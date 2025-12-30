Amenzi usturătoare pentru cei care locuiesc la bloc și fac gălăgie în 2026: Deranjarea vecinilor se poate sancționa și cu 1.500 de lei
Amenzi usturătoare pentru cei care locuiesc la bloc și fac gălăgie în 2026: Deranjarea vecinilor se poate sancționa și cu 1.500 de lei
Cetățenii care locuiesc la bloc și nu respectă normele legale se pot alege cu amenzi usturătoare și în anul 2026. O regulă esențială este respectarea orelor legale de liniște.
Cadrul legal în vigoare este deosebit de riguros în acest domeniu, oferind autorităților competența de a interveni ori de câte ori liniștea publică este perturbată de comportamente neadecvate.
Viața la bloc presupune respectarea unor reguli de conviețuire și o atitudine responsabilă față de cei din jur, însă, în practică, apar frecvent situații în care locatarii sunt deranjați de zgomote puternice, muzică la volum ridicat sau petreceri care se prelungesc până târziu în noapte.
Ignorarea acestor norme de bună conviețuire determină, nu de puține ori, implicarea autorităților, care aplică sancțiuni pentru a restabili ordinea și un nivel minim de confort în spațiile comune.
Pentru a evita astfel de incidente, legislația prevede intervale orare bine definite în care liniștea trebuie respectată cu strictețe.
Potrivit Poliției Române, locatarii au obligația de a păstra liniștea în intervalul 22:00–08:00, precum și în timpul pauzei de odihnă de la prânz, între orele 13:00 și 14:00.
Articolul 3 din Legea 61/1991 prevede mai multe tipuri de sancțiuni, în funcție de gravitatea faptei și de eventualele repetări ale acesteia:
- Amenzi cuprinse între 200 și 1.000 de lei pentru tulburarea liniștii prin zgomote, strigăte, larmă sau folosirea aparatelor la volum ridicat.
- Amenzi între 500 și 1.500 de lei sau efectuarea a 50–100 de ore de muncă în folosul comunității, în cazul repetării faptei în decurs de 24 de ore de la prima constatare.
- Amenzi între 500 și 1.500 de lei pentru deranjarea liniștii locatarilor în intervalele 22:00–08:00 și 13:00–14:00.
- Sancțiuni mult mai dure, între 2.000 și 3.000 de lei, pentru organizarea de petreceri private sau folosirea aparaturii muzicale la un nivel care afectează odihna vecinilor.
