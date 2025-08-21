Ambasada SUA: Noi reguli privind solicitarea vizelor, valabile din 2 septembrie 2025. Condiții clare pentru scutirea de interviu

Ambasada SUA a aprobat noi reguli cu privire la solicitarea vizelor. Acestea sunt valabile din 2 septembrie 2025 și reglementează situațile în care se poate renunța la măsura interviului

Ambasada Statelor Unite la București a transmis joi, noi precizări legate de procesul de solicitare a vizelor, valabile începând cu data de 2 septembrie 2025, punând accent pe condițiile pentru scutirea de interviu în cazul reînnoirii vizelor de tip B1/B2.

Conform noilor reguli, cetățenii care dețin o viză B1/B2 care a expirat în ultimele 12 luni vor putea solicita reînnoirea acesteia prin curierat, fără a se prezenta la interviu, doar dacă îndeplinesc următoarele condiții:

-cererea este depusă în termen de maximum 12 luni de la expirarea vizei anterioare

-solicitantul avea cel puțin 18 ani la momentul emiterii ultimei vize

-cererea este depusă din țara de cetățenie sau reședință

-nu a existat un refuz anterior sau o declarație de neeligibilitate

Ambasada atrage atenția că, chiar și în cazul în care toate condițiile sunt îndeplinite, membrii Serviciului consular pot decide, la propria discreție, să solicite totuși un interviu.

Instituția reamintește că, începând cu data de 2 septembrie, vor intra în vigoare modificări semnificative în procesul de reînnoire a vizelor, restrângându-se categoriile de persoane care pot beneficia de facilități precum scutirea de interviu.

