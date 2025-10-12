America, lecție de economie dată Europei în 2025. Radu Georgescu: ,,Mulți spuneau că americanii nu au habar de economie, că își dau singuri foc la casă prin taxele vamale, dar surpriză”

America, lecție de economie dată Europei în 2025. Economist: ,,Mulți spuneau că americanii nu au habar de economie, că își dau singuri foc la casă prin taxele vamale, dar surpriză”

În 2025, America a dat o lecție de economie Europei, spune economistul Radu Georgescu, care își argumentează părerea cu 4 exemple.

„Niciodată să nu pariezi împotriva Americii” – Warren Buffett

În acest an, America a predat o lecție de economie Europei. La începutul anului, mulți spuneau pe rețelele sociale că americanii nu au habar de economie, că își dau singuri foc la casă prin taxele vamale. Hai să vedem ce au făcut în 2025 americanii, care habar nu au de economie!

1. În trimestru 2, economia US a crescut cu 3,8%, economia UE a crescut cu 0,1%.

2. SUA a redus deficitul bugetar

Deficitul bugetar a scăzut cu 9 %, în Europa deficitul crește accelerat. Vezi România, Franța, etc.

3. Au redus deficitul comercial

Prin taxele vamale au încurajat producția internă și au ajutat producătorii americani.

4. Inflația nu a crescut cum spuneau „specialiștii”

Mulți spuneau că va exploda inflația în SUA din cauza tarifelor vamale, dar, surpriză! Inflația nu a crescut, piața americană este cea mai mare piață din lume. Companiile din Europa au fost nevoite să reducă prețurile de vânzare în SUA. Deci taxele vamale au fost de fapt suportate de firmele europene.

Concluzii

Scorul la economie în 2025 este SUA – Europa 4-0. Eu cred că până la sfârșitul anului ne mai dau vreo 3. Nu este întâmplător că primele 5 facultăți de economie de pe planeta Pământ sunt în SUA”, a scris economistul pe Facebook.

