Amenzi între 5.000 și 20.000 de lei: Dacă ești nepoliticos sau agresiv cu funcționarii publici, riști sancțiuni usturătoare – proiect de lege

Parlamentarii vin cu o propunere de lege care a stârnit deja discuții aprinse: dacă nu ești politicos cu funcționarii publici, riști să plătești amenzi uriașe, între 5.000 și 20.000 de lei. Practic, orice comportament considerat lipsit de respect, provocator sau agresiv față de angajații din instituțiile publice ar putea fi sancționat.

Inițiativa vine de la 36 de parlamentari UDMR și din grupul minorităților și completează două legi importante: cea care reglementează ordinea și liniștea publică și legea privind accesul la informațiile publice. Printre altele, oamenii care cer informații trebuie să respecte programul de lucru și să nu creeze probleme angajaților. Dacă refuză, personalul de pază sau poliția îi poate evacua din instituție.

Motivul invocat de inițiatori este creșterea „comportamentelor neadecvate” în relația cetățeni – instituții. Se vorbește despre oameni care refuză să asculte indicațiile angajaților, folosesc injurii sau amenințări și creează tensiuni ce afectează activitatea normală a instituțiilor. Proiectul vrea, așadar, să descurajeze astfel de situații și să consolideze autoritatea funcționarilor.

Legea nu este încă în vigoare. Proiectul urmează să fie discutat mai întâi în Senat, apoi Camera Deputaților va da votul final. Dacă va trece, cei care merg la primărie, la ANAF sau în alte instituții publice vor trebui să fie foarte atenți la ton și la atitudine, altfel amenda ar putea fi mai mare decât își imaginează.

