Andrei Caramitru, despre greva anunțată în peste 1.300 de primării: Cea mai mică comună are 40-50 de locuitori. Ne costă 3 milioane de ron în fiecare an
Andrei Caramitru, despre greva anunțată în peste 1.300 de primării: Cea mai mică comună are 40-50 de locuitori. Ne costă 3 milioane de ron în fiecare an
Sute de primari urmează să se întâlnească cu premierul Ilie Bolojan, la București, în încercarea de a-l convinge să modifice reforma administrației publice, pregătită de Guvern.
Andrei Caramitru a publicat un text despre acest ,,scandal” în care analizează mai multe comune care au un număr de locuitori extrem de mic. Printre acestea se numără și comuna Bătrâna, din județul Hunedoara, care are doar câteva zeci de locuitori.
El spune că administrația locală din comuna menționată anterior costă, anual, aproximativ 3 milioane de ron.
Citește și: MÂINE | Grevă de avertisment în peste 1.300 de comune din Alba și din țară: Revoltă fără precedent împotriva măsurile adoptate de Guvern
Textul integral publicat de Andrei Caramitru este următorul:
,,Dacă tot e scandal cu primarii de comune. O să vă șochez cu niște cifre reale. Cea mai mică comună cu primărie și tot tacâmul e Bătrâna, jud. Hunedoara. Are doar 40-50 de oameni cu totul. Dar dar dar – are primărie! Și cât ne costă primăria aia (ca toți banii evident vin din taxele voastre, nu din ce colectează local, “veniturile” sunt de fapt transferuri de la centru? 3 milioane de Ron! Da da! Anual !
Gândiți-vă așa. 40-50 de oameni sunt jumătate de scară de bloc. E ca și cum ai plăti 50’000 de eur lunar administratorului blocului (care și-ar face și mega echipa cu rude prieteni oricine sa justifice). LUNAR ! Și asta doar pentru jumătate de scara de bloc, ca ia și de la ceilalți din bloc ce naiba!
E un non-sens absolut și o ilegalitate – legea spune clar ca exista un prag minim ca o comuna să poată exista.
Aici suntem. Și așa se scurg miliardele la baronii de stepă si “angajații” la primării fără nici un obiect de activitate.
E o absurditate fara margini, o nebunie cruntă. TREBUIE reforma administrativa si COMASARE masiva. Oricât urla baronii si primarii de comune”, se arată într-o postare publicată de Andrei Caramitru pe o rețea de socializare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Noile reguli privind plata concediilor medicale, soluție pentru combaterea concediilor medicale fictive. Ministrul Sănătății: „Luăm de la gura bolnavului să dăm pe concedii fictive”
Noile reguli privind plata concediilor medicale, soluție pentru combaterea concediilor medicale fictive. Ministrul Sănătății: „Luăm de la gura bolnavului să dăm pe concedii fictive” Motivele pentru care prima zi de concediu medical nu mai este plătită, dar și de ce au fost introduse excepții de la această regulă au fost explicate recent de Ministrul Sănătății, […]
Instanța supremă a cerut sesizarea Curții de Justiție a UE cu privire la modificările la pensiile speciale ale magistraților
Instanța supremă a cerut sesizarea Curții de Justiție a UE cu privire la modificările la pensiile speciale ale magistraților Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a solicitat, marți, 10 februarie 2026 Curții Constituționale să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu o întrebare preliminară în legătură cu proiectul Guvernului de […]
Sprijin financiar pentru livezile afectate de înghețul din 2025: Compensații de până la 2.000 de euro pe hectar
Sprijin financiar pentru livezile afectate de înghețul din 2025 A intrat în vigoare ajutorul de stat pentru livezile afectate de înghețul din primăvara anului 2025 începând de astăzi, 10 februarie 2026. Pomicultorii care au înregistrat pierderi de cel puțin 30% pot beneficia, prin intermediul APIA, de un sprijin de până la 2.000 de euro pe […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Noile reguli privind plata concediilor medicale, soluție pentru combaterea concediilor medicale fictive. Ministrul Sănătății: „Luăm de la gura bolnavului să dăm pe concedii fictive”
Noile reguli privind plata concediilor medicale, soluție pentru combaterea concediilor medicale fictive. Ministrul Sănătății: „Luăm de la gura bolnavului să...
Andrei Caramitru, despre greva anunțată în peste 1.300 de primării: Cea mai mică comună are 40-50 de locuitori. Ne costă 3 milioane de ron în fiecare an
Andrei Caramitru, despre greva anunțată în peste 1.300 de primării: Cea mai mică comună are 40-50 de locuitori. Ne costă...
Știrea Zilei
VIDEO | O fostă haltă CFR din Alba ar putea fi transformată într-un muzeu în care să fie expuse Tăblițele de la Tărtăria
O fostă haltă CFR din Alba ar putea fi transformată într-un muzeu în care să fie expuse Tăblițele de la...
FOTO | Medici noi la Spitalul Orășenesc “Dr. Alexandru Borza” Abrud: Dr. Bobar Delia – medic specialist endocrinolog și Dr. Dimitriu Tudor – medic specialist otorinolaringologie (ORL), s-au alăturat echipei medicale
Medici noi la Spitalul Orășenesc “Dr. Alexandru Borza” Abrud: Dr. Bobar Delia – medic specialist endocrinolog și Dr. Dimitriu Tudor...
Curier Județean
FOTO | Elev al Colegiului Militar din Alba Iulia, performanță sportivă la Campionatul Național de Atletism în Sală Masters 2026
Elev al Colegiului Militar din Alba Iulia, performanță sportivă la Campionatul Național de Atletism în Sală Masters 2026 Elevul fruntaș...
VIDEO | Polițiștii din Alba, mesaj special cu ocazia Zilei Siguranței pe Internet: „Când plasați o comandă pe un site, asigurați-vă că nu e vorba de un site fals!”
Polițiștii din Alba, mesaj special cu ocazia Zilei Siguranței pe Internet: „Când plasați o comandă pe un site, asigurați-vă că...
Politică Administrație
Comunicat de presă | PNL Alba: Dreptatea pentru moți se face prin adevăr, nu prin minciună!
Comunicat de presă | PNL Alba: Dreptatea pentru moți se face prin adevăr, nu prin minciună! PSD Alba se dedă...
FOTO | Lucrări reluate la Teiuș, în mai multe zone ale orașului: Se continuă extinderea rețelei de canalizare și se ridică la cotă căminele de canalizare, înainte de asfaltare
Lucrări reluate la Teiuș, în mai multe zone ale orașului: Se continuă extinderea rețelei de canalizare și se ridică la...
Opinii Comentarii
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris...
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau Marți, 10...