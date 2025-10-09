Salarii peste media din țările de origine. De ce vin tot mai mulți muncitori străini în România

Forța de muncă străină, tot mai prezentă în economia românească. Câți angajați au sosit în 2025 și cât câștigă lunar

Salariile atractive, condițiile de lucru decente și posibilitatea de a avansa profesional sunt principalele motive pentru care tot mai mulți angajați veniți din Asia sau alte regiuni aleg să muncească în România. Potrivit Elenei Panțiru, vicepreședintele Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM), muncitorii străini sunt plătiți la fel ca cei români, diferențele de venit depinzând de domeniu și de nivelul de calificare.

„Salariile străinilor sunt similare cu cele ale românilor. În construcții, de exemplu, muncitorii necalificați câștigă de la 4.800 de lei brut lunar, la care se adaugă bonuri de masă și cazare asigurată. Pentru muncitorii calificați, salariile cresc în funcție de experiență și performanță”, a explicat Elena Panțiru pentru Digi24.

În sectorul HoReCa, salariile pentru muncitorii necalificați pornesc de la 4.050 lei, iar cazarea și masa sunt oferite de angajator. În funcție de pregătirea profesională și rezultatele obținute, lucrătorii pot primi bonusuri și creșteri salariale.

Indiferent de domeniu, niciun angajat străin nu primește un salariu sub nivelul minim pe economie. Mulți dintre ei avansează profesional, iar schimbarea funcției, aprobată de Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI), aduce și o majorare de venit.

Pregătirea profesională și condițiile de muncă

Străinii pot participa la cursuri de formare profesională, unele fiind obligatorii pentru obținerea certificatelor de calificare. „Condițiile de muncă sunt aceleași pentru toți angajații — un zidar român are aceeași fișă a postului ca un zidar străin”, a subliniat vicepreședintele PIFM.

De ce aleg străinii România

Veniturile mai mari decât în țările de origine și posibilitatea de a lucra într-o țară europeană sunt principalele motive pentru care străinii aleg România. Mulți speră să-și aducă ulterior și familia aici.

Situația avizelor de muncă în 2025

Până la 8 octombrie 2025, au fost emise 74.512 avize de muncă pentru cetățeni nou admiși, iar până la 30 septembrie – 84.826 de avize totale, potrivit datelor IGI.

Dintre acestea:

* 84.125 au fost pentru lucrători permanenți,

* 262 pentru lucrători detașați,

* 214 pentru lucrători înalt calificați,

* 44 pentru schimbarea funcției la același angajator,

* 177 pentru lucrători sezonieri,

* 4 pentru programul au pair și 1 pentru stagiar.

Domeniile cu cele mai multe angajări

Cele mai multe avize au fost emise în construcții, pentru meserii precum zidari, dulgheri, fierari-betoniști, sudori sau operatori de utilaje.

Și domeniile HoReCa, transporturi, producție, agricultură și servicii angajează masiv muncitori străini, pe contracte de minimum doi ani, care pot fi prelungite.

Avizul de muncă vs. permisul de ședere

Avizul de muncă este documentul emis de IGI la cererea angajatorului, care îi permite acestuia să angajeze un străin pe o funcție specifică.

Permisul de ședere oferă străinului dreptul de a locui și munci în România, fiind acordat după obținerea vizei de lungă ședere și semnarea unui contract de muncă de minimum un an.

