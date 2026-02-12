Andrei Caramitru, despre scăderea consumului în România: ,,E ca atunci când ai 1000 de euro salariu pe lună, dar cheltuiești lunar 1100 de euro. Aici e marea belea de fapt a noastră”

Andrei Caramitru a explicat în mediul online de ce scade consumul în România și ce variante are statul. Acesta explică și de ce creșterea salariilor și pensiilor peste creșterea economică nu este o soluție, ci din contră, o nenorocire.

,,Aualeu scade consumul e tragedie. OK. Trebuie să revenim la principii simple și logice.

Consumul este excesiv când ai deficit comercial mare. Dacă imporți mai mult decât exporți – înseamnă că ai un consum mai mare decât produci. E ca atunci când ai 1000 de euro salariu pe lună, dar cheltuiești lunar 1100 de euro. Aici e marea belea de fapt a noastră.

Adică, matematic, ca să susții consumul ăsta mare, te împrumuți. Din ce în ce mai mult până nu mai ai cum să continui să consumi mai mult decât produci / câștigi. Banca îți dă 100 de euro pe lună în plus până nu îți mai dă și îți cere un plan, să vadă că îți reorganizezi viața, că începi să cheltui mai puțin. E logic!

Împrumutul pentru consumul în exces poate veni din două surse:

– credite private (luate de oameni de la bănci sau IFN). Asta a fost situația care ne-a spart în 2008!

– statul. Adică statul se împrumută – dă banii ăștia în pensii și salarii umflate – banii ăștia împrumutați se duc în consum.

Ca să rezolvi problema, e absolut matematic, trebuie să tai consumul. Faptul că scade consumul este esențial și necesar (degeaba urlă pesedeu, e irelevant). Și da, poate însemna recesiune ciclică, e normal.

Bun. CUM scazi consumul? Ai 3 opțiuni:

– să tai cheltuielile statului, că aia e sursa problemei acum. Însă e extrem de greu politic, deci niciodată nu se face doar asta, durează prea mult și e prea messy (greve, cad guverne, belea). Dar e opțiunea ideală și logica – e operație fix pe tumoare, localizat.

– să stimulezi inflația (e de fapt tot o scădere a pensiilor și salariilor de la stat în termeni reali, dar afectează totuși pe toată lumea). Adică radioterapie, când tot corpul suferă, nu doar zona unde ai cancer, nu e chirurgie de precizie

– să crești taxele. Asta e de rahat pentru că nu rezolvi tumoarea și lovești în partea sănătoasă a corpului.

Și încă ceva: ideea asta de a crește salariile și pensiile PESTE creșterea economică a fost și este o nenorocire absolută. Să se dea! Așa a făcut și Tăriceanu, dar ciclul actual a fost lansat de teoria dementă a lui Socol, wage led growth. Adică creștem economia din pix dând salarii la bugetari mai mari și pensii din bani care nu există. Faptul că omul ăla încă are păreri și este ascultat e halucinant pentru mine.

Dacă vrem să avem salarii duble și o viață mai bună – trebuie să producem dublu. E relativ simplu. Însă cum naiba să facem asta dacă atât de mulți sunt blocați în sate, iobagii moderni de birt și asistență socială care refuză munca, sub primari hoți împuțiți.

Presiunea nu e deci dublă, e triplă pentru oamenii normali din țara asta care și muncesc. Statul ar trebui să facă orice să pupe în dorsal pe oamenii ăștia, nu să îi desconsidere, că ei plătesc din munca lor TOATE salariile la stat, TOATE pensiile și TOATE investițiile și toate parandărăturile din țara asta”, a scris Caramitru pe rețelele de socializare.

