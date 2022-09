ALERTĂ: Vladimir Putin a semnat tratatele de anexare a teritoriilor cucerite din Ucraina

Spuneți ,,STOP ALCOOL” la volan: Poliția din Alba desfășoară o campanie de prevenire pentru șoferi

Șoselele din județ sunt ,,pline” de șoferii care conduc sub influența băuturilor alcoolice, producând numeroase accidente rutiere.

,,Stimaţi conducători auto, șofatul şi alcoolul sunt incompatibile!

Consumul de alcool înseamnă diminuarea capacităților senzoriale și motrice.

Un om treaz (cu simțuri agere și odihnit) are un timp de reacție de circa o secundă atunci când vrea să frâneze, în vreme ce, în cazul unui șofer care a consumat alcool, acest timp crește.

La o viteză de 90 de km/h, mașina parcurge circa 25 de metri într-o singură secundă, iar distanța totală de frânare până la oprirea efectivă este de 86 de metri.

Conducerea autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice constituie un factor de mare risc asupra siguranţei traficului rutier, influențând, în mare măsură, producerea accidentelor de circulaţie.

Legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 5 ani pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge (0,40 mg/l în etilotest). De asemenea, pe timpul cercetării, permisul este reţinut fără drept de circulaţie.

O concentraţie alcoolică în sânge sub această valoare situează fapta în zona contravenţională şi se pedepseşte cu amendă cuprinsă între 9 şi 20 de puncte, iar ca măsură complementară permisul de conducere este suspendat pentru o perioadă de 90 de zile.” au precizat reprezentanții IPJ Alba.