ANAF ia măsuri drastice împotriva „bombardierilor”: „Să se gândească de trei ori atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri”
Șeful Fiscului, Adrian Nica, anunță că ANAF are în vizor aproximativ 200 de persoane cu averi greu de justificat. Oficialul a subliniat că fiecare „bombardier” ar trebui să se gândească bine înainte să urce într-o mașină scumpă, pentru că autoritățile fiscale pot interveni rapid.
Despre cazurile aflate în analiză, șeful ANAF a spus:
„Fiecare cetăţean care nu poate să justifice maşina scumpă de peste 100.000 de euro cu care se plimbă prin oraş, sfidând pe unii dintre noi, va avea în perioada următoare un control de la ANAF pentru a clarifica de ce datele pe care dânsul le înregistrează la ANAF, respectiv avere versus venituri declarate, au o discrepanţă aşa mare. Avem cazuri în analiză, am început deja acţiunile, vom veni cu rezultatele, avem peste 200 de persoane în analiza aceasta„.
Nica a explicat că, în situațiile în care averile nu pot fi justificate, ANAF va confisca până la 70% din sumele deținute:
„Aşa că, profit de această ocazie, să le atrag atenţia că, poate, săptămâna următoare o să-şi aducă aminte să-şi declare veniturile, pentru că ANAF-ul, indiferent cum îl cheamă, nu va mai tolera acest tip de comportament şi, să citez aici o colegă de-a dumneavoastră, fiecare bombardier din ţara asta să se gândească de trei ori înainte, atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri, că există posibilitatea ca ANAF să o confişte„
