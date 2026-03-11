Amenzi de peste 10.000 de lei date polițiștii din Alba Iulia: Cele mai multe pentru depășirea vitezei legale. Au fost reținute și 7 permise de conducere reținute
Polițiștii din Alba Iulia au dat luni, 9 martie 2026, amenzi de peste 10.000, cele mai multe fiind pentru depășirea vitezei legale. Au fost reținute și 7 permise de conducere.
Potrivit IPJ Alba, la data de 9 martie 2026, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au derulat o acțiune pe raza municipiului.
Obiectivul acestei acțiuni l-a constituit reducerea riscului rutier, fiind vizate principalele cauze gereratoare de accidente rutiere, respectiv neacordarea priorității de trecere pietonilor și vehiculelor.
În urma neregulilor depistate în județul Alba, polițiștii au aplicat 41 de sancțiuni contravenționale, dintre care 10 pentru depășirea limitei legale de viteză, 5 pentru neacordare prioritate pietoni și 24 pentru alte abateri, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 10.327 de lei.
Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut 7 permise de conducere și au retras 2 certificate de înmatriculare.
