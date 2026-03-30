Amenzi de până la 10.000 de lei pentru agresorii care nu merg la consiliere psihologică: Trebuie să prezinte polițiștilor dovada participării lor la terapie

Agresorii faţă de care instanţele din România emit ordine de protecţie vor fi obligaţi să urmeze consiliere psihologică. Pot apela la psihologii colaboratori cu Serviciile de Probaţiune sau pot merge la orice terapeut. Condiţia e să participe la minim o şedinţă pe lună.

„Toată ideea cu această lege a plecat de la tragedia care s-a întâmplat în Ilfov, cu Teodora Marcu, tânăra ucisă de fostul ei partener. Dacă dăm doar un ordin de protecţie, el este eficient un an de zile, pentru că am mărit şi perioada în care poate fi emis, dar după perioada asta, dar după perioada asta dacă nu se întâmplă nimic în mintea agresorului sau în comportamentul lui, este foarte posibil ca lucrurile să se repete”, a declarat pentru Observator Ana-Cynthia-Ioana Păun, Senatoare USR, initiatoarea legii.

Agresorii trebuie să prezinte polițiștilor dovada participării lor la terapie, în caz contrar, pot fi amendați cu sancțiuni ce încep de la 5.000 de lei și pot ajunge până la 10.000 de lei. Psihologii consultați de reporterii Observator susțin că o ședință pe lună nu ar fi suficientă, însă este mare nevoie de ele pentru eliminarea comportamentului violent.

„Se încearcă o responsabilizare a agresorului, cumva să înveţe să îţi controleze impulsurile, gelozia care poate să fie patologică, modelele de familie care pot fi extrem de violente. Programele acestea nu ar trebui să fie cu caracter orientativ sau doar de o şedinţă minim obligatorie pe lună, ci ar trebui să existe un program între 24 sau 54 de şedinţe sau între şase luni şi un an de zile”, a afirmat Corina Bratu, psiholog acreditat de Ministerul Justiţiei.

Legea, care a intrat în vigoare de sâmbătă, vine și în sprijinul victimelor, care de acum vor fi consiliate și de autoritățile locale, prin serviciile de asistență locală, care vor avea ca atribuții să le comunice acestora ce presupune emiterea ordinului de protecție, când expiră acesta și cum trebuie să fie prelungit.

„În momentul în care şi autoritățile locale au aceste informaţii şi ştiu că există ordine de protecţie emise împotriva unor agresori, pot să vină şi să sprijine victima”, susține inițiatoarea legii.

Doar anul trecut, în țara noastră au fost 59 de femicide. Asta înseamnă că aproape în fiecare săptămână, o femeie este ucisă de soțul său partenerul ei. Recent, Parlamentul a adoptat legea Femicidului, ce introduce în Codul Penla noțiunea de Femicid și aceste cazuri vor fi pedepsite de acum în Justiție ca omorurile calificate, unde criminalii pot primi detenție pe viață.

Actualitate

Călin Georgescu, fără venituri salariale de aproape 2 ani: „Dumnezeu ne ține pe toți”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

30 martie 2026

De

Călin Georgescu, fără venituri salariale de aproape 2 ani: „Dumnezeu ne ține pe toți” Date oficiale arată că fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu nu a mai obținut venituri salariale de aproape doi ani. Deși a predat anterior la Universitatea din Pitești, instituție afiliată Universitatea Politehnica din București, contractul său de muncă este suspendat […]

Citește mai mult

Actualitate

30-31 martie 2026 | Vânt și ploi în România: Ninsori, la munte. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

30 martie 2026

De

Vânt și ploi în România: Ninsori, la munte. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, 30 martie 2026, o informare meteo de vânt și ploi, respectiv ninsori la munte, care vizează întreg teriotirul României în perioada 30 martie 2026, ora 10.00 – 31 martie 2026, ora 10.00. Potrivit […]

Citește mai mult

Actualitate

PENSII 2026 | Când se acordă prima tranșă a ajutoarelor „one-off” pentru pensionarii din România

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

30 martie 2026

De

PENSII 2026 | Când se acordă prima tranșă a ajutoarelor „one-off” pentru pensionarii din România Calendarul de plată pentru ajutoarele de tip „one-off” (acordate o singură dată) pentru pensionari, prevăzute pentru anul 2026, au suferit modificări în calendarul de distribuire din cauza unor contestații la buget.  Astfel, deși pensiile obișnuite vor fi plătite înainte de […]

Citește mai mult