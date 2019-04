Anchetă la Spitalul din Alba Iulia după sesizarea unui pacient nemulțumit de modul cum a fost tratat la secţia UPU

Un albaiulian, foarte nemulțumit de cum merg lucrurile în întreg sistemul de sănătate românesc, a trimis o sesizare pe adresa ziarulunirea.ro, cu privire la modul în care a fost tratat după ce a ajuns la secţia unităţii de primiri urgenţe a Spitalului Judeţean Alba.

Bărbatul s-a prezentat la UPU Alba la sfârșitul lunii martie, unde potrivit informațiilor oferite de acesta, a așteptat mai multe ore, fără a primi nici o atenție din partea personalului medical, decât după insistențe repetate.

La solicitarea înaintată de ziarulunirea.ro, reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia au luat la cunoștință despre cele sesizate și au dispus măsuri de cercetare și analiză detaliată a tuturor aspectelor.

Vă redăm mai jos ambele puncte de vedere:

“Referitor la articolul despre UPU ALBA IULIA postat în data de 09.03.2019. Este un caz singular. Felicitări Doamnei doctor! Dar sunt şi multe situaţii care lasă de DORIT.

Am făcut obiectul unei prezentări la UPU ALBA IULIA cu un puls de 110 la prezentare (LUAT CU UN OXIPULSOMETRU) la recepţie…. acum câteva zile, mai precis în 29.03.2019 orele 11.54. Am fost lăsat în aşteptare pe scaun, fără a mi se lua tensiunea şi pulsul. La insistenţele mele am fost dus într-un salon de terapie intensivă unde am fost ţinut o oră pe pat fără a fi pus sub observare/monitorizare, deşi aparatul era liber (ora primului consult a fost 13.00).

După o oră au “avut bunăvoinţa” să-mi monitorizeze bătăile inimii, deşi le-am spus că am probleme cardiace, fiind purtător de stimulator cardiac (şi tot după insistente solicitări pentru clarificare a stării mele medicale). La orele 13.00 pulsul a fost de 100 iar tensiunea de 160/105 (conform FIŞEI UPU). Oare cu 3-4 ore înainte ce măsurători ar fi fost?

Am stat aproximativ 6 ore, pe pat, fără niciun tratament. Practic, se poate muri cu zile la UPU ALBA IULIA. Ce este plăcut e faptul că mobilierul este nou, dar tratarea pacienţilor a rămas tot la acea mentalitate învechită, din perioada comunistă. Oricum, medici sunt puţini, dar personalul mediu (mă refer la asistente/asistenţi, infirmieri şi celelalte încadrări) “se calcă pe şireturi….” în abundenţa lor. Se merge totuşi pe pile şi relaţii.

Tocmai sosise mama unui medic chirurg, tot într-o situaţie gravă (fiind diagnosticată cu AVC), situaţie care a creat o îmbulzeală de câţiva medici în jurul dumneaei. Nu au niciun medic cardiolog la UPU iar legătura cu SECŢIA DE CARDIOLOGIE (pentru pacienţii fără pile ) lasă de dorit. Nu sunt/ trebuie trataţi pacienţii care provin de la CASA OPSNAJ la UPU ALBA IULIA?

Eu nici nu am fost consultat de un cardiolog, deşi o tânără doctoriţă de cardiologie a fost în salon. La externare, după câteva ore de stat în poziţie orizontală, timp în care pulsul a mai scăzut ceva, am refuzat să plec fără un dialog/CONSULT cu un cardiolog. Am fost condus în SECŢIA DE CARDIOLOGIE, unde aceaşi doctoriţă tânără care “a evitat” un consult şi dialog la UPU, mi-a comunicat faptul că colegii săi de la UPU au întrebat-o dacă are nişte holtere disponibile pentru o monitorizare fără o informare medicală riguroasă. Pe secţie, practic, mi-a spus că mă poate interna dar nu poate să-mi facă altceva decât numai o electrocardiogramă.

