Andrei Rațiu, pasă de gol în La Liga: Echipa sa a câștigat în deplasare

Echipa spaniolă Rayo Vallecano a învins duminică, 5 octombrie 2025, în deplasare, scor 1-0, formaţia bască Real Sociedad.

Andrei Raţiu a oferit assistul pentru golul victoriei.

Madrilenii au câştigat meciul de pe stadionul Anoeta printr-un gol marcat în minutul 84, de Alfonso Espino, jucător intrat în joc abia în minutul 77.

Autorul pasei decisive a fost chiar jucătorul originar din Alba.

Andrei Rațiu a fost integralist la învingători şi a fost notat cu 7 de Sofa Score.

Rayo reuşeşte a doua victorie stagională şi, cu 8 puncte, este pe locul 14 în La Liga, după opt etape. Real Sociedad e pe 18, cu cinci puncte.

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI