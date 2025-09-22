Andrei Rațiu și Nicolae Stanciu, convocați în lotul României! ,,Tricolorii” vor întâlni, pe Arena Națională, Moldova și Austria

Arena Națională urmează să găzduiască două meciuri pentru Naționala României de Fotbal. Un amical împotriva Moldovei și partida din preliminariile CM 2026 contra Austriei.

Fotbaliștii originari din județul Alba, Andrei Rațiu și Nicolae Stanciu, au fost convocați, din nou, pentru viitoarele meciuri pe care naționala de fotbal a României urmează să le dispute.

Andrei Rațiu continuă forma decentă de la echipa de club, Rayo Vallecano, în timp ce Nicolae Stanciu a fost din nou rezervă neutilizată la Genoa.

*9 octombrie, ora 21:00: ROMÂNIA – Moldova (Arena Națională, București);

*12 octombrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Austria (Arena Națională, București);

Lotul preliminar al României, pentru dubla cu Moldova și cu Austria

PORTARI Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0, Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0);

FUNDAȘI Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0);

MIJLOCAȘI Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 26/4);

ATACANȚI Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).

