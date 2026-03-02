Actualitate

Analistul economic Adrian Negrescu: Românii vor resimți un șoc la raft chiar din această lună. Alimentele esențiale vor înregistra cele mai rapide și vizibile ajustări de preț

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Românii ar putea resimți un adevărat șoc la raft chiar din această lună, avertizează consultantul economic Adrian Negrescu.

Potrivit acestuia, prețul carburanților influențează decisiv costul final al bunurilor de larg consum, în condițiile în care agricultura, procesarea alimentelor și distribuția depind în mare măsură de motorină.

,,Agricultura, procesarea alimentelor și distribuția depind masiv de motorină. Când transportul devine mai scump, fermierii și distribuitorii sunt forțați să transfere aceste costuri suplimentare către clientul final. Asistăm astfel la o ‘inflație de cost’. Chiar dacă oamenii cumpără mai puțin și consumul scade, prețurile rămân sus pur și simplu pentru că producția și livrarea au devenit mult mai costisitoare. Altfel spus, primăvara va aduce provocări serioase pentru bugetele tuturor. Românii vor resimți un șoc la raft chiar din această lună. Alimentele esențiale precum laptele, carnea, ouăle, făina, mălaiul și legumele vor înregistra cele mai rapide și vizibile ajustări de preț”, a explicat acesta pe pagina sa de Facebook.

El a reamintit că barilul de petrol s-a scumpit, în numai 2 zile, cu 10 dolari, și a ajuns la 80 de dolari.

,,Cel mai direct și dureros impact se va vedea în costurile de transport și logistică. În România, prețul carburanților dictează în foarte mare măsură prețul final al bunurilor de larg consum”, susține consultantul economic.

În aceste condiții, Adrian Negrescu avertizează că urmează o perioadă de echilibru fragil iar scumpirea alimentelor va pune o presiune imediată pe puterea de cumpărare. Astfel, potrivit acestuia, pragmatismul, disciplina financiară și atenția sporită la cheltuieli vor fi absolut vitale în lunile care urmează.

,,O criză politică la București ar fi, în acest moment, ca o bomboană pe colivă. Politicienii care mizează pe căderea guvernului riscă să declanșeze o reacție în lanț, cu efecte incalculabile din punct de vedere economic. Primul impact îl vom vedea în deprecierea masivă a monedei naționale”, a subliniat sursa citată.

