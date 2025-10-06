Andrei Rațiu, pasă de gol în La Liga: Echipa sa a câștigat în deplasare
Andrei Rațiu, pasă de gol în La Liga: Echipa sa a câștigat în deplasare
Echipa spaniolă Rayo Vallecano a învins duminică, 5 octombrie 2025, în deplasare, scor 1-0, formaţia bască Real Sociedad.
Andrei Raţiu a oferit assistul pentru golul victoriei.
Madrilenii au câştigat meciul de pe stadionul Anoeta printr-un gol marcat în minutul 84, de Alfonso Espino, jucător intrat în joc abia în minutul 77.
Autorul pasei decisive a fost chiar jucătorul originar din Alba.
Andrei Rațiu a fost integralist la învingători şi a fost notat cu 7 de Sofa Score.
Rayo reuşeşte a doua victorie stagională şi, cu 8 puncte, este pe locul 14 în La Liga, după opt etape. Real Sociedad e pe 18, cu cinci puncte.
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO: Ciclista Miruna Măda (CSM Unirea Alba Iulia) a câștigat Cupa României la XCO! Alte rezultate: Denisa Mărcuș și Roberto Burța – locul secund, Attila Malnasi (CSM Unirea) – locul 3
Ciclista Miruna Măda (CSM Unirea Alba Iulia) a câștigat Cupa României la XCO! Alte rezultate: Denisa Mărcuș și Roberto Burța – locul secund, Attila Malnasi (CSM Unirea) – locul 3 în ierarhia generală Rezultate excelente realizate de cicliștii din Alba sau legitimați la cluburi din județ în cadrul Cupei României la XCO: Miruna Măda (CSM […]
FOTO | Performanță remarcabilă pentru Ilinca Petric (CSM Unirea Alba Iulia) la Cupa României de Taekwondo: A obținut locul 1
Performanță remarcabilă pentru Ilinca Petric (CSM Unirea Alba Iulia) la Cupa României de Taekwondo Ilinca Petric, elevă în clasa a VI-a A la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia a obținut locul 1 la Cupa României 2025 de Taekwondo, categoria 47 kilograme, desfășurată la Miercurea Ciuc. Sportiva legitimată la CSM Unirea Alba Iulia a […]
FOTO | Ciclista Miruna Măda (CSM Unirea Alba Iulia), triumf în Cupa României 2025 la XCO
FOTO | Ciclista Miruna Măda (CSM Unirea Alba Iulia), triumf în Cupa României 2025 la XCO Miruna Măda a reușit să triumfe în Cupa României 2025 la XCO, categoria U23 feminin, în cadrul concursului Reșița Mountainbike, desfășurat astăzi, 5 octombrie. Sportiva legitimată la CSM Unirea Alba Iulia reușește să încheie astfel cu succes un an […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Transalpina rămâne închisă pe unul dintre sectoarele sale: Care este motivul
Transalpina rămâne închisă pe unul dintre sectoarele sale: Care este motivul Transalpina rămâne înschisă pe unul dintre sectoarele sale. Este...
Ministerul Educației a avizat Ghidul Național pentru învățământ simultan: Proiect al organizației World Vision România
Ministerul Educației a avizat Ghidul Național pentru învățământ simultan Organizația World Vision România a anunțat că Ministerul Educației a avizat...
Știrea Zilei
STP Alba Iulia revine la programul normal de circulație: Cursele vor fi reluate de luni dimineața. Cum va rezolva AIDA -TL problema transportului local
STP Alba Iulia revine la programul normal de circulație: Cursele vor fi reluate de luni dimineața. Cum va rezolva AIDA...
Primăria Alba Iulia a sesizat Curtea de Conturi și Consiliul Concurenței în scandalul cu STP: Solicitare de audit financiar și de performanță la operatorul de transport, acuzat de „abuz de poziție dominantă”
Primăria Alba Iulia a sesizat Curtea de Conturi și Consiliul Concurenței în scandalul cu STP Primăria Alba Iulia a făcut...
Curier Județean
7-8 octombrie | COD GALBEN de ninsori în zona montană a județului Alba: Stratul de zăpadă poate ajunge până la 30 de centimetri
7-8 octombrie | COD GALBEN de ninsori în zona montană a județului Alba: Ninsori și ploi, anunțate de meteorologii ANM...
Rețele de canalizare și stații de epurare în satele Beldiu, Pețelca și Căpud, componente ale orașului Teiuș: Aviz de mediu pentru proiect
Rețele de canalizare și stații de epurare în satele Beldiu, Pețelca și Căpud, componente ale orașului Teiuș Direcția Județeană de...
Politică Administrație
FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”
5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Opinii Comentarii
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma Creștinii ortodocși îl pomenesc, în data de 6 octombrie,...
5 octombrie 1918: Declaraţia de independenţă a Transilvaniei este citită în Parlamentul ungar de la Budapesta de Alexandru Vaida-Voievod
5 octombrie 1918: Declaraţia de independenţă a Transilvaniei este citită în Parlamentul ungar de la Budapesta de Alexandru Vaida-Voievod La...