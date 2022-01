ALERTĂ la clubul Paris Saint-Germain: Lionel Messi, cel mai bun fotbalist al globului, este infectat cu COVID

Pentru albaiulianul Darius Trifu, talentatul jucător ce a plecat în vara anului 2017, la nici 13 ani, la FCSB, anul ce stă să se încheie s-a dovedit unul al maturizării.

Puștiul din Cetatea Marii Uniri a semnat un contract de profesionist cu “roș-albaștrii”, cu o durată de 5 ani și o clauză considerabilă, are impresar și evoluează constant la două echipe, fiind titular atât în eșalonul terț, la FCSB 2 (locul 7 în Seria a 4-a, cu 17 puncte), debutând pe a treia scenă în partida cu Academica Clinceni din runda a 2-a, cât și la formația Under 19 (locul al 3-lea, în play-off-ul Ligii Elitelor, Seria Est). Asta după ce, în luna iunie, a disputat finala mică a campionatului Ligii Elitelor Under 17, într-un meci FCSB – Universitatea Craiova 4-5 după loviturile de departajare (0-0 în timpul regulamentar).

A intrat în al 5-lea an de când se află în curtea celui mai galonat club din România, iar din generația sa fac parte printre alții colegii săi din cantonamentul de la Berceni (n.a. – cu unele dintre cele mai bune condiții de pregătire din țară), Ianis Stoica, Gabriel Fulga, Adrian Niță și Alexandru Musi (ce au ajuns pe prima scenă), sau Alexandru Pantea (împrumutat la Hermannstadt). Când a făcut pasul spre Capitală, Trifu îi impresionase deja pe oficialii din București, care abia au așteptat să pună mâna pe un “diamant neșlefuit”. S-a maturizat, “piciul” mai mic cu un cap decât adversarii, ce te vrăjea, a crescut brusc, la propriu, vreo 30 de centimetri în 3 ani, și evoluează în linia mediană, în banda stângă, într-un sistem pretențios (4-3-3), fiind responsabil cu pasele decisive, deși este cel mai mic ca vârstă din efectiv (a împlinit 17 ani în 28 iulie).

“E foarte greu să ajungi la un club precum FCSB, dar e mult mai dificil să te menți. Este o concurență acerbă, vin sute de copii din toată țara, e o selecție permanentă”, a spus Darius. Sezonul de toamnă, cu jocuri în două competiții în paralel, una rezervată seniorilor, a însemnat o adevărată provocare.

“Am căpătat multă experiență la Liga a 3-a, dar a fost un program încărcat, cu multe meciuri într-o săptămână, în ritmul miercuri-vineri-sâmbătă”, a adăugat Darius.

Visul său este să calce cât mai repede pe urmele colegilor de generație și să ajungă în anturajul echipei mari, cu care să cunoască bucuria debutului pe prima scenă.

“Știu ce pot, știu ce vreau. Trebuie să muncesc în continuare, din ce în ce mai mult. Încerc, dar nu depinde doar de mine”, a mai explicat Trifu.

Pentru 2022, provocările sunt multiple: continuarea ascensiunii fotbalistice, mult așteptatul pas spre seniori, examenul de Bacalaureat, admiterea în învățământul superior și obținerea permisului de conducere. Darius Trifu promitea enorm încă de la primii pași în fotbal. În momentul în care a plecat la FCSB avea trei titluri individuale în Alba, două pentru cel mai tehnic jucător (la Unirea Alba Iulia) și unul de golgheter, la Europa Alba Iulia, sub bagheta regretatului Neluțu Popa. Timpul a trecut, continuă să tragă, să își construiască viitorul, prin muncă, pasiune și răbdare, vrea să ajungă departe și face parte din planurile de viitor ale acestui club atât de puternic.

“Glumind, neglumind, dar plecarea lui Darius la FSCB a adus după sine o schimbare majoră în familie. Noi, un neam întreg de «câini roșii», ne-am transformat în steliști”, a povestit tatăl său, Liviu, interpret de muzică pop-rock.

*Puști precoce, neglijat în “tricolor”

Pentru Darius Unirea Alba Iulia a fost prima echipă, antrenor Cristi Mărginean, iar la 7 ani a fost legitimat de “alb-negri”, sub bagheta lui Gheorghe Vasile, remarcându-se rapid: cel mai tehnic jucător la competiţiile “Gheorghe Ola” şi “Gheorghe Ene”. A avut evoluţii remarcabile la o categorie superioară de vârstă, la turneul “Micul Magician”, în 2013, câştigând competiţia, dar şi premiul pentru cel mai tehnic jucător. După trei ani ajunge la Viitorul Alba Iulia, pe mâna lui Raul Unchiaş, cel care îl foloseşte împotriva unor adversari cu trei ani mai mari. Vine la rând Europa Alba Iulia, unde a devenit golgheterul juniorilor E, Industria Galda (pentru 6 luni) şi revenirea pe “Cetate” (antrenor Gică Bran) și a participat la selecţia judeţeană pentru echipa naţională în anul 2004, fiind lăudat de antrenorii Alin Hancăş şi Adrian Bicheşi.

Referitor la ultimul aspect, acela al selecțiilor pentru loturile “tricolore”, la atât s-a redus, din păcate, contactul cu echipele naționale.

“Sunt dezamăgit din acest punct de vedere, recunosc. Mă simt nebăgat în seamă, cu toate că sunt de 4 ani la FCSB. Nicio reacție dinspre reprezentativele de juniori ale României, dar nu mai intru în detalii. Nu este neapărat doar cazul meu, sunt și alți colegi de la FCSB, chiar din alte generații, care știu ce jucători ajung la loturile naționale”, a concluzionat Darius Trifu.