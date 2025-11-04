ANAF vânează ONG-urile „controlate” de firme. Cum sunt descoperite sponsorizările interzise de lege
ANAF vânează sponsorizările ilegale. Cum sunt descoperite sponsorizările interzise de lege
ANAF transmite un semnal ferm companiilor care folosesc sponsorizările în scopuri neconforme: dacă o firmă finanțează un ONG asupra căruia are control direct sau indirect, beneficiul fiscal se pierde, iar impozitul se recalculează. O speță recentă arată cum o societate a fost obligată să restituie facilitățile aplicate pentru sponsorizările din 2022–2024, din cauza conflictului de interese și a controlului direct asupra fundației sponsorizate.
În practică, totul se reduce la o întrebare simplă: cine decide în ONG și care e legătura cu sponsorul?
Dacă există suprapunere între conducerea firmei și cea a organizației finanțate, fie prin administratori, membri fondatori sau angajați comuni, atunci vorbim despre un control care anulează creditul fiscal și poate aduce sancțiuni.
Pentru companii, sponsorizarea rămâne un instrument valoros de responsabilitate socială și de optimizare fiscală, însă doar dacă este făcută în limitele legii. Regula de aur: separarea reală între entitatea care oferă banii și cea care îi primește. Orice influență decizională, directă sau indirectă, duce la pierderea facilității și la recalcularea impozitelor, la care se pot adăuga dobânzi și penalități.
Cum funcționează mecanismul fiscal
Sponsorizarea nu este o cheltuială deductibilă, ci un credit fiscal care reduce impozitul pe profit (sau impozitul minim pe cifra de afaceri). Plafonul maxim admis este cel mai mic dintre 0,75% din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit datorat. Pentru a beneficia de deducere, compania trebuie să încheie un contract de sponsorizare, să efectueze plata până la finalul anului și să se asigure că ONG-ul este înscris în Registrul entităților/unităților de cult eligibile.
De asemenea, este obligatorie depunerea Declarației 107 privind beneficiarii sponsorizărilor.
Ce interzice explicit ANAF
Cazul analizat de autoritate evidențiază o situație frecvent întâlnită: directorul economic al societății sponsor era și fondator unic și președinte al consiliului director al fundației. În plus, alți membri ai consiliului proveneau din rândul angajaților firmei. Inspectorii fiscali au calificat acest aranjament drept control direct, iar creditul fiscal a fost anulat.
Pe lângă aceste cazuri, ANAF interzice și sponsorizările reciproce, sponsorizările între rude până la gradul al patrulea sau pe cele care ascund publicitate mascată. Dacă o sponsorizare implică beneficii de promovare excesive pentru sponsor, aceasta poate fi reîncadrată ca acțiune de marketing, pierzându-se astfel avantajul fiscal.
Ce documente verifică ANAF
La control, inspectorii solicită contractele de sponsorizare, dovezile de plată, extrasul din registrul fiscal al ONG-ului, dar și documente privind structura de conducere: act constitutiv, componența consiliului director, declarațiile privind beneficiarul real sau fișe de post, dacă există angajați comuni.
Companiile ar trebui să poată demonstra lipsa influenței asupra deciziilor ONG-ului, prin politici interne de recuzare, aprobări separate sau audit extern al utilizării fondurilor.
