Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, câștigător la „Pitești Chess Classic”: Tânărul urmează să participe la Campionatul Național pe Echipe
Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, câștigător la „Pitești Chess Classic”
Șahistul albaiulian Mihnea Costachi a reușit să obțină locul 1 la concursul de Șah-Dezlegări “Pitești Chess Clasic”, ediția a 4-a.
Citește și: FOTO: Cicliștii din Alba, rezultate excelente în ultimele competiții! Attila Malnasi (CSM Unirea Alba Iulia) a câștigat Cupa României la maraton, Miruna și Radu Măda – în lotul României la Campionatul Balcanic
Competiția s-a desfășurat duminică, 21 septembrie 2025, în multiple locații din Europa, făcând parte din Campionatul Greciei – Memorial Pavlos Moutecidis.
Podiumul de la Pitești a fost completat de Dumitrescu Daniel si Toma Iustin.
Competiția s-a desfășurat și pe 3 grupe de vârstă pentru juniori, în total adunând la start 50 de participanți.
Pentru șahistul albaiulian urmează Campionatul Național pe Echipe, unde va participa în această săptămână, la Eforie Nord.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Andrei Rațiu și Nicolae Stanciu, convocați în lotul României! ,,Tricolorii” vor întâlni, pe Arena Națională, Moldova și Austria
Arena Națională urmează să găzduiască două meciuri pentru Naționala României de Fotbal. Un amical împotriva Moldovei și partida din preliminariile CM 2026 contra Austriei. Fotbaliștii originari din județul Alba, Andrei Rațiu și Nicolae Stanciu, au fost convocați, din nou, pentru viitoarele meciuri pe care naționala de fotbal a României urmează să le dispute. Citește și: […]
FOTO | Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia, la Sibiu pentru un seminar de pregătire și examene de grad
Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia, la Sibiu pentru un seminar de pregătire și examene de grad la kyokushin De curând, reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia au fost prezenți la Sibiu pentru un seminar de pregătire și examene de grad. Este vorba despre evenimentul KWO – Sosai Mas Oyama International Summer Camp & Grading, unde clubul […]
FOTO: Volei Alba Blaj, o nouă victorie cu CSU Medicina Tg. Mureș | Campioana României, turneu de pregătire la Budapesta
Volei Alba Blaj, o nouă victorie cu CSU Medicina Tg. Mureș | Campioana României, turneu de pregătire la Budapesta, la finele săptămânii Volei Alba Blaj a câștigat a doua partidă de verificare disputată în această perioadă de pregătire. Echipa din „Cetatea Marii Uniri” s-a impus iarăși în testul cu nou-promovata CSU Medicina Târgu Mureș. Citește […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi vremea în România: Temperaturile se vor apropia de cele specifice datei din calendar după 25 septembrie 2025: Sunt așteptate ploi
Temperaturile se vor apropia de cele specifice datei din calendar după 25 septembrie 2025. Sunt așteptate ploi Vremea va fi...
O nouă tentativă de fraudă a apărut pe rețelele de socializare. Avertismentul transmis de DNSC
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi tentative de fraudă propagată prin mesaje pe platformele de social media....
Știrea Zilei
Inflația afectează județul Alba, alimentele de bază devin tot mai scumpe: Ce produse au înregistrat majorări semnificative
Inflația afectează județul Alba, alimentele de bază devin tot mai scumpe: Ce produse au înregistrat majorări semnificative în luna iulie...
VIDEO | Moții se mobilizează pentru Moșul Oltean, vârstnicul de 84 de ani, din Valea Largă, rămas fără casă în urma unui incendiu. Profesorul Irimie Popa: ,,Doar cuptorul de pâine a rămas, o lecție de demnitate!”
Moții se mobilizează pentru Moșul Oltean, vârstnicul de 84 de ani, din Valea Largă, rămas fără casă în urma unui...
Curier Județean
VIDEO | Minor de 16 ani REȚINUT pentru furt calificat în Bucerdea Grânoasă: Ar fi sustras 1.850 de euro și 800 de lei dintr-o locuință
Tânăr de 16 ani REȚINUT pentru furt calificat în Bucerdea Grânoasă: Ar fi sustras bani din locuința unui bărbat Un...
22 septembrie – 3 octombrie 2025 | Lucrări de modernizare pe strada Emil Racoviță din Alba Iulia: Restricții de trafic anunțate de Primărie
Trafic restricționat pe strada Emil Racoviță. Primăria anunță lucrările de asfaltare Primăria municipiului Alba Iulia a transmis un anunț important...
Politică Administrație
Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră că în România lucrurile merg într-o direcţie greşită
Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră...
SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc: Două partide nu ar mai intra în Parlament. Majoritatea românilor consideră că România merge într-o direcție greșită
SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc: Două partide nu ar mai intra în...
Opinii Comentarii
21 septembrie – Ziua Internaţională a Păcii. Porumbei, cocori, steaguri şi pipe, simboluri ale păcii
21 septembrie – Ziua Internaţională a Păcii. Porumbei, cocori, steaguri şi pipe, simboluri ale păcii Într-un moment în care lumea...
21 septembrie – Ziua Națională a Contabilului Român, o profesie a tactului și echilibrului
21 septembrie – Ziua Națională a Contabilului Român, o profesie a tactului și echilibrului Ziua de 21 septembrie este sărbătorită...