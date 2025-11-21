Amenzi de peste 30.000 de lei în Alba pentru tăieri ilegale de arbori. Polițiștii au aplicat 171 de sancțiuni
Polițiștii din cadrul IPJ Alba au desfășurat o acțiune cu efective mărite pentru combaterea tăierilor ilegale de arbori și a activităților asociate. În urma controalelor au fost aplicate 171 de sancțiuni contravenționale, majoritatea conform Legii 171/2010, în valoare totală de 30.530 de lei.
Potrivit IPJ Alba, la data de 20 noiembrie 2025, Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat o acțiune, cu efective mărite, pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori, precum și a faptelor ilegale asociate din exploatarea, circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea materialului lemnos.
În cadrul acțiunii, au fost efectuate 19 controale privind proveniența, depozitarea transportul și valorificarea de material lemnos, au fost aplicate 171 de sancțiuni contravenționale, majoritatea la Legea 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, în valoare totală de 30.530 de lei.
