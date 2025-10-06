Rămâi conectat

Andrei Rațiu, pasă de gol în La Liga: Echipa sa a câștigat în deplasare

acum 3 ore

Echipa spaniolă Rayo Vallecano a învins duminică, 5 octombrie 2025, în deplasare, scor 1-0, formaţia bască Real Sociedad.

Andrei Raţiu a oferit assistul pentru golul victoriei.

Madrilenii au câştigat meciul de pe stadionul Anoeta printr-un gol marcat în minutul 84, de Alfonso Espino, jucător intrat în joc abia în minutul 77.

Autorul pasei decisive a fost chiar jucătorul originar din Alba.

Andrei Rațiu a fost integralist la învingători şi a fost notat cu 7 de Sofa Score.

Rayo reuşeşte a doua victorie stagională şi, cu 8 puncte, este pe locul 14 în La Liga, după opt etape. Real Sociedad e pe 18, cu cinci puncte.