Practic, la UPU ALBA IULIA se poate murii cu zile. EU CONSIDER CĂ AM MAI AVUT ZILE DE LA DUMNEZEU fiindcă, dacă era să mă iau după MEDICI, puteam muri. Mă întreb, astfel se procedează la UPU ALBA IULIA şi, totodată, există un PROTOCOL (procedură) de colaborare între UPU şi SECŢIA DE CARDIOLOGIE sau care sunt perspectivele ca UPU să fie încadrat cu medici cardiologi?”, relatează albaiulianul.

Răspunsul Spitalului Județean de Urgență Alba:

Sesizarea transmisă de către dumneavoastră nu a fost adresată și Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia în prealabil, iar spitalul a luat la cunoștință despre cele sesizate prin intermediul dumneavoastră. La nivelul SJU Alba Iulia există o modalitate de soluționare a sesizărilor, iar activitatea de gestionare a lor este organizată în conformitate cu OG 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

Modalitatea de soluționare prevede, între altele, că rezultatele cercetării sunt comunicate cu respectarea termenului legal de 30 de zile. În situații excepționale, termenul de răspuns poate fi prelungit cu 15 zile. Ca urmare a redirecționării sesizării de către ziarul Unirea, am înregistrat sesizarea și am început cercetarea cazului.

Cu privire la modul de depunere a sesizărilor, vă informăm că am pus la dispoziția publicului următoarele canale: sesizarea se poate depune personal la secretariatul unității; prin poștă sau poștă electronică la adresele spitalului sau prin intermediul paginii web a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, completând formularul Feed-back pacient.

Orice sesizare adresată de către un cetățean, în nume propriu, sau de către o organizație legal constituită, în numele colectivelor pe care le reprezintă, adresate direct SJU Alba Iulia sau redirecționate de către alte autorități sau instituții publice se înregistrează de îndată la secretariatul spitalului.

Pentru soluționarea legală a sesizărilor adresate SJU Alba Iulia conducerea spitalului dispune măsuri de cercetare și analiză detaliată a tuturor aspectelor sesizate. În acest sens, sunt desemnate structurile competente în soluționarea fiecărei sesizări. În funcție de problematică, petițiile pot fi direcționate spre soluționare structurilor interne cu atribuții în acest sens, precum Consiliul etic, Comisia de disciplină sau Consiliul medical sau altor structuri competente din cadrul SJU Alba Iulia.

De asemenea, referitor la celelalte subiecte abordate de către pacient, precizăm că toți medicii care efectuează gărzi, indiferent de secția sau compartimentul în care își desfășoară activitatea, trebuie să răspundă prompt la solicitarea Unității de Primiri Urgențe. La sosire, în urma efectuării triajului, pacienţii din UPU sunt examinaţi de medicii de gardă din aceste structuri, care vor decide investigaţiile necesare şi medicii de specialitate care urmează să fie chemaţi în vederea acordării consultului de specialitate, dacă se consideră necesar.

În zona de triaj pot fi recomandate unele investigaţii pacienţilor aflaţi în aşteptare, în urma unei examinări clinice sumare efectuate de un medic, astfel încât rezultatele investigaţiilor să fie disponibile la momentul examinării pacientului respectiv în spaţiul de examinare din cadrul UPU. Medicii de specialitate în diferite profile din spital sunt chemaţi la consult după ce în cadrul UPU a fost stabilit un diagnostic prezumtiv sau final pe baza examinărilor şi a investigaţiilor efectuate, cu excepţia pacienţilor aflaţi în stare critică, în cazul cărora, după caz, chemarea medicilor specialişti din diferite secţii poate fi necesară încă din primul moment de la sosirea pacientului în UPU.

Medicii din cadrul UPU au dreptul de a solicita consulturile în orice moment din procesul de investigare şi evaluare a pacientului, în cazul în care consideră acest lucru necesar, în vederea stabilirii unei conduite de investigare sau unui tratament comun cu una sau mai multe specialităţi ori pentru recomandarea internării sau transferului pacientului către o altă unitate sanitară. Medicii de gardă din spital sunt obligaţi să răspundă prompt chemării la UPU, indiferent de ora solicitării, ori de câte ori medicul de gardă din UPU consideră acest lucru necesar