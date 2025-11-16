Amendă pentru românii care îşi lasă câinii liberi: Ce obligații au proprietarii patrupedelor și cum pot fi reclamați de vecini

Deținerea unui câine implică responsabilități clare pentru proprietari, iar nerespectarea regulilor poate duce la amenzi consistente, între 500 și 1.500 de lei. Lăsarea animalelor nesupravegheate sau producerea de zgomote deranjante, mai ales pe timp de noapte, sunt contravenții sancționate prin lege. Oamenii pot sesiza autoritățile, iar proprietarii riscă sancțiuni.

Ce obligații au proprietarii de câini

Persoanele care au câini, fie că locuiesc la curte sau la bloc, trebuie să respecte regulile privind siguranța și liniștea publică. Animalele nu pot fi lăsate să se plimbe liber pe stradă, iar orice ieșire pe domeniul public trebuie să se facă cu lesă.

În cazul raselor considerate periculoase sau pentru câinii agresivi, legea prevede și obligația de a folosi botniță. Totodată, proprietarii sunt responsabili pentru comportamentul patrupedului și pot fi amendați dacă acesta provoacă neplăceri vecinilor sau trecătorilor.

Supravegherea animalului și respectarea normelor de conviețuire reprezintă nu doar obligații legale, ci și măsuri de bun-simț pentru evitarea conflictelor.

Ce amenzi riscă cei care își lasă câinii liberi

Potrivit Legii 61/1991 privind ordinea și liniștea publică, lătratul excesiv, în special în timpul nopții, poate duce la sancțiuni financiare. Amenzile se încadrează între 500 și 1.500 de lei pentru tulburarea liniștii locatarilor sau a vecinilor prin comportamentul animalelor.

În plus, lăsarea câinilor liberi pe domeniul public reprezintă o abatere ce poate atrage sancțiuni suplimentare. Această situație este considerată un risc pentru siguranța publică, întrucât un animal care circulă fără supraveghere poate provoca incidente, fie prin agresivitate, fie prin periclitarea traficului rutier sau pietonal.

Pentru a evita consecințele legale, proprietarii trebuie să se asigure că porțile și gardurile sunt bine fixate, că animalele nu evadează și că plimbările sunt efectuate responsabil.

Cum pot reacționa vecinii deranjați

Persoanele afectate de zgomot sau de câini lăsați nesupravegheați pot depune sesizări la poliție sau la poliția locală. Reclamațiile pot fi făcute telefonic sau în scris, iar autoritățile au obligația de a verifica situația și de a aplica sancțiuni, dacă se constată încălcarea legii.

În unele cazuri, pot fi solicitate și dovezi, precum înregistrări audio sau video. Deși amenda este o soluție legală, dialogul rămâne cea mai eficientă metodă de a rezolva conflictele. Comunicarea amiabilă între vecini poate preveni escaladarea situațiilor tensionate și poate contribui la menținerea unui climat pașnic.

Responsabilitatea comună și respectul reciproc sunt esențiale pentru o conviețuire civilizată, iar proprietarii de animale trebuie să își asume rolul de a proteja atât bunăstarea câinilor, cât și liniștea comunității.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI