Andrei Rațiu, aproape de transferul carierei! Hansi Flick și-a dat acordul pentru jucătorul din Alba

Andrei Rațiu, aproape de a se transfera la Barcelona! Hansi Flick și-a dat acordul pentru transferul jucătorului din Alba

Andrei Rațiu, jucătorul originar din Alba, este aproape de transferul carierei. Potrivit presei din Spania, fotbalistul ar putea semna cu formația catalană chiar în această iarnă.

Postul de fundaș dreapta a redevenit o prioritate pentru formația catalană. Deși Jules Kounde părea să-și fi consolidat poziția de titular sub comanda lui Flick, evoluțiile sale inconstante l-au determinat pe antrenor să solicite un apărător de profil, în contextul lipsei unei alternative solide în lot.

Antrenorul Hansi Flick le-a transmis oficialilor Barcelonei că are nevoie urgentă de un fundaș dreapta, iar directorul sportiv Deco i-a prezentat trei variante posibile.

Tehnicianul german a respins două dintre propuneri și a insistat pentru transferul internaționalului român Andrei Rațiu, potrivit presei spaniole, citate de MSN.

Numele fundașului român a fost asociat și în trecut cu FC Barcelona. La acel moment, Joan Laporta a purtat discuții privind un posibil transfer, însă negocierile s-au împotmolit din cauza pretențiilor financiare ale celor de la Rayo Vallecano, care solicitau 25 de milioane de euro — o sumă considerată prea ridicată de conducerea catalană.

În ultimul meci de campionat, Andrei Rațiu a oferit o pasă de gol pentru colegul său Pacha, în victoria din deplasare împotriva celor de la Real Sociedad.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI