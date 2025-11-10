Rămâi conectat

Andrei Caramitru: Deficitul sistemului de pensii e acum 2.5% din PIB și va crește din cauza ieșirii la pensie a ,,decrețeilor". Dacă continuăm cu nebuniile țara nu va mai exista

Bogdan Ilea

acum 47 de minute

Andrei Caramitru avertizează asupra unui dezastru financiar iminent: deficitul sistemului de pensii a ajuns la 2,5% din PIB, iar odată cu pensionarea „decrețeilor”, ar putea urca la 5%. 

El acuză pensiile speciale și pensionările anticipate abuzive că distrug bugetul țării, numind aceste practici „o crimă împotriva României”.

Citește și: Economistul Radu Georgescu avertizează că România se îndreaptă spre un Halloween economic, social și politic în următorii ani: ,,Guvernul României a primit anul acesta un ultim avertisment de la UE”

,,Catastrofa bugetară. Pe scurt – deficitul sistemului de pensii e acum 2.5% din pib (dintre care 1.5% vine din pensii speciale). Și vă crește la 5% din cauza situației demografice și a ieșirii la pensie a decrețeilor. Adică faliment total și inevitabil. 

E o crimă – distruge țara – chestia cu pensiile speciale și cu pensionarea anticipată pentru oricine care își ia pe șpagă certificate de orice fel (pentru “handicap” care nu există sau altceva). 

V-o spun direct și clar. Dacă continuăm cu nebuniile astea țara asta nu va mai exista. Cine se

luptă pentru pensii speciale comite crimă contra țării”, a scris Andrei Caramitru pe rețeaua de socializare Facebook.

Textul a fost scris după o analiză făcută de specialiștii Romanian Economic Monitor (RoEM)-UBB FSEGA, proiect de cercetare al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca.

  • România a alocat 8,5% din PIB pentru sistemul de pensii (din care 1,2% din PIB pentru pensiile speciale), pe când contribuțiile au acoperit doar 6% din PIB rezultând astfel un deficit al sistemului public de pensii de 2,5% din PIB.
  • Presiunile se vor intensifica în viitor din cauza proceselor demografice nefavorabile și a deficitului bugetar ridicat, urmând ca deficitul sistemului de pensii să se dubleze în următorii 20 de ani la peste 5% din PIB, se arată în analiză.

