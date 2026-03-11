Alte două proiecte de modernizare a infrastructurii din Sebeș finanțate prin Programul „Anghel Saligny”: Contracte semnate

Ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, a semnat, miercuri, 11 martie 2026, 14 contracte de finanțare, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, în valoare totală de 265.184.511,88 de lei.

Proiectele au în vedere modernizarea infrastructurii rutiere, înființarea sau extinderea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, a rețelelor de canalizare menajeră și a stațiilor de epurare a apelor uzate, precum și a sistemelor inteligente de distribuție a gazelor naturale.

„Continuăm finanțarea proiectelor care modernizează infrastructura locală și aduc servicii publice de calitate mai aproape de cetățeni. Contractele semnate prin Programul «Anghel Saligny» contribuie la dezvoltarea echilibrată a comunităților din România”, a precizat ministrul Dezvoltării.

Două dintre aceste contracte de finanțare vor asigura derularea unor investiții în municipiul Sebeș.

Proiectul „Modernizare străzi: Oituz, Doinei, Moților, Cloșca – tronson cuprins între strada Horea și trecerea la nivel cu calea ferată 211 Sebeș-Petrești de la km 1+347, Alunului” are o alocare de 5.614.927 de lei.

Proiectul „Modernizare strada Depozitelor, Municipiul Sebeș” are o alocare de 1.656.279 de lei.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI