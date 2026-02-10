Actualitate

Andrei Caramitru, despre greva anunțată în peste 1.300 de primării: Cea mai mică comună are 40-50 de locuitori. Ne costă 3 milioane de ron în fiecare an

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Andrei Caramitru, despre greva anunțată în peste 1.300 de primării: Cea mai mică comună are 40-50 de locuitori. Ne costă 3 milioane de ron în fiecare an

Sute de primari urmează să se întâlnească cu premierul Ilie Bolojan, la București, în încercarea de a-l convinge să modifice reforma administrației publice, pregătită de Guvern.

Andrei Caramitru a publicat un text despre acest ,,scandal” în care analizează mai multe comune care au un număr de locuitori extrem de mic. Printre acestea se numără și comuna Bătrâna, din județul Hunedoara, care are doar câteva zeci de locuitori. 

El spune că administrația locală din comuna menționată anterior costă, anual, aproximativ 3 milioane de ron. 

Textul integral publicat de Andrei Caramitru este următorul:

,,Dacă tot e scandal cu primarii de comune. O să vă șochez cu niște cifre reale. Cea mai mică comună cu primărie și tot tacâmul e Bătrâna, jud. Hunedoara. Are doar 40-50 de oameni cu totul. Dar dar dar – are primărie! Și cât ne costă primăria aia (ca toți banii evident vin din taxele voastre, nu din ce colectează local, “veniturile” sunt de fapt transferuri de la centru? 3 milioane de Ron! Da da! Anual ! 

Gândiți-vă așa. 40-50 de oameni sunt jumătate de scară de bloc. E ca și cum ai plăti 50’000 de eur lunar  administratorului blocului (care și-ar face și mega echipa cu rude prieteni oricine sa justifice). LUNAR ! Și asta doar pentru jumătate de scara de bloc, ca ia și de la ceilalți din bloc ce naiba! 

E un non-sens absolut și o ilegalitate – legea spune clar ca exista un prag minim ca o comuna să poată exista. 

Aici suntem. Și așa se scurg miliardele la baronii de stepă si “angajații” la primării fără nici un obiect de activitate. 

E o absurditate fara margini, o nebunie cruntă. TREBUIE reforma administrativa si COMASARE masiva. Oricât urla baronii si primarii de comune”, se arată într-o postare publicată de Andrei Caramitru pe o rețea de socializare.

