școală generală;

• vechime: cu sau fără vechime.

Spălătoreasă

• studii: minim școală generală;

• vechime: cu sau fără vechime.

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până la data de 25.10.2024 ora 13.00.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere, cu mențiunea „admis” sau „respins”, se vor afişa la avizierul şi pe site-ul spitalului în data de 29.10.2024.

Anunțul de concurs, tematica și bibliografia, sunt disponibile accesând pagina oficială www.spitalalba.ro , precum și la avizierul unității

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Colegiul Național ”Inochenție Micu Clain” Blaj, cu sediul în Blaj, Str. Simion Barnutiu nr.2, județul Alba, organizeaza concurs pentru ocuparea unor unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile Ordonanței de Urgență nr. 107/04.09.2024, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: îngrijitor; Grad/Treaptă profesională – II

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant, normă întreagă 2 posturi vacante, normă întreagă

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: 1 post – Creșa Municipiului Blaj, adresa: – Creșa Municipiului Blaj, adresa: Loc. Blaj, str. Eroilor, nr. 22, jud. Alba, cod poștal 515400

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare posturilor postului de îngrijitor; Grad/Treaptă profesională – II sunt:

• Studii: medii

• Vechime în muncă: 3 ani

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: wwwimclain, persoană de contact: Ban Maria, secretar, având numărul de telefon 0258711208.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

• 1 post vacant asistent medical debutant, PL– Compartiment recuperare neurologica;

• 1 post vacant asistent medical debutant, PL – Compartiment nefrologie;

• 1 post vacant asistent medical debutant, PL – Unitatea de primire urgențe (UPU) SMURD;

• 1 post vacant asistent medical debutant, PL – CSM copii;

• 1 post vacant asistent medical debutant, PL – specializare farmacie – Farmacie spital;

• 1 post vacant asistent medical principal, PL – Sectia boli infectioase;

• 1 post vacant asistent medical principal, PL – specializare laborator – Laborator analize medicale – comp.biochimie;

• 1 post vacant asistent medical principal, PL – Sectia obstetrica ginecologie;

• 1 post vacant asistent medical principal, PL – Sectia ortopedie traumatologie;

• 1 post vacant asistent medical principal, PL – Dispensar TBC;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Asistent medical generalist principal – specialitatea medicină generală (PL)

• studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

• 5 ani vechime ca asistent medical;

• examen pentru obţinerea gradului principal;

• certificat de membru OAMGMAMR;

• adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

• cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Asistent medical generalist principal – specializare laborator (PL)

• studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală în specialitatea laborator,/ diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

• Certificat de absolvire program de specializare pentru reconversie profesională în specializarea Laborator;

• 5 ani vechime ca asistent medical;

• examen pentru obţinerea gradului principal -specializare laborator;

• certificat de membru OAMGMAMR;

• adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

• cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Asistent medical generalist debutant, specialitatea medicină generală (PL)

• studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

• fără vechime;

• certificat de membru OAMGMAMR;

• adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

• cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Asistent medical debutant, specializare farmacie (PL)

• studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

• fără vechime;

• certificat de membru OAMGMAMR;

• adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

• cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până la data de 25.10.2024 ora 1300.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere, cu mențiunea „admis” sau „respins”, se vor afişa la avizierul şi pe site-ul spitalului în data de 29.10.2024.

Anunțul de concurs, tematica și bibliografia, sunt disponibile accesând pagina oficială www.spitalalba.ro , precum și la avizierul unității.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: administrator financiar gr. I S – COR 263111

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciul Juridic si de Investitii

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

a) Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă*(*diplomă de licență+diplomă de master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor Art. 57(2) din Legea învățământului superior nr.199/2023);

b) Specialitate studii: profil economic/juridic

c) Vechime in specialitatea studiilor: minim 5 ani

d) Alte conditii specifice: – cunostinte de operare PC

– experienta de minim 1 an in domeniul achizitiilor publice

Prezintă avantaj experiența în achiziții publice în cadrul proiectelor cu finanțare europeană.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.uab.ro – informare publică – posturi vacante didactic auxiliare si nedidactic, persoană de contact: Neag Anca – Claudia, funcția secretar institutie de invatamant, având numărul de telefon 0258/806273.

*Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș – -1 post infirmieră normă întreagă, perioadă nedeterminată. Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs/examen și a ocupării funcției contractuale sunt: studii medii; curs de infirmieră; vechime în muncă- minim 5 ani.

-1 post îngrijitoare de curățenie normă întreagă, perioadă nedeterminată. Condiții specific necesare în vederea participării la concurs/examen și a ocupării funcției contractuale sunt: studii generale sau medii, vechime în muncă – minim 5 ani.

Data publicării anunțului 10.10.2024, constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor 09.10.2024, depunerea dosarelor în perioada 10.10.2024 – 24.10.2024, selecția dosarelor 25.10.2024, rezultatul selecției dosarelor 28.10.2024, depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor 29.10.2024 , analiza contestațiilor 30.10.2024, afișarea rezultatelor contestațiilor 30.10.2024, susținerea probei scrise 31.10.2024, notarea probei scrise în maxim o zi, afișarea rezultatelor probei scrise în maxim o zi, depunerea contestațiilor pentru proba scris în cel mult o zi de la data afișării rezultatelor, proba interviu în termen de maxim 4 zile lucrătoare, notarea probei interviu se face în maxim o zi de la finalizarea probei, afișarea rezultatului probei interviu în maxim o zi lucrătoare, depunerea contestațiilor probei interviu în termen de cel mult o zi, analiza contestațiilor în termen de maxim o zi, afișarea rezultatului la contestații imediat după soluționare, afișarea rezultatelor finale în termen de o zi.

UNITATEA MEDICO-SOCIALĂ OCNA MUREȘ, email [email protected] telefon 0258870441, str. Axente Sever nr. 43A et. 4

*Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de supraveghetor muzeu în cadrul Compartimentului Gestiunea patrimoniului.

Condiţiile specifice de participare la concursul de supraveghetor muzeu sunt:

• studii medii (absolvite cu diplomă de bacalaureat) sau școală generală

• cunoștințe de limba engleză

Lucrarea practică va avea loc în data de 31 octombrie 2024, ora 10:00 la sediul muzeului, Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 12-14. Interviul se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice.

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până în data de 23 octombrie 2024, ora 16:00, la Compartimentul Resurse umane.

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la telefon 0258/813300 sau la sediul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia sau pe pagina www.mnuai.ro la secţiunea anunţuri sau la adresa de e-mail [email protected].

*Spitalul Orasenesc Campeni- În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017.

Spitalul Orasenesc Campeni, cu sediul în Campeni, str. Horea, nr. 63, judetul Alba, organizează concurs /examen pentru pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director:

DENUMIREA POSTULUI: Director financiar contabil

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de conducere

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Comitet director

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: determinată

Relaţii suplimentare se obţin la sediul spitalului orasenesc Campeni, din Campeni, str. Horea nr. 63, jud. ALBA, datele de contact ale persoanei care asigura secretariatul comisiei de concurs: Sulutiu Gligor Amalia Emilia, tel. 0757042298

*Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: administrator financiar gr. I S – COR 263111

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciul Economic și Resurse Umane – Compartimentul Economic

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

– Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă*(*diplomă de licență+diplomă de master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor Art. 57(2) din Legea învățământului superior nr.199/2023)

– VECHIME ÎN SPECIALITATE: minim 5 ani pe funcții ce necesită studii superioare de lungă durată în domeniul economic

– SPECIALITATE STUDII: științe economice

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.uab.ro – informare publică – posturi vacante didactic auxiliare si nedidactic, persoană de contact: Muntean Luminița, funcția administrator financiar, având numărul de telefon 0258/806276.

*Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: administrator financiar gr. III S – COR 263111

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciul Economic și Resurse Umane – Compartimentul Resurse Umane

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

a) Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă*(*diplomă de licență+diplomă de master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor Art. 57(2) din Legea învățământului superior nr.199/2023);

b) Specializarea studiilor superioare de lungă durată: specializarea “Resurse umane” din ramura de știință “Sociologie” sau oricare dintre specializările din ramura de știință “ Științe economice”.

c) Experiență în muncă, în specialitatea studiilor superioare de lungă durată : minimum 1 an.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.uab.ro – informare publică – posturi vacante didactic auxiliare si nedidactic, persoană de contact: Muntean Luminița, funcția administrator financiar, având numărul de telefon 0258/806276.

*SCOALA GIMNAZIALĂ DAIA ROMÂNĂ – ÎNGRIJITOR GRĂDINIȚĂ, post vacant, pe perioadă nedeterminata la GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DAIA ROMÂNĂ, 0,5 normă

I. Condiţii specifice de participare la concurs: ÎNGRIJITOR GRĂDINIȚĂ

• Abilităţi de comunicare (scris şi vorbit)

• Cazier judiciar.

Vechimea in munca:NU ESTE CAZUL

Nivelul studiilor: 10 CLASE/ȘCOALĂ PROFESIONALĂ/LICEU

Relatii suplimentare detaliate privin atribuțiile postului, bibliografia si continutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, in zilele lucratoare, pe site-ul institutiei si/sau la sediul istitutiei angajatoare SCOALA GIMNAZIALA DAIA ROMANA CU SEDIUL IN DAIA ROMANA, STRADA SĂLCIILOR, NR.649A, JUD. ALBA, compartimentul resurse umane/, persoana de contact: SCHIAU ELENA/ STERP ELISABETA, email:[email protected]

*Școala Gimnazială Săsciori, județul Alba – Administrator patrimoniu-0,5 normă, post vacant, pe perioadă nedeterminata, la structura Compartiment didactic auxiliar

Informatician-0,5 normă, post vacant, pe perioadă nedeterminata, la structura Compartiment didactic auxiliar

Condiţii specifice de participare la concurs post administrator patrimoniu:

1. Studii de specialitate: Universitare în domeniul economic;

2. Perfecționări (specializări): Expert în achiziții publice, Expert în accesarea fondurilor europene.

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): avansat, atestat.

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: lb. engleză- nivel mediu.

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: capacități organizatorice și manageriale.

6. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): da.

7. Permis de conducere categoria B.

8. Cu domiciliul în comuna Săsciori.

Condiţii specifice de participare la concurs post informatician:

– Cerințe specifice (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019):

– Abilitati avansate de operare Pc in word, Excel, Access.

– Competențe în depanarea și întreținerea harware și software a calculatorului și a echipamentelor periferice.

– Compentențe în administrarea rețelolor de calculatoare.

– Competențe de operare a datelor și de instalare și utilizare a sistemelor de operare și a softurilor educaționale.

– Cunoștințe utilizare sisteme de monitorizare audio-video.

– Cunoștințe de utilizare a softului specific activității in școli: EDUDSAL, REVISAL, SIIIR.

– Noțiuni de comunicare în relații publice.

– Spirit organizatoric.

– Abilități de comunicare și relaționare.

– Disponibilitate la sarcini și timp de lucru prelungit.

– Capacitate de gestionare a timpului și a priorităților.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂSCIORI , cu sediul în LOC. SĂSCIORI, NR. 380, JUD. ALBA, compartimentul resurse umane, persoana de contact: Oancea Tincuța, email: [email protected]

*Spitalul Municipal Blaj, județul Alba – – 1 (un) post de farmacist specialist confirmat în specialitatea specialitatea farmacie clinică, normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/săptămană, perioadă nedeterminată în cadrul Farmaciei Spitalului Municipal Blaj.

Conditii specifice prevazute în fișa postului:

Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de farmacist specialist în specialitatea farmacie clinică.

Cerinte specifice: Certificat membru Colegiul Farmacistilor, Aviz de liberă practică, certificat profesional curent emis de Colegiul Farmacistilor.

Eventualele modificări ale calendarului de concurs se vor publica pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro și la avizier.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI