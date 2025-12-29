Alocațiile de hrană pentru copiii cu HIV/SIDA: Ce se întâmplă cu indemnizațiile. Clarificările autorităților despre „ordonanța trenuleț”

Autoritatea Națională – Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități a anunţat, luni, 29 decembrie 2025, că, prin „Ordonanța trenuleț”, nu este adusă nicio atingere facilităţilor acordate copiilor cu handicap tip HIV/SIDA. Totodată, Guvernul a lămurit şi de unde a plecat confuzia eliminării acestui drept.

„GUVERNUL NU TAIE ALOCAȚIILE LUNARE DE HRANĂ DE CARE BENEFICIAZĂ COPIII CU HANIDCAP TIP HIV/SIDA

În spațiul public, circulă o știre falsă conform căreia Guvernul, prin ordonanța „trenuleț”, a tăiat alocația lunară de hrană de care beneficiază copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, prevăzută la art. 58 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Pentru corecta informare a publicului, precizăm că prin ordonanța „trenuleț” nu este adusă nicio atingere acestui drept.

Confuzia a pornit de la articolul XXXVIII din ordonanța „trenuleț”, care stabilește că prevederile art. 58 indice 2 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap nu se aplică în 2026. În realitate, art. 58 indice 2 nu se referă la alocațiile lunare de hrană ale copiilor cu handicap tip HIV/SIDA. Art. 58 alin. (2) se referă la acestea, articol ale cărui prevederi se aplică în continuare.

Rămânem deschiși să clarificăm orice îngrijorare în legătură cu această confuzie care a generat o știre falsă”, a comunicat Guvernul.

Ce a rămas în „Ordonanța Trenuleț”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat, înainte de Crăciun, principalele măsuri pe care le ia guvernul Bolojan, pe final de 2025. Nazare a anunțat eliminarea taxei pe stâlp din 2027, reducerea impozitelor pe microîntreprinderi de la 3% la 1% și reducerea impozitului pe cifra de afaceri de la 1% la 0,5% pentru 2026 și eliminarea acestuia începând din 2027.

„OUG pe care guvernul a adoptat-o are câteva capitole pe care aș vrea să le trec în revistă – în primul rând e vorba de măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare, măsuri de relansare economică, stimulare a investițiilor private și simplificări pentru contribuabili, măsuri pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile, măsuri de sprijin pentru autoritățile locale, măsuri care privesc combaterea evaziunii fiscale.

În privința măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare, notabile sunt reducerea subvenției pentru partide și a sumelor acordate pentru minorități, amânarea aplicării unor măsuri care ar fi generat creșteri suplimentare de cheltuieli bugetare în domeniile de asistență socială, se modifică mecanisme de indexare pentru a asigura sustenabilitatea bugetară, actualizări prudente ale unor categorii de drepturi și servicii și se reintroduc reguli mai stricte de control și responsabilitate financiară la nivelul întreprinderilor publice.

Ordonanța vizează măsuri de relansare economică și stimulare a investițiilor. Cea mai importantă este cea de reducere a impozitului pe cifră de afaceri de la 1 la sută cât era în prezent la 0,5% pentru 2026, urmată de eliminarea acestui impozit din 2027 și înlocuirea lui cu impozitul pe afiliați, pe cheltuieli sensibile ale companiilor astfel încât acest impozit să nu mai frâneze dezvoltarea, să nu mai frâneze investițiile de care o să avem foarte mare nevoie pentru relansarea economică din 2026 și să le stimuleze.

Ne vom axa pe monitorizarea cheltuielilor sensibile, acolo unde avem informații certe, concrete pentru că le monitorizăm că se externalizează profitul și asta se va face prin taxarea afiliaților. De asemenea, instituim o cotă unică de 1% pentru microîntreprinderi. Nu vor mai plăti 3%, vor plăti 1% toate microîntreprinderile sub 100 mii de euro.

De asemenea, eliminăm din 2027 așa numita taxă pe construcții, denumită și taxă de stâlp, o măsură foarte importantă pentru că face parte din categoria de eliminare a frânelor din calea investițiilor și toate aceste impozite nu făceau altceva decât să frâneze dezvoltarea și investițiile.

De asemenea, avem măsuri pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile, vorbim de o perspectivă pentru consumatorul vulnerabil care se prelungește până în 2026. OUG a fost adoptată în cursul acestui an, se va prelungi și pentru anul viitor.

De asemenea, se continuă programul pentru masă sănătoasă, am instituit reguli pentru continuarea lui până la aprobarea bugetului pe 2026. De asemenea, avem măsuri de sprijin pentru autoritățile publice locale”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

