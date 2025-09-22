Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, câștigător la „Pitești Chess Classic”: Tânărul urmează să participe la Campionatul Național pe Echipe

Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, câștigător la „Pitești Chess Classic”

Șahistul albaiulian Mihnea Costachi a reușit să obțină locul 1 la concursul de Șah-Dezlegări “Pitești Chess Clasic”, ediția a 4-a.

Competiția s-a desfășurat duminică, 21 septembrie 2025, în multiple locații din Europa, făcând parte din Campionatul Greciei – Memorial Pavlos Moutecidis.

Podiumul de la Pitești a fost completat de Dumitrescu Daniel si Toma Iustin.

Competiția s-a desfășurat și pe 3 grupe de vârstă pentru juniori, în total adunând la start 50 de participanți.

Pentru șahistul albaiulian urmează Campionatul Național pe Echipe, unde va participa în această săptămână, la Eforie Nord.

