AMENZI de peste 150.000 de lei în Alba în urma controalelor sanitar-veterinare în sectorul produselor de origine non-animală din februarie 2026: Ce nereguli au fost constatate

AMENZI de peste 150.000 de lei în Alba în urma controalelor sanitar-veterinare în sectorul produselor de origine non-animală din februarie 2026

În luna februarie 2026, inspectorii din cadrul DSVSA Alba au efectuat 136 de controale la unități din sectorul produselor de origine non-animală.

Verificările au vizat operatori din industria agroalimentară care activează în domenii precum fabricarea produselor de morărit, a pâinii și produselor de patiserie, a prăjiturilor și altor produse zaharoase, comercializarea băuturilor răcoritoare și alcoolice, precum și alte activități din domeniul alimentar.

În urma controalelor, au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 153.200 lei.

Principalele neconformități identificate au fost:

• manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare;

• ambalarea și etichetarea neconforme;

• nerespectarea normelor de igienă și a condițiilor de depozitare;

• întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de depozitare și procesare;

• depozitarea neadecvată a produselor alimentare;

• lipsa trasabilității produselor.

Controalele desfășurate nu au ca obiectiv aplicarea de sancțiuni, ci prevenirea și corectarea neregulilor privind respectarea normelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, astfel încât sănătatea publică să nu fie pusă în pericol.

Sancțiunile contravenționale sunt aplicate cu respectarea principiului gradualității, în situațiile în care sunt identificate neconformități ce pot afecta sănătatea consumatorilor sau atunci când deficiențele constatate anterior nu au fost remediate în termenele stabilite.

În cadrul acțiunilor desfășurate conform Programului de supraveghere și control al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, au fost prelevate 35 de probe pentru analize de laborator. Dintre acestea, o probă a fost declarată neconformă din punct de vedere microbiologic, fiind dispuse măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor și eliminarea oricărui risc pentru sănătatea publică.

Acțiunile de control ale DSVSA Alba vizează întregul lanț alimentar — de la producere, depozitare și transport, până la comercializare — fiind verificate toate cerințele prevăzute de legislația sanitar-veterinară în vigoare, pentru ca populația să beneficieze de produse sigure și conforme.

DSVSA Alba va continua verificările în sectorul produselor de origine non-animală, în vederea prevenirii toxiinfecțiilor alimentare și a protejării drepturilor și intereselor consumatorilor.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

