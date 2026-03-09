Ştirea zilei

ALERTĂ în Alba: Femeie de 53 de ani, din Lunca Mureșului, dispărută de la domiciliu

Polițiștii din Alba caută o femeie care a dispărut din localitatea Lunca Mureșului, județul Alba. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

Astăzi, 9 martie 2025, în jurul orei 16.55, Secția 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș a fost sesizată de către un bărbat de 27 de ani, din localitatea Lunca Mureșului, cu privire la faptul că, în dimineața acestei zile, mama lui, MOLDOVAN ADRIANA CRISTINA, în vârstă de 53 de ani, a plecat de la domiciliul său și nu a mai revenit până în prezent.

Femeia are următoarele semnalmente:

* 1,60 m înălțime;

* 75 de kilograme;

* Păr roșcat;

* Ochi căprui.

La momentul dispariției, purta o bluză neagră, pantaloni negri cu dungi roșii și adidași albi.

Femeia a fost dată în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsită.

