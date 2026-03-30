Amenzi de până la 10.000 de lei pentru agresorii care nu merg la consiliere psihologică: Trebuie să prezinte polițiștilor dovada participării lor la terapie
Agresorii faţă de care instanţele din România emit ordine de protecţie vor fi obligaţi să urmeze consiliere psihologică. Pot apela la psihologii colaboratori cu Serviciile de Probaţiune sau pot merge la orice terapeut. Condiţia e să participe la minim o şedinţă pe lună.
„Toată ideea cu această lege a plecat de la tragedia care s-a întâmplat în Ilfov, cu Teodora Marcu, tânăra ucisă de fostul ei partener. Dacă dăm doar un ordin de protecţie, el este eficient un an de zile, pentru că am mărit şi perioada în care poate fi emis, dar după perioada asta, dar după perioada asta dacă nu se întâmplă nimic în mintea agresorului sau în comportamentul lui, este foarte posibil ca lucrurile să se repete”, a declarat pentru Observator Ana-Cynthia-Ioana Păun, Senatoare USR, initiatoarea legii.
Agresorii trebuie să prezinte polițiștilor dovada participării lor la terapie, în caz contrar, pot fi amendați cu sancțiuni ce încep de la 5.000 de lei și pot ajunge până la 10.000 de lei. Psihologii consultați de reporterii Observator susțin că o ședință pe lună nu ar fi suficientă, însă este mare nevoie de ele pentru eliminarea comportamentului violent.
„Se încearcă o responsabilizare a agresorului, cumva să înveţe să îţi controleze impulsurile, gelozia care poate să fie patologică, modelele de familie care pot fi extrem de violente. Programele acestea nu ar trebui să fie cu caracter orientativ sau doar de o şedinţă minim obligatorie pe lună, ci ar trebui să existe un program între 24 sau 54 de şedinţe sau între şase luni şi un an de zile”, a afirmat Corina Bratu, psiholog acreditat de Ministerul Justiţiei.
Legea, care a intrat în vigoare de sâmbătă, vine și în sprijinul victimelor, care de acum vor fi consiliate și de autoritățile locale, prin serviciile de asistență locală, care vor avea ca atribuții să le comunice acestora ce presupune emiterea ordinului de protecție, când expiră acesta și cum trebuie să fie prelungit.
„În momentul în care şi autoritățile locale au aceste informaţii şi ştiu că există ordine de protecţie emise împotriva unor agresori, pot să vină şi să sprijine victima”, susține inițiatoarea legii.
Doar anul trecut, în țara noastră au fost 59 de femicide. Asta înseamnă că aproape în fiecare săptămână, o femeie este ucisă de soțul său partenerul ei. Recent, Parlamentul a adoptat legea Femicidului, ce introduce în Codul Penla noțiunea de Femicid și aceste cazuri vor fi pedepsite de acum în Justiție ca omorurile calificate, unde criminalii pot primi detenție pe viață.
Călin Georgescu, fără venituri salariale de aproape 2 ani: „Dumnezeu ne ține pe toți”
Călin Georgescu, fără venituri salariale de aproape 2 ani: „Dumnezeu ne ține pe toți” Date oficiale arată că fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu nu a mai obținut venituri salariale de aproape doi ani. Deși a predat anterior la Universitatea din Pitești, instituție afiliată Universitatea Politehnica din București, contractul său de muncă este suspendat […]
30-31 martie 2026 | Vânt și ploi în România: Ninsori, la munte. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor
Vânt și ploi în România: Ninsori, la munte. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, 30 martie 2026, o informare meteo de vânt și ploi, respectiv ninsori la munte, care vizează întreg teriotirul României în perioada 30 martie 2026, ora 10.00 – 31 martie 2026, ora 10.00. Potrivit […]
PENSII 2026 | Când se acordă prima tranșă a ajutoarelor „one-off” pentru pensionarii din România
PENSII 2026 | Când se acordă prima tranșă a ajutoarelor „one-off” pentru pensionarii din România Calendarul de plată pentru ajutoarele de tip „one-off” (acordate o singură dată) pentru pensionari, prevăzute pentru anul 2026, au suferit modificări în calendarul de distribuire din cauza unor contestații la buget. Astfel, deși pensiile obișnuite vor fi plătite înainte de […]
FOTO | ALERTĂ în Mureș: Două fetițe de 4 și 5 ani din Târnăveni, dispărute de 24 de ore, căutate de peste 500 de persoane. Ce au găsit localnicii și ce spun polițiștii despre varianta răpirii
ALERTĂ în Mureș: Două fetițe de 4 și 5 ani din Târnăveni, dispărute de 24 de ore, căutate de peste...
VIDEO | Transapuseana și Drumul Mănăstirilor schimbă viitorul a două comune de munte din Alba. Acces mai bun, interes tot mai mare pentru zonă: „Prețul terenurilor a crescut chiar și de 20 de ori”
Transapuseana și Drumul Mănăstirilor schimbă viitorul a două comune de munte din Alba. Acces mai bun, interes tot mai mare...
Ai animăluț de companie? Descoperă noul magazin Animax din Aiud Retail Park! Profită de promoția inaugurală, 20% reducere la toate produsele (P)
Ai animăluț de companie? Descoperă noul magazin Animax din Aiud Retail Park! Profită de promoția inaugurală, 20% reducere la toate...
3-5 aprilie 2026 | Tabără de escaladă și echipare trasee în Cheile Găldiței: Sunt așteptați participanți care sunt deja autonomi la stâncă și se pot descurca individual în siguranță
3-5 aprilie 2026 | Tabără de escaladă și echipare trasee în Cheile Găldiței În perioada 3-5 aprilie 2026 va avea...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Drumul județean DJ 107 din Alba, consolidat pe raza localității Cetatea de Baltă: În ce stadiu este proiectul
Drumul județean DJ 107 din Alba, consolidat pe raza localității Cetatea de Baltă: În ce stadiu este proiectul Pe ordinea...
Mesaje de Florii 2026. Idei de SMS-uri, urări și felicitări care pot fi transmise prietenilor, rudelor şi colegilor care îşi sărbătoresc onomastica
Mesaje de Florii 2026 frumoase. SMS-uri, felicitări de Florii și urări onomastice creștine de Sărbătoarea Floriilor pentru: iubit(ă), prieteni, rude,...
Duminica Floriilor la catolici: Tradiții și obiceiuri de sărbătoarea care vestește Învierea Domnului. Săptămâna Sfântă, cea mai importantă
Duminica Floriilor la catolici: Tradiții și obiceiuri de sărbătoarea care vestește Învierea Domnului. Săptămâna Sfântă, cea mai importantă Creștinii catolici...