Ambasadorul României în SUA, despre includerea României în programul Visa Waiver: „Sunt rezervat optimist”

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a declarat că este „rezervat optimist” în ceea ce privește aderarea țării noastre la programul Visa Waiver.

„Nu aş vrea să ofer aici niciun termen, dar pot să vă spun că suntem foarte ancoraţi în acest lucru”, a afirmat Andrei Muraru, la Prima TV, potrivit News.ro.

La începutul anului 2025, sub conducerea lui Joe Biden, SUA au decis ridicarea vizelor pentru români. Însă administraţia Trump, revenită în ianuarie 2025 la Casa Albă, a revocat decizia. Astfel, cetăţenii români au în continuare nevoie de viză pentru a călători în SUA, reamintește News.ro.

Ambasadorul României în SUA Andrei Muraru a fost întrebat în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă, 6 septembrie 2025, la Prima TV, dacă există un orizont de timp pentru aderarea României în programul Visa Waiver.

„Nu aş vrea să ofer aici niciun termen, dar pot să vă spun că suntem foarte ancoraţi în acest lucru. Lucrăm zilnic pe acest dosar, avem zilnic întâlniri şi la Casa Albă, şi la Departamentul de Stat şi credem că, dacă va exista o decizie favorabilă României, acest lucru, în mod evident, va reprezenta un atu foarte important pentru facilitarea călătoriilor şi pentru creşterea în definitiv a comerţului bilateral şi a relaţiilor între România şi SUA”, a afirmat Andrei Muraru.

