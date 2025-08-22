AMENDĂ de 1.000 de lei la Aiud pentru parcare pe spațiul verde: „Nu tolerăm astfel de comportamente”

AMENDĂ de 1.000 de lei la Aiud pentru parcare pe spațiul verde

Un șofer a fost amendat la Aiud pentru parcare pe spațiul verde.

„Am spus-o și o repetăm: nu vom tolera astfel de comportamente. Regenerarea și îngrijirea spațiilor verzi reprezintă o muncă dificilă, care necesită timp, resurse și bani.

Recent, șoferul surprins în imagine a fost amendat cu suma de 1.000 lei pentru nerespectarea regulilor”, au transmis reprezentanții Primăriei Aiud.

„Vă rugăm să ne trimiteți în mesaj privat fotografii sau informații despre astfel de situații, pentru ca împreună să putem lua măsurile necesare.

Armonia într-o comunitate înseamnă respect reciproc și colaborare între locuitori și autoritatea locală”, au precizat reprezentanții Primăriei Aiud.

