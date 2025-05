Alin Ignat: Șefii PNL Alba nu demisionează, cum ar face orice om cu o minimă demnitate, ci se autofelicită că “Alba e albastră” pe harta țării

Fostul parlamentar Alin Ignat a publicat în mediul online un text extrem de critic la adresa conducerii PNL Alba.

„Șefii PNL Alba nu demisionează, cum ar face orice om cu o minimă demnitate, ci se autofelicită că “Alba e albastră” pe harta țării”, afirmă, între altele, Alin Ignat.

„Cine își imaginează că în partidele vechi toată lumea a priceput lecția, poate visa în continuare unicorni roz salvați de Patrula Cățelușilor.

Realitatea e cu totul alta, iar cel mai bun exemplu e la PNL Alba.

Aici, în loc să ia calea smereniei, a tăcerii și a pocăinței și să se ascundă în tufele Transapusenei sau bălăriile centurii de nord, cuplul românos Dumitrel-Roman strigă cu paternitate victoria lui Nicușor Dan în Alba. Asta, în timp ce-și ard pozele cu Hava, Cîțu, Ciucă, Antonescu, cu viteza cu care se postează trași în chip cu omul momentului. Că doar momentele trec, liderii se schimbă, doar impostura rămâne veșnic înrămată.

Dar haideți să vedem concret despre ce victorie e vorba.

După ce-au pierdut parte din județ la locale, au ajuns la 23% la parlamentare și 18% cu Ciucă la prezidențiale 2024, iar în turul I – prezidențiale 2025 abia au atins 20% cu tot cu PSD și UDMR, șefii PNL Alba nu demisionează, cum ar face orice om cu o minimă demnitate, ci se autofelicită că “Alba e albastră” pe harta țării și că ei și oamenii din Alba au câștigat împreună și continuă împreună.

1. Diferența de voturi între Nicușor și Simion, la nivelul județului Alba este de doar 5900 de voturi. Dacă la Alba Iulia, Nicușor nu lua cu 8000 de voturi peste Simion, județul era auriu, deci dacă e să se bucure de victorie cineva, e Gabi Pleșa și echipa de la municipiu, care, by the way, sunt și singurii care au făcut campanie și pentru Crin, și pentru Nicușor.

2. Să le traducă cineva șefilor PNL Alba că toate voturile date de oameni din decembrie până azi înseamnă că ei NU mai doresc nici să o ia de la capăt, nici să meargă înainte, nici să continue “împreună” cu cei doi tovarăși.

3. Să explice cineva cuplului egolatru DuRo că șansa ca PNL să-și revină și să recâștige încrederea oamenilor e fix dispariția lor și a celor ca ei din politică, cu ipocrizia lor, cu gângăvia și oportunismul lor.

Românii au votat Nicușor Dan pentru a scăpa de impostorii din politică, nu pentru a-i regăsi, travestiți în lideri buni, lipiți acum de el ca timbrul de scrisoare.

Să vină curățenia. Cu curaj, liberali. Că liniștea am văzut toți ce-a născut”, spune Alin Ignat.

