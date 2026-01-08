Alocații pentru copii 2026: Când intră banii în conturi în luna ianuarie în Alba
Alocații pentru copii 2026: Când intră în conturi banii în luna ianuarie
Părinţii din Alba care aşteaptă alocaţiile lunare pentru copii pot să-şi verifice conturile vineri, 9 decembrie 2026.
Sumele aferente lunii DECEMBRIE 2025, reprezentând:
*alocația de stat pentru copii;
*indemnizația de creștere a copilului;
*stimulentul de inserție;
*indemnizația de acomodare,
au fost decontate astăzi, 08.01.2026.
Mâine, 09.01.2026, toți beneficiarii, cu încasarea in conturi a acestor prestații sociale, din județul Alba, vor avea banii in bănci”, a transmis Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba.
Milioane de copii din întreaga ţară primesc, în fiecare lună, diferite sume de bani din partea statului, sume ce reprezintă alocaţii, şi, de obicei, alocaţiile sunt virate pe carduri pe data de 8 a fiecărei luni.
