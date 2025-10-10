ANAF a dat startul verificărilor! Casele de amanet și românii care își etalează luxul, fără a avea venituri declarate, primii pe listă

ANAF începe controalele la cei care iubesc luxul și la casele de amanet. Vor fi vizați și românii cu mașini scumpe, dar fără venituri declarate

Agenția Națională de Administrare Fiscală a demarat o amplă acțiune de verificare la nivel național, astăzi, 9 octombrie. Persoanele vizate sunt cele care afișează un stil de viață luxos, dar proprietarii caselor de amanet din marile orașe ale țării.

Inspectorii ANAF se vor concentra asupra celor care dețin autoturisme scumpe, cu o valoare de peste 50.000 de euro, dar nu pot justifica veniturile necesare pentru achiziția acestora. În paralel, au început și controale la casele de amanet, acolo unde autoritățile suspectează venituri nedeclarate.

„Vor fi controale atât în Bucureşti, cât şi în alte oraşe din ţară. Se concentrează aşadar verificările celor de la ANAF în marile oraşe din România. S-a făcut şi o analiză de risc şi s-a stabilit faptul că sunt unii proprietari care au venituri mai mari decât cele încasate de la casele de amanet. Unde se va stabili clar că există această situaţie, ei bine, ANAF-ul va putea confisca 70% din sumele nedeclarate”, conform Antena 3 CNN.

Începând de săptămâna viitoare, autoritățile vor extinde verificările și la românii care dețin sau conduc mașini de lux fără a avea venituri declarate, urmărind astfel recuperarea unor sume semnificative la bugetul de stat.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI