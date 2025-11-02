„Fiecare bombardier din ţara asta să se gândească de trei ori înainte”. ANAF pregătește o amplă operațiune de verificare: Persoanele vizate
ANAF pregătește o amplă operațiune de verificare: Persoanele vizate. „Fiecare bombardier din ţara asta să se gândească de trei ori înainte”
O amplă operațiune de verificare a persoanelor fizice urmează să fie desfășurată de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) . Persoanele fizice vizate sunt cele care afișează averi considerabile fără a putea justifica proveniența acestora.
Anunțul a fost făcut de Adrian Nica, președintele ANAF, care a lansat un avertisment ferm către persoanele ce duc un trai luxos fără a avea venituri declarate oficial.
Conform informațiilor preliminare, inspectorii fiscali monitorizează deja în jur de 200 de persoane. Acestea vor fi supuse unor verificări amănunțite pentru a se determina dacă bunurile de lux deținute, precum autoturisme, vile, terenuri sau alte active valoroase, sunt în concordanță cu veniturile declarate la autorități.
„Fiecare cetăţean care nu poate să justifice maşina scumpă de peste 100.000 de euro cu care se plimbă prin oraş, sfidând pe unii dintre noi, va avea în perioada următoare un control de la ANAF pentru a clarifica datele pe care dânsul le înregistrează”, a declarat Adrian Nica, într-o intervenție la Antena 3 CNN.
Oficialul a precizat că direcțiile regionale ale instituției au primit instrucțiuni clare pentru a intensifica verificările asupra persoanelor fizice, nu doar asupra firmelor. Prioritate vor avea situațiile în care se constată diferențe semnificative între stilul de viață al indivizilor și veniturile declarate în ultimii ani.
„Fiecare bombardier din ţara asta să se gândească de trei ori înainte, atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri, că există posibilitatea ca ANAF să o confişte”, a mai spus Nica, trimițând un mesaj direct celor care afișează ostentativ bunuri de lux fără acoperire legală, potrivit Playtech.
