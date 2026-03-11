Angajări în Armata Română: Campanie amplă de recrutări. Ce salarii sunt oferite
Ministerul Apărării Naționale a lansat o nouă campanie amplă de recrutare pentru mai multe categorii de personal militar și civil.
Demersul, inițiat în 9 martie 2026, vizează atât soldați și gradați profesioniști, cât și ofițeri, subofițeri sau maiștri militari. Odată cu anunțul privind înscrierile, instituția a făcut publice și nivelurile salariale orientative pentru cei care aleg o carieră în armată, potrivit b1tv.ro.
Pentru categoria soldaților și gradaților profesioniști, care include grade precum soldat, fruntaș sau caporal, veniturile pornesc de la o soldă de funcție de aproximativ 3.523 de lei net. În funcție de responsabilități și vechime, această sumă poate ajunge la aproximativ 4.689 de lei net.
Totuși, venitul final al militarilor este, de regulă, mai mare decât solda de bază. Sistemul de salarizare include mai multe beneficii suplimentare care pot crește semnificativ suma primită lunar.
Printre acestea se numără solda de grad, norma de hrană sau diverse sporuri acordate pentru condiții de muncă, fidelitate ori nivelul de pregătire profesională.
Pe lângă salariul de bază, personalul militar primește și o normă de hrană care ajunge, în prezent, la aproximativ o mie de lei pe lună. În plus, anumite sporuri sau compensații pot adăuga sume importante la venitul final.
Militarii care nu beneficiază de locuințe de serviciu pot primi o compensație pentru chirie. În orașele mari, această sumă poate varia între aproximativ 1.500 și 3.000 de lei lunar, în funcție de situație.
Aceste beneficii sunt acordate pentru a sprijini personalul militar, mai ales în cazul celor care sunt repartizați în alte localități decât cele de domiciliu.
În cazul subofițerilor, care includ grade precum sergent, plutonier sau plutonier adjutant, solda de funcție variază între aproximativ 4.577 și 6.834 de lei net. Nivelul exact depinde de grad, experiență și poziția ocupată în cadrul unității.
Maiștrii militari, considerați specialiștii tehnici ai armatei, se încadrează într-un interval salarial apropiat. Pentru această categorie, solda de bază este cuprinsă între aproximativ 4.337 și 6.869 de lei net.
Pentru ofițeri, diferențele salariale sunt mai mari, deoarece venitul depinde de nivelul responsabilităților și de tipul funcției ocupate. Cei aflați în funcții de execuție pot câștiga între aproximativ 5.261 și 10.565 de lei net, relatează
În cazul ofițerilor care ocupă funcții de comandă, veniturile pot crește considerabil, ajungând până la aproximativ 29.517 lei net.
În grila de salarizare sunt incluși și funcționarii publici care lucrează în cadrul Ministerului Apărării. Pentru aceștia, salariile pot varia între aproximativ 4.862 și 13.807 lei net pentru funcțiile de execuție.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
