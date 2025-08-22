AMENDĂ de 1.000 de lei la Aiud pentru parcare pe spațiul verde: „Nu tolerăm astfel de comportamente”
AMENDĂ de 1.000 de lei la Aiud pentru parcare pe spațiul verde
Un șofer a fost amendat la Aiud pentru parcare pe spațiul verde.
„Am spus-o și o repetăm: nu vom tolera astfel de comportamente. Regenerarea și îngrijirea spațiilor verzi reprezintă o muncă dificilă, care necesită timp, resurse și bani.
Recent, șoferul surprins în imagine a fost amendat cu suma de 1.000 lei pentru nerespectarea regulilor”, au transmis reprezentanții Primăriei Aiud.
„Vă rugăm să ne trimiteți în mesaj privat fotografii sau informații despre astfel de situații, pentru ca împreună să putem lua măsurile necesare.
Armonia într-o comunitate înseamnă respect reciproc și colaborare între locuitori și autoritatea locală”, au precizat reprezentanții Primăriei Aiud.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
UPDATE FOTO | Coliziune între două mașini la Vințu de Jos. Intervin echipajele de prim ajutor ISU
Un accident rutier s-a produs în urmă cu puțin timp, pe raza localității Vințu de Jos. La fața locului intervin mai multe echipaje ISU Conform primelor date, două autoturisme au intrat într-o coliziune violentă. Conform martorilor, accidentul s-a produs din cauza neacordării de prioritate. Din fericire, în urma impactului, nici o persoană nu a suferit […]
Prins la Câmpeni: Tânăr de 26 de ani, condamnat pentru fapte silvice, încarcerat la Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud
Un tânăr în vârstă de 26 de ani, condamnat pentru fapte silvice, a fost reținut de polițiști și încarcerat la Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud Polițiștii Secției de Poliție Rurală Câmpeni l-au depistat și reținut pe bărbatul în vârstă de 26 de ani, originar din județul Neamț. La data de 12 august 2025, Judecătoria Roman […]
Violență domestică în Alba Iulia: Femeie agresată de soț și lăsată fără telefon, după ce bărbatul i l-a distrus într-un acces de furie
O albaiuliancă a fost agresată fizic de către soț. În timpul conflictului, bărbatul a deposedat-o de telefonul mobil Incidentul a avut loc noaptea de 21 august, în jurul orei 00:30, la locuința comună a celor doi. Potrivit cercetărilor preliminare, bărbatul ar fi agresat fizic femeia iar ulterior i-ar fi distrus telefonul, aruncându-l spre un corp […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
22-23 august 2025 | RISC de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Anunțul hidrologilor
22-23 august 2025 | RISC de INUNDAȚII în Alba și alte județe Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor...
În locul vilei de protocol, fostul președinte Traian Băsescu a solicitat acordarea unui apartament. Decizia a fost secretizată!
În locul vilei de protocol, fostul președinte Traian Băsescu a solicitat acordarea unui apartament. Decizia a fost secretizată! Guvernul României...
Știrea Zilei
VIDEO | A fost predat amplasamentul pe DJ 750 C, Drumul Mănăstirilor și Sihaștrilor: Cum arată înainte de începerea lucrărilor
A fost predat amplasamentul pe DJ 750 C, Drumul Mănăstirilor și Sihaștrilor: Cum arată înainte de începerea lucrărilor Consiliul Judeţean...
Șofer, mită 50 de lei la Alba Iulia ca să nu-și piardă permisul după ce trecuse pe culoarea roșie a semaforului. Polițistul a refuzat banii. Ce s-a întâmplat cu bărbatul inculpat
Un șofer a dat mită 50 de lei la Alba Iulia ca să nu-și piardă permisul după ce trecuse pe...
Curier Județean
UPDATE FOTO | Coliziune între două mașini la Vințu de Jos. Intervin echipajele de prim ajutor ISU
Un accident rutier s-a produs în urmă cu puțin timp, pe raza localității Vințu de Jos. La fața locului intervin...
AMENDĂ de 1.000 de lei la Aiud pentru parcare pe spațiul verde: „Nu tolerăm astfel de comportamente”
AMENDĂ de 1.000 de lei la Aiud pentru parcare pe spațiul verde Un șofer a fost amendat la Aiud pentru...
Politică Administrație
VIDEO | Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic. Primar: „Lucrarea este dificilă”
Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj,...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei
Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei Sprijinul financiar care va fi...
Opinii Comentarii
22 august 1917, Ecaterina Teodoroiu a căzut eroic la datorie: „Înainte băieți, sunteți cu mine!”
22 august 1917, Ecaterina Teodoroiu a căzut eroic la datorie Pe 22 august 1917, în bătălia de la Varnița și...
21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului de ofițeri sanitari
21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului...