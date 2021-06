Amenajarea intrării principale a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: Licitația de aproape 300.000 de lei, lansată în SEAP

Spitalul Județean de Urgență Alba lulia a lansat în SEAP o licitație pentru achiziția unor lucrări, în cadrul proiectului „Amenajare intrare principală a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”. Valoarea totală estimată a investiției este de 296.513,91, fără TVA.

Obiectivul general al proiectului:

Pentru corespondenta intre corpurile de cladire din proiect si cele din extrasul funciar se va avea in vedere urmatoarele:

Corp A+B+C+D (C5) Cladire Spital si Policlinica cu aria construita Ac= 3510mp si aria desfasurata de 18303mp , avand regim de inaltime variabil de la S+P+2E la S+P+5E+E6 partial;

Obiectivul general al proiectului il reprezinta indeplinirea conditiilor impuse prin Avizul nr.148/20/SU-AB din 20 iulie 2020, emis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Alba Iulia, indeplinirea conditiilor de accesibilitate prin construirea unei rampe pentru persoanele cu dizabilitati precum si un rol architectural fiind intrarea principala a spitalului.

Clasa de importanta clasa 2 / 2.1 – conform normativului CR0-2005 – “Cod de Proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii” – Spitale si institutii medicale cu o capacitate de peste 50 persoane in aria totala expusa

Principalii indicatori tehnici ai lucrarilor proiectate :

Aria construita nivel – 55.60 mp.

Aria construita studiata – 55.60 mp.

Obiectivele specifice ale proiectului:

– Demolarea accesului existent

– Sapatura in vederea fundarii

– Cofrare si turnare fundatie si scari

– Executare si montare structura metalica

– Executat inchideri

– Executat instalatii

– Executat finisaje

Principalul obiectiv care se doreste sa fie asigurat in urma implementarii prezentului proiect este de a asigura conditiile de evacuare in caz de incendiu, conform normativelor in vigoare.

Valoare: