Alocații 2026: Alocațiile pentru copii ar putea fi majorate de la 1 ianuarie 2026. Ministrul Muncii spune că nu sunt „înghețate”

Alocațiile pentru copii ar putea fi majorate de la 1 ianuarie 2026. Ministrul Muncii spune că nu sunt „înghețate” și că nu există, până în prezent, nicio decizie în Guvern sau în coaliția de guvernare privind înghețarea alocațiilor pentru copii anul viitor.

Manole sprijină indexarea acestora cu rata inflației, în contextul nivelului ridicat al sărăciei în rândul copiilor din România.

Florin Manole a declarat că susține majorarea alocațiilor pentru copii începând cu 1 ianuarie 2026, prin indexarea acestora cu rata inflației, precizând că nu are cunoștință despre existența unor discuții sau decizii oficiale privind înghețarea acestor drepturi pentru anul viitor.

„Eu nu ştiu să fi avut loc în guvern, în coaliţie, vreo discuţie şi vreo decizie în legătură cu îngheţarea alocaţiei”, a declarat ministrul Muncii, la postul de televiziune Antena 3, citat de news.ro, subliniind că alocațiile ar trebui să fie indexate în raport cu evoluția prețurilor.

Florin Manole a argumentat această poziție prin situația socială dificilă a multor copii din România, afectată direct de inflație și de scumpirile din ultimii ani. „Este un subiect pe care eu îl susţin cu atât mai mult cu cât avem în toate cifrele statistice sărăcie în rândul copiilor din România, un procent extrem de mare, din păcate. Avem tot felul de creşteri de preţuri, inflaţie, asta se simte şi pentru un copil”, a afirmat ministrul.

În acest context, ministrul a subliniat rolul esențial al alocațiilor în sprijinirea familiilor vulnerabile, arătând că acestea contribuie direct la susținerea bugetelor celor mai afectate gospodării. „Alocaţiile sunt o măsură importantă pentru sprijinul bugetelor celor mai nevoiaşe dintre familii”, a spus Manole.

În final, ministrul a reiterat că nu vede motive pentru renunțarea la acest tip de sprijin. „Eu nu văd de ce nu am continua să sprijinim acolo”, a conchis Florin Manole.

